Chandigarh Mayor Election Live: तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा, सौरव जोशी बने चंडीगढ़ के नए मेयर, जसमनप्रीत बने सीनियर डिप्टी मेयर, सुमन शर्मा बनीं डिप्टी मेयर

संख्या बल में भाजपा आगे, आप–कांग्रेस की एकजुटता से बदल सकता है समीकरण

नगर निगम सदन में कुल 36 वोट हैं, जिनमें 35 पार्षदों और एक सांसद का वोट शामिल है. भाजपा के पास 18 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 11 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं. कांग्रेस के पास सांसद का एक अतिरिक्त वोट भी है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भाजपा को स्पष्ट बढ़त हासिल है. यदि आप और कांग्रेस अलग-अलग मतदान करती हैं तो भाजपा को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दोनों दलों के एक साथ आने पर मुकाबला 18-18 की बराबरी पर पहुंच सकता है. इसी को देखते हुए भाजपा कम से कम एक पार्षद को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है. वहीं, आम आदमी पार्टी से बगावत कर पार्षद रामचंद्र ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.