छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां करें चेक, CGBSE Result 2026 LIVE
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 29, 2026 at 7:44 AM IST|
Updated : April 29, 2026 at 10:36 AM IST
रायपुर: सीजीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे आज दोपहर 2:30 बजे घोषित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा करेंगे.
कहां देख सकेंगे रिजल्ट
10वीं 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइटों results.cg.nic.in या cgbse.nic.in पर देख सकते हैं. यहां से वे अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.
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छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड 2025 का रिजल्ट कैसा रहा
छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड 2025 में कांकेर की इशिका बाला और जशपुर के नमन कुमार ने टॉप किया. दोनों संयुक्त रूप से फर्स्ट टॉपर रहे.
साल 2025 में 7 मई को जारी हुआ था बोर्ड का रिजल्ट
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड 2025 का रिजल्ट 7 मई को जारी किया गया था. इस बार हफ्तेभर पहले रिजल्ट जारी किया जा रहा है.
छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट कैसे चेक करें?
रिजल्ट घोषित होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं.
- परीक्षार्थी सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं.
- CGBSE 10वीं रिजल्ट 2026/ CGBSE 12वीं रिजल्ट 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- अब परीक्षार्थी अपना रोल नंबर डाले
- कुछ ही देर में आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर खुल जाएगी.
- अब परिणाम चेक करें और पीडीएफ को डाउनलोड करें
10वीं 12वीं बोर्ड में कितने छात्रों ने दी परीक्षा ?
छत्तीसगढ़ में इस साल 10वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 3.21 लाख परीक्षार्थी और 12वीं बोर्ड परीक्षा में लगभग 2.45 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं. सीजीबीएसई 10 बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी और मार्च में आयोजित की गई थी. 10वीं बोर्ड की परीक्षा 21 फरवरी को हिंदी के पेपर से शुरू हुई और 13 मार्च को खत्म हुई. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की गई.
स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी आज रिजल्ट घोषणा की जानकारी, दोपहर ढाई बजे रिजल्ट होगा डिक्लेयर
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया में आज रिजल्ट घोषणा की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा कि 10वीं 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है. दोपहर ढाई बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे.
शिक्षा मंत्री छात्रों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी.