छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट, यहां करें चेक, CGBSE Result 2026 LIVE

स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी आज रिजल्ट घोषणा की जानकारी, दोपहर ढाई बजे रिजल्ट होगा डिक्लेयर

स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया में आज रिजल्ट घोषणा की जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा कि 10वीं 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है. दोपहर ढाई बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे.

शिक्षा मंत्री छात्रों को धैर्य बनाए रखने, परिणाम को सकारात्मक दृष्टिकोण से स्वीकार करने और भविष्य की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी.