Chandigarh Mayor Election Live: तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा, सौरव जोशी बने चंडीगढ़ के नए मेयर, जसमनप्रीत बने सीनियर डिप्टी मेयर, सुमन शर्मा बनीं डिप्टी मेयर
Published : January 29, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : January 29, 2026 at 12:19 PM IST
चंडीगढ़ मेयर चुनाव संपन्न हो चुका है. आज पहली बार हाथ उठाकर चुनाव करवाया गया. तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा. सौरव जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बने. वहीं, जसमनप्रीत बने सीनियर डिप्टी मेयर बने. इसके साथ ही सुमन शर्मा डिप्टी मेयर बनी हैं.
LIVE FEED
बीजेपी की तीनों सीट पर हुई जीत, सुमन शर्मा बनीं डिप्टी मेयर
मेयर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बीजेपी को तीनों सीटों पर जीत मिली है. सौरव जोशीचंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं. जसमनप्रीत सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं. वहीं, सुमन शर्मा डिप्टी मेयर बनी हैं.
अब डिप्टी मेयर की चुनाव प्रक्रिया शुरू
अब डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जल्द ही प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए डिप्टी मेयर की घोषणा की जाएगी.
भाजपा के जसमनप्रीत बने सीनियर डिप्टी मेयर
बीजेपी उम्मीदवार जसमनप्रीत ने सीनियर डिप्टी मेयर पद पर जीत हासिल की. मेयर ने बताया कि भाजपा को 18 वोट और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 11 वोट मिले. ऐसे में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भी भाजपा को जीती मिली है. भाजपा के जसमनप्रीत अब चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर बन गए हैं.
सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव की प्रक्रिया
मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई. सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए भाजपा उम्मीदवार जसमनप्रीत सिंह के समर्थन में 18 हाथ खड़े हुए. वहीं, कांग्रेस ने इस चुनाव प्रक्रिया से खुद को अलग करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया. आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में 11 हाथ खड़े हुए. इस तरह भाजपा ने सीनियर डिप्टी मेयर पद पर भी जीत दर्ज कर ली है, हालांकि औपचारिक घोषणा अभी बाकी है.
चुनाव जीतने के बाद भावुक हुए सौरभ जोशी, पिता को किया याद
चुनाव जीतने के बाद सौरभ जोशी भावुक हो गए. उन्होंने अपने पिता को सदन में याद किया. कहा कि, "मेरे पिता का सेवा ही संकल्प था.आज मैं यहां हूं यह मेरे पिता के जमीन से जुड़े होने का फल है. मैं अपनी जिम्मेदारी आखिरी सांस तक निभाऊंगा.मेरे पिता ने कहा था कि तुम सही रास्ते पर चलो, सब बेहतर होता जाएगा. मुझे मेरे वार्ड के बुजुर्गों और युवाओं का खूब साथ मिला है." सौरभ जोशी ने अपने पिता और सभी साथ देने वालों को भावुक होके प्रणाम किया. बता दें कि सौरभ जोशी के पिता भी बीजेपी के नेता रहे थे. उनके बड़े भाई वनीत जोशी पंजाब बीजेपी के मीडिया इंचार्ज है .
चंडीगढ़ को मिला नया मेयर, सौरव जोशी बने चंडीगढ़ के नए मेयर
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सौरव जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर बन गए हैं. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने एकतरफा जीत दर्ज की है.पार्टी के उम्मीदवार सौरव जोशी को कुल 18 वोट प्राप्त हुए. वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही भाजपा पार्षदों ने सौरव जोशी को बधाई देना शुरू कर दिया था, जिससे उनकी जीत के संकेत साफ दिखाई दे रहे थे.
आम आदमी पार्टी की ओर से मतदान
इसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) की मतदान प्रक्रिया शुरू हुई. आम आदमी पार्टी के पार्षद एक-एक करके अपने मेयर उम्मीदवार योगेश के समर्थन में वोट डाल रहे हैं.
भाजपा की ओर से मतदान
कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से मतदान किया गया. भाजपा ने अपने उम्मीदवार सौरभ जोशी के नाम पर वोट डाला.
कांग्रेस की ओर से मतदान
सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से मतदान किया गया. कांग्रेस के पार्षदों ने अपने उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह के समर्थन में वोट डाला.
चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत
हाथ उठाकर वोट डालने के बाद हस्ताक्षर कर वोट को पक्का किया जा रहा है. इस तरह चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
चुनावी प्रक्रिया शुरू
पीठासीन अधिकारी और चंडीगढ़ डीसी नगर निगम पहुंच चुके हैं. मेयर चुनाव की औपचारिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सदन में आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.
कुछ देर में चुनाव प्रक्रिया होगी शुरू
नगर निगम में कुछ ही देर में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है. निगम के सभी पार्षद सदन में पहुंच चुके हैं.
मेयर चुनाव के बाद डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर का भी होगा फैसला
मेयर के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होते ही सबसे पहले सीनियर डिप्टी मेयर और उसके बाद डिप्टी मेयर के चुनाव कराए जाएंगे. इन दोनों पदों के लिए मतदान नवनिर्वाचित मेयर की अध्यक्षता में संपन्न होगा. मेयर स्वयं सदन से वोट मंगवाएंगे, मतों की गिनती कर परिणाम की घोषणा करेंगे. चुनाव से जुड़ी सभी हस्ताक्षरित परिणाम शीट को सील कर सुरक्षित रखा जाएगा. शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पूरे चुनाव के दौरान मौके पर तैनात रहेंगे.
संख्या बल में भाजपा आगे, आप–कांग्रेस की एकजुटता से बदल सकता है समीकरण
नगर निगम सदन में कुल 36 वोट हैं, जिनमें 35 पार्षदों और एक सांसद का वोट शामिल है. भाजपा के पास 18 पार्षद हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के 11 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं. कांग्रेस के पास सांसद का एक अतिरिक्त वोट भी है. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भाजपा को स्पष्ट बढ़त हासिल है. यदि आप और कांग्रेस अलग-अलग मतदान करती हैं तो भाजपा को अतिरिक्त समर्थन की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दोनों दलों के एक साथ आने पर मुकाबला 18-18 की बराबरी पर पहुंच सकता है. इसी को देखते हुए भाजपा कम से कम एक पार्षद को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है. वहीं, आम आदमी पार्टी से बगावत कर पार्षद रामचंद्र ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में डिप्टी मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल किया है.
जानें कौन हैं मेयर पद के उम्मीदवार
मेयर पद के लिए भाजपा से सौरभ जोशी, आप से योगेश ढींगरा और कांग्रेस से गुरप्रीत सिंह गाबी हैं. इनके बीच मुकाबला होना है.