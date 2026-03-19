चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत; पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब

मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब

मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पर भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं. विंध्याचल धाम में हरतरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं. हाथों में नारियल चुनरी लेकर जयकारा लगाते हुए मां विंध्यवासिनी देवी का एक झलक पाकर भक्त निहाल हो रहे हैं. आज श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी के शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन पूजन किया है. कहां जाता है इस दरबार में जो भी आता है मां का दर्शन करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.