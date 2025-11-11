ETV Bharat / state

Anta By-election Live Update: वोटिंग जारी, मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें

ANTA ASSEMBLY BYELECTION
अंता विधानसभा उपचुनाव (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 11, 2025 at 6:45 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 9:27 AM IST

राजस्थान में आज अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के तहत मतदान जारी है. सुबह 7 बजे से इस सीट के 268 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इससे पहले मॉकपोल किया गया. उपचुनाव में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं, हालांकि मुख्य मुकाबला त्रिकोणीय है. कांग्रेस की तरफ से जहां प्रमोद जैन भाया मैदान में हैं, वहीं, भाजपा ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है. इस चुनाव में निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हुए मैदान में खड़े नरेश मीणा ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. इस सीट पर 2,28,264 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 1,16,783 पुरुष, 1,11,477 महिलाएं और 4 अन्य मतदाता शामिल हैं. सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है.

LIVE FEED

9:03 AM, 11 Nov 2025 (IST)

पहले भी हुआ त्रिकोणीय मुकाबला

अंता उपचुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक जारी है. कई मतदान केंद्र पर वोटरों की लंबी कतार देखी जा रही है. महिलाएं सुबह ही वोट देने के लिए पहुंच रही हैं. बारां के वरिष्ठ पत्रकार राकेश गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मैदान में है, इसलिए यह चुनावी काफी रोचक और त्रिकोणीय संघर्ष जैसा है.

राकेश गुप्ता का कहना है कि अंता विधानसभा सीट पर यह चौथा चुनाव है. इसके पहले बारां में ही अंता जुड़ा हुआ था. साल 2008 के विधानसभा चुनाव में नए परिसीमन में अंता सीट बनी थी. अंता सीट पर पहले चुनाव 2008 में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था. यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के कद्दावर नेता रहे रघुवीर सिंह कौशल को चुनावी मैदान में उतारा था. वहीं, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को ही टिकट दिया था. इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बागी मोहन बोरदा चुनावी मैदान में उतरे थे. राकेश गुप्ता का कहना है कि 2023 में भी यहां कड़ा संघर्ष हुआ था और भाजपा के कंवरलाल मीणा विधायक बने थे, लेकिन झालावाड़ जिले की अकलेरा थाना इलाके के 20 साल पुराने मामले में उन्हें कोर्ट में दोषी मान लिया, इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई.

भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन (ETV Bharat Baran)

8:01 AM, 11 Nov 2025 (IST)

भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने डाला वोट

भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपना मतदान किया. वह सुबह करीब 7:45 बजे अपने पैतृक गांव की तिसाया पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकारी स्कूल में जाकर मतदान किया. वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे. मतदान के बाद उन्होंने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में वे अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल और टिकट मोरपाल सुमन को जरूर दिया है, लेकिन उनकी जगह सैकड़ों कार्यकर्ता मोरपाल सुमन बनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. सुमन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में अंता विधानसभा में काफी काम हुए थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद कांग्रेस के शासन काल में विधानसभा की स्थिति बिगड़ गई थी. भाजपा के शासन में काम वापस शुरू हुए हैं. इन कामों को तेज गति से करवाना है.

7:17 AM, 11 Nov 2025 (IST)

सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त

मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. मॉक पॉल सुबह 5 बजे से शुरू हो गया था. थोड़ी देर में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन तिसाया गांव में वोट डालेंगे. शांतिपूर्वक मतदान के लिए कई इंतजाम किए गए हैं. संवेदनशील और क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं. करीब 12 क्विक रेस्पॉन्स टीम, 43 मोबाइल पार्टियां, 43 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 पुलिस सुपरवाइजरी अधिकारी, 12 एरिया मजिस्ट्रेट, 4 वरिष्ठ पुलिस पर्यवेक्षक और 4 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

मतदान के लिए पहुंचे लोग
मतदान के लिए पहुंचे लोग (ETV Bharat Baran)
Last Updated : November 11, 2025 at 9:27 AM IST

