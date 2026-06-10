पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन: पहली पाली की परीक्षा खत्म, दूसरी पाली की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी

लखनऊ में 1626 पुलिस कर्मचारी तैनात, चप्पे-चप्पे पर चौकसी

परीक्षा को नकल विहीन व सुरक्षित बनाने के लिए राजधानी लखनऊ में 1626 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है परीक्षा केंद्रो में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। पहले ही भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों को समय से सेंटर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे ऐसे में जिन परिस्थितियों को सेंटर पर पहुंचने पर देर हो रही है उन्हें परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तीन दिनों में छह पालियों में 135936 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे है। परीक्षा के दूसरे दिन पहले और दूसरी पाली में कुल 90624 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी जिनमें से मात्र 64216 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी जबकि 26408 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी.