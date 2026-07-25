धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; मेरठ में बंटी मिठाई, बनारस में मैलोडी खिलाकर जश्न

गोंडा में पूर्व सांसद धनंजय सिंह बोले-इस्तीफा किसी समस्या का हल नहीं

पूर्व सांसद धनंजय सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. कार्यक्रम के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने पर कहा कि केंद्र में या राज्य में पेपर लीक की घटना दुखद है. पेपर लीक से परीक्षार्थियों में निराशा होती है. इस्तीफा किसी समस्या का समाधान नहीं है. केंद्र सरकार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर मास्टर प्लान बनाना चाहिए. पिछले 35 सालों में कभी CDS या NDA का पेपर लीक नहीं हुआ. परीक्षा आर्मी को हैंड ओवर कर देनी चाहिए, छात्रों की मांग पर इस्तीफा हो गया. मेरी मांग है कि सरकार नीति बनाए ताकि पर्चा लीक ना हो. इस्तीफों से काम नहीं चलने वाला है. अंत भला तो सब भला. सरकार जनता के सामने झुकी है. सरकार को बधाई देता हूं कि जनता का सम्मान किया गया. केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बैठकर तय करना होगा. लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना गलत नहीं है. सरकार अपनी है, उससे संयम रखकर सवाल पूछना जायज है. सरकार की जवाबदेही है और जनता को जवाब देना चाहिए.