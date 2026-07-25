धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; मेरठ में बंटी मिठाई, बनारस में मैलोडी खिलाकर जश्न
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 7:17 PM IST|
Updated : July 25, 2026 at 7:23 PM IST
NEET पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के लगातार प्रदर्शन के बीच शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे दे दिया. इसके बाद यूपी में सियासत भी तेज हो गई है. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती समेत तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर भाजपा को घेरा है. दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी छात्रों और इस्तीफे के समर्थन में तकरीबन सभी जिलों में युवाओं ने जश्न मनाया है. मेरठ में मिठाई बांटी गई तो बनारस में मैलोडी. वहीं गोंडा में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने पेपर लीक का स्थायी समाधान निकालने की बात कही.
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सड़कों पर उतरे सपाई, कमिश्नरी चौराहे पर बांटी मिठाई
मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर कमिश्नरी मुख्यालय के ठीक सामने पहुंचे. सड़क पर ही राह चलते लोगों को उन्होंने मिठाइयां बांटी. इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद थे. सपा नेताओं ने वर्तमान सरकार को जमकर कोसा. साथ ही आरोप लगाया कि सरकार का रवैया तानाशाही पूर्ण है और सरकार को विपक्ष और युवाओं के सामने झुकना पड़ा है. सपा नेता जीतू नागपाल ने कहा कि आज अहंकार का अंत हुआ है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र चपराना ने कहा कि आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है. पहली बार देश के युवाओं ने अपनी ताकत को पहचान है.
बनारस में बांटी मैलोडी
वाराणसी में छात्रों ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे के बाद मेलोडी टॉफी बांटकर जश्न मनाया. जश्न मनाने वाले छात्रों का कहना था कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देने के लिए अड़े हुए थे, लेकिन जंतर मंतर सहित पूरे देश में युवाओं के इस जबरदस्त प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा.
मेरठ में खुश हुए छात्र, बांटी मिठाई
मेरठ: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मेरठ में छात्रों में खुशी का माहौल है. मिठाई बांटकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स ने जश्न मनाया. छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इसे यूथ की जीत बताया. विश्वविद्यालय के राजा महेंद्र प्रताप सिंह लाइब्रेरी के ठीक सामने एकत्र हुए स्टूडेंट्स ने कहा कि जो सरकार यह दावा करती थी कि उनकी सरकार में कभी मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, युवाओं की ताकत के सामने सरकार को झुकना पड़ा है.
गोंडा में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बोले-इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं
पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने पर कहा कि केंद्र में या राज्य में पेपर लीक की घटना दुखद है. पेपर लीक से परीक्षार्थियों में निराशा होती है. इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है. केंद्र सरकार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर मास्टर प्लान बनाना चाहिए. पिछले 35 सालों में कभी CDS या NDA का पेपर लीक नहीं हुआ. परीक्षा आर्मी को हैंड ओवर कर देनी चाहिए, छात्रों की मांग पर इस्तीफा हो गया. मेरी मांग है कि सरकार नीति बनाए ताकि पर्चा लीक ना हो. इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला है. अंत भला तो सब भला. सरकार जनता के सामने झुकी है. सरकार को बधाई देता हूं कि जनता का सम्मान किया गया. केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बैठकर तय करना होगा. लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना गलत नहीं है. सरकार अपनी है, उससे संयम रखकर सवाल पूछना जायज है. सरकार की जवाबदेही है और जनता को जवाब देना चाहिए.