Anta By-election Live Update: वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें

पहले भी हुआ त्रिकोणीय मुकाबला

अंता उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक जारी है. कई मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है. महिलाएं सुबह ही वोट देने के लिए पहुंच रही हैं. बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मैदान में है, इसलिए यह चुनावी काफी रोचक और त्रिकोणीय संघर्ष जैसा है.

राकेश गुप्ता का कहना है कि अंता विधानसभा सीट पर यह चौथा चुनाव है. इसके पहले बारां में ही अंता जुड़ा हुआ था. साल 2008 के विधानसभा चुनाव में नए परिसीमन में अंता सीट बनी थी. अंता सीट पर पहले चुनाव 2008 में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था. यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के कद्दावर नेता रहे रघुवीर सिंह कौशल को चुनावी मैदान में उतारा था. वहीं, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को ही टिकट दिया था. इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बागी मोहन बोरदा चुनावी मैदान में उतरे थे. राकेश गुप्ता का कहना है कि 2023 में भी यहां कड़ा संघर्ष हुआ था और भाजपा के कंवरलाल मीणा विधायक बने थे, लेकिन झालावाड़ जिले की अकलेरा थाना इलाके के 20 साल पुराने मामले में उन्हें कोर्ट में दोषी मान लिया, इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.