चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत; पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब

चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत; पहले दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब
मां जगतजननी आदि शक्ति के प्राकट्य उत्सव के साथ हिन्दू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है. चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी. वहीं, नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाएगी. चैत्र नवरात्रि 2026 में माता का आगमन इस वर्ष डोली पर हो रहा है और विदाई हाथी पर होगी, जिसे वर्ष में होने वाली घटनाओं और शुभ-अशुभ का संकेत भी माना जाता है. आइए विस्तार से जानते हैं.
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लखनऊ के बड़ी काली माता मंदिर में उमड़ी आस्था
लखनऊ के पुराने चौक स्थित बड़ी काली माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह चार बजे से ही भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था. पूरे दिन मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों और भजन-कीर्तन से गूंजता रहा. मंदिर के स्वामी हंसानंद ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार आज से नव वर्ष का भी शुभारंभ हो चुका है. इस अवसर पर मंदिर में जनकल्याण के लिए विशेष महापूजा का आयोजन किया जा रहा है. यहां जो भी श्रद्धालु नियमित रूप से पूजा-अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
मां विंध्यवासिनी मंदिर पर उमड़ी भक्तों का जनसैलाब
मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर पर भी आधी रात से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था. मंगला आरती के बाद से ही श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं. विंध्याचल धाम में हरतरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं. हाथों में नारियल चुनरी लेकर जयकारा लगाते हुए मां विंध्यवासिनी देवी का एक झलक पाकर भक्त निहाल हो रहे हैं. आज श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी के शैलपुत्री स्वरूप का दर्शन पूजन किया है. कहां जाता है इस दरबार में जो भी आता है मां का दर्शन करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है.