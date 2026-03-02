यूपी में रंगों का त्योहार; बनारस में मुस्लिम महिलाओं, कानपुर में बुजुर्गों ने खेली होली

बनारस में मुस्लिम महिलाओं ने खेली होली, काशी से लेकर काबा तक दिया एकता का पैगाम

वाराणसी: वाराणसी के लमही स्थित विशाल भारत संस्थान में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने होली के पारंपरिक गीत गाए. इस खास मौके पर महिलाओं ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया और फूलों की वर्षा कर होली का त्यौहार मनाया. मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि वे मध्य एशिया के देशों में बढ़ती कट्टरता और अशांति को देख रही हैं. वहां कोई एक-दूसरे का साथ नहीं दे रहा है, जिससे समाज में असुरक्षा फैल रही है.

विश्व शांति और भाईचारे का अनूठा संदेश: इन महिलाओं ने विश्व शांति की कामना के साथ समाज को एकता और भाईचारे का संदेश दिया है. उन्होंने गर्व से कहा कि वे सनातनी मुसलमान हैं और भारतीय संस्कृति को पूरी श्रद्धा के साथ लेकर चलती हैं. उनका मानना है कि भारतीय संस्कृति हिंसा नहीं, बल्कि आपसी एकता और प्रेम का संदेश देती है. उत्सव के दौरान महिलाएं विभिन्न प्रकार के मधुर होली गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रही थीं.

भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श: विशाल भारत संस्थान के संयोजक प्रोफेसर राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि दुनिया को शांति की सीख भारत से लेने की जरूरत है. हमारी भारतीय संस्कृति और प्रभु श्री राम इस बात के परिचायक हैं कि शांति और सद्भाव के साथ ही आगे बढ़ना संभव है. वर्तमान समय में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे युद्ध और विद्रोह की तस्वीरें समाज को तोड़ने वाली हैं. ऐसे में बनारस की हिंदू-मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ होली खेलकर एकता की मिसाल पेश की है.

काशी से काबा तक एकता का पैगाम: होली में शामिल धर्मगुरु पंडित रिंकू मिश्रा ने कहा कि इन महिलाओं के प्रयासों से काशी से काबा तक एकता का संदेश गया है. यही हमारी साझा संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा हिंसा करने वाले देशों से शांति की अपील करता रहेगा. आज का यह आयोजन केवल रंगों का मेल नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक कदम है.