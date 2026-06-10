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पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन: पहली पाली की परीक्षा खत्म, दूसरी पाली की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी

पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन
पुलिस भर्ती परीक्षा का अंतिम दिन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:08 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 1:13 PM IST

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उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है. राजधानी लखनऊ के 55 केंद्रों में 45312 अभ्यर्थी को परीक्षा देनी है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित हो गई. अब दूसरी पाली की परीक्षा शाम को 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रत्येक पाली में 22656 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है. परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए भार्ती बोर्ड जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें एग्जाम के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है.

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उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है. राजधानी लखनऊ के 55 केंद्रों में 45312 अभ्यर्थी को परीक्षा देनी है. पहली पाली की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक आयोजित हो गई. अब दूसरी पाली की परीक्षा शाम को 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. प्रत्येक पाली में 22656 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है. परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए भार्ती बोर्ड जिला प्रशासन व पुलिस की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. केंद्र पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें एग्जाम के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है.

12:32 PM, 10 Jun 2026 (IST)

लखनऊ में 1626 पुलिस कर्मचारी तैनात, चप्पे-चप्पे पर चौकसी

परीक्षा को नकल विहीन व सुरक्षित बनाने के लिए राजधानी लखनऊ में 1626 पुलिस कर्मचारियों की तैनाती की गई है परीक्षा केंद्रो में जगह-जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। पहले ही भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षार्थियों को समय से सेंटर पर पहुंचने के निर्देश दिए गए थे ऐसे में जिन परिस्थितियों को सेंटर पर पहुंचने पर देर हो रही है उन्हें परीक्षा देने नहीं दिया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में तीन दिनों में छह पालियों में 135936 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए नहीं पहुंचे है। परीक्षा के दूसरे दिन पहले और दूसरी पाली में कुल 90624 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी जिनमें से मात्र 64216 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी जबकि 26408 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी.

12:19 PM, 10 Jun 2026 (IST)

पुलिस भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ़्तार

मुजफ्फरनगर जनपद में चल रही पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक मुन्ना भाई पुलिस की हत्ते चढ़ गया. दरसअल हुआ यूं कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र में आज बुलंदशहर निवासी गजेंद्र शर्मा परीक्षा देने के लिए पहुंचा था लेकिन बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान उसका भेद खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

Last Updated : June 10, 2026 at 1:13 PM IST

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