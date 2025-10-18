यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

धनतेरस पर राजधानी में जमकर हुई खरीदारी, पूजा के बर्तनों की जमकर हुई सेल

लखनऊ: आमतौर पर धनतेरस पर घर में बर्तन खरीदने का रिवाज है यही कारण है की राजधानी के बर्तन बाजार में सुबह से ही भीड़ शुरू हो गई थी और यह सिलसिला देर रात तक देखने को मिला राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े बर्तन बाजार याहियागंज में तो सुबह से ही लोगों की भीड़ आना शुरू हो गया था. वहीं इंदिरा नगर और गोमती नगर में रोड तक सजी दुकानों पर लोगों की खरीदारी की लंबी लाइन नजर आ रही थी. यह याहियागंज बाजार में सबसे अधिक भीड़ देखने को मिली यहां पर बर्तन के थोक व्यापारियों ने रिटेल काउंटर भी लगा रखे थे.

कई दुकानों में रात 12:00 तक स्पेशल ऑफर दिए गए. घरों के प्रयोग होने वाले साधारण बर्तनों को छोड़कर इस बार सर्वे में प्रयोग होने वाले बर्तनों की सबसे अधिक डिमांड देखने को मिली. मार्बल युक्त लुक वाले बर्तन भी लोगों को खूब खरीदे डिनर सेट के साथ चांदी के लुक वाले बर्तन की डिमांड अधिक देखने को मिली.

लखनऊ बर्तन बाजार के बड़े व्यापारी नितेश अग्रवाल ने बताया कि इस बार के धनतेरस पर डिनर सेट के साथ इंडक्शन और आवेन भी खूब बिके. पूजा के प्रयोग होने वाले बर्तनों की भी डिमांड काफी रही. साधारण बर्तनों में चम्मच, डिजाइनर कटोरी, गिलास, टिफिन, पूजा की थालियां के साथ ही डिनर सेट की डिमांड काफी अधिक रही यहां याहियागंज मार्केट में 10 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक के आइटम्स की खूब सेल हुई है. उन्होंने बताया कि इस बार धनतेरस पर करीब 100 करोड़ से ऊपर के बर्तन बिकने के अनुमान है.