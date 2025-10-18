यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

लखनऊ: धनतेरस पर ऑनलाइन शॉपिंग के बाद भी राजधानी के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भीड़ कम नहीं हुई मोबाइल और एलईडी टीवी की डिमांड सबसे अधिक रही. 25000 से लेकर 50000 रुपये तक के मोबाइल खरीदने वालों की संख्या सबसे अधिक श्रीराम टावर में तो व्यापारियों ने सुबह से ही दुकान खोल दी थी.देर रात तक यहां लोग मोबाइल खरीदने दिखाई पड़े 10000 रुपये से लेकर एक लाख तक के टीवी भी खूब बिके.
इसके अलावा गीजर, वाटर प्यूरीफायर, फ्रिज, आयरन, रूम हीटर की जमकर खरीदारी हुई. वहीं नाजा मार्केट में गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह पहले सही कम थी लेकिन दोपहर के बाद रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई और लैपटॉप और कंप्यूटर खरीददार दिनभर यहां पहुंचते रहे.अमीनाबाद का बाजार हो या फिर आलमबाग सभी जगह कपड़ों के शोरूम में सुबह सही खरीदारी शुरू हो गए थे.
दिवाली और छठ के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए राजधानी के भूतनाथ गणेशगंज के साथ ही हजरतगंज समेत राजधानी के विभिन्न इलाकों में खुले कपड़ों के ब्रांडेड शोरूम से लेकर समान कपड़ों की दुकानों तक में लोग देर शाम तक खरीदारी करते नजर आए. डिज़ाइनर इंडो वेस्टर्न ड्रेस के साथ जींस ट्राउजर शर्ट कुर्ता पजामा खूब खरीदे गए.