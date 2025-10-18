ETV Bharat / state

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

Photo Credit: ETV Bhara
लखनऊ में धनतेरस पर लोगों ने जमकर खरीदारी की. (Photo Credit: ETV Bhara)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 6:19 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः पिछले महीने जीएसटी की दरें कम होने से इस बार के दीपावली और धनतेरस पर बाजार गुलजार हैं. धनतेरस के अवसर पर राजधानी लखनऊ के सर्राफा बाजारों में देर रात तक पैर रखने की जगह लोगों को नहीं मिल रही थी. वहीं इलेक्ट्रॉनिक बाजार शाम से ही गुलजार को उठे. तो बर्तनों की खनक से पूरा अहियागंज बाजार सुबह से ही सुनाई दे रही थी साथ ही पूरा बाजार ग्राहकों की आवाजाही से भरा हुआ था. डिजाइनर लहंगा चोली सूट और पार्टी वियर सरीस लोगों को खूब पसंद आई. लखनऊ कपड़ा व्यापार संगठन से जुड़े अशोक मोतियानी ने बताया कि त्योहारों पर नए कपड़े पहनने की परंपरा है. विशेष तौर पर दिवाली जैसे त्योहारों पर लोग नए कपड़े जरूर बनवाते हैं. ऐसे में कपड़ों की सेल काफी अच्छी रही है. इस बार जीएसटी कम होने से भी मार्केट में असर पड़ा है और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सेल हो रही है. उन्होंने बताया कि इस बार कपड़ा व्यापार करीब 200 करोड़ से अधिक का व्यापार केवल लखनऊ में करने का अनुमान है. यह भी पढ़ें- दीपावली में अनहोनी से निपटने के लिए यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट में जिला अस्पताल तैयार, बेड रिजर्व किए गये

LIVE FEED

6:26 PM, 18 Oct 2025 (IST)

मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की भी डिमांड बढ़ी, कपड़ों के ब्रांडेड शोरूम में रही सबसे अधिक भीड़

लखनऊ: धनतेरस पर ऑनलाइन शॉपिंग के बाद भी राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भीड़ कम नहीं हुई मोबाइल और एलईडी टीवी की डिमांड सबसे अधिक रही. 25000 से लेकर 50000 रुपये तक के मोबाइल खरीदने वालों की संख्या सबसे अधिक श्रीराम टावर में तो व्यापारियों ने सुबह से ही दुकान खोल दी थी.देर रात तक यहां लोग मोबाइल खरीदने दिखाई पड़े 10000 रुपये से लेकर एक लाख तक के टीवी भी खूब बिके.

इसके अलावा गीजर, वाटर प्यूरीफायर, फ्रिज, आयरन, रूम हीटर की जमकर खरीदारी हुई. वहीं नाजा मार्केट में गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह पहले सही कम थी लेकिन दोपहर के बाद रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई और लैपटॉप और कंप्यूटर खरीददार दिनभर यहां पहुंचते रहे.अमीनाबाद का बाजार हो या फिर आलमबाग सभी जगह कपड़ों के शोरूम में सुबह सही खरीदारी शुरू हो गए थे.

दिवाली और छठ के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए राजधानी के भूतनाथ गणेशगंज के साथ ही हजरतगंज समेत राजधानी के विभिन्न इलाकों में खुले कपड़ों के ब्रांडेड शोरूम से लेकर समान कपड़ों की दुकानों तक में लोग देर शाम तक खरीदारी करते नजर आए. डिज़ाइनर इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ जींस ट्राउजर शर्ट कुर्ता पजामा खूब खरीदे गए.

धनतेरस पर जमकर शॉपिंग करते लोग (Video Credit: ETV Bharat)

6:24 PM, 18 Oct 2025 (IST)

धनतेरस पर राजधानी में जमकर हुई खरीदारी, पूजा के बर्तनों की जमकर हुई सेल

लखनऊ: आमतौर पर धनतेरस पर घर में बर्तन खरीदने का रिवाज है यही कारण है की राजधानी के बर्तन बाजार में सुबह से ही भीड़ शुरू हो गई थी और यह सिलसिला देर रात तक देखने को मिला राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े बर्तन बाजार याहियागंज में तो सुबह से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गया था. वहीं इंदिरा नगर और गोमती नगर में रोड तक सजी दुकानों पर लोगों की खरीदारी की लंबी लाइन नजर आ रही थी. यह याहियागंज बाजार में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली यहां पर बर्तन के थोक व्यापारियों ने रिटेल काउंटर भी लगा रखे थे.

कई दुकानों में रात 12:00 तक स्पेशल ऑफर दिए गए. घरों के प्रयोग होने वाले साधारण बर्तनों को छोड़कर इस बार सर्वे में प्रयोग होने वाले बर्तनों की सबसे अधिक डिमांड देखने को मिली. मार्बल युक्त लुक वाले बर्तन भी लोगों को खूब खरीदे डिनर सेट के साथ चांदी के लुक वाले बर्तन की डिमांड अधिक देखने को मिली.

लखनऊ बर्तन बाजार के बड़े व्यापारी नितेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार के धनतेरस पर डिनर सेट के साथ इंडक्शन और आवेन भी खूब बिके. पूजा के प्रयोग होने वाले बर्तनों की भी डिमांड काफी रही. साधारण बर्तनों में चम्मच, डिजाइनर कटोरी, गिलास, टिफिन, पूजा की थालियां के साथ ही डिनर सेट की डिमांड काफी अधिक रही यहां याहियागंज मार्केट में 10 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के आइटम्स की खूब सेल हुई है. उन्होंने बताया कि इस बार धनतेरस पर करीब 100 करोड़ से ऊपर के बर्तन बिकने के अनुमान है.

Photo Credit: ETV Bharat
हर सेक्टर में जमकर हुई खरीदारी (Photo Credit: ETV Bharat)

6:21 PM, 18 Oct 2025 (IST)

लखनऊ के हर बाजार में दिखी रौनक; जमकर लोगों ने की शॉपिंग, पार्किंग की समस्या के कारण जाम लगा

लखनऊ: शुक्रवार को धनतेरस के दिन सुबह होते ही खरीदारी का शुभ मुहूर्त होने के साथ ही बाजारों में ग्राहकों ने दिल खोलकर खरीदारी की. आलम यह ताकि दोपहर तक हुई सेल में ही पिछले कई सालों के सेल के सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. यह हाल तब था जब अधिकार जगह बुकिंग पहले से थी लोगों ने आज सिर्फ डिलीवरी ली दुकानों में भीड़ का आलम का नजारा यह कहकर व्यापारियों को दाम देने तक का समय नहीं मिल रहा था. इस बात के धनतेरस के त्योहार पर ग्राहकों की भीड़ के चलते राजधानी के विभिन्न बाजारों में जाम की स्थिति देखने को मिली. बाजारों में भीड़ का आलम यह था कि ग्राहकों को अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही थी. राजधानी के बड़े बाजारों की बात करें तो चौक, याहियागंज, नक्कास, रकाबगंज, गड़बड़ झाला, प्रताप मार्केट, अमीनाबाद, नजीराबाद, आलमबाग, कृष्णा नगर, इंदिरा नगर, भूतनाथ मार्केट, पत्रकारपुरम चौराहा, डांडिया, महानगर, फैजाबाद रोड, निशातगंज, नाका, राजाजीपुरम, सदर बाजार व तेलीबाग जैसे बाजारों में सुबह से ही वर देखने को मिल रही थी. इन बाजारों में लोग अपने परिजनों के साथ खरीदारी करते हुए नजर आ रहे थे.

Last Updated : October 18, 2025 at 6:34 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW DIWALI 2025
UTENSILS WORTH RS 100 CRORE SOLD
BUMPER SHOPPING ON DHANTERAS
SHOPPING ON DHANTERAS IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनतेरस पर आज करिए काशी की स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन, साल में सिर्फ 5 दिन ही खुलते पट, जानिए मान्यता

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.