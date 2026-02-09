यूपी विधानसभा बजट सत्र; राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा

राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

राज्यपाल एक ओर अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है. अहिल्याबाई होल्कर की त्रिशताब्दी समारोह में सरकार की ओर से कराए गए कामों का उल्लेख किया. प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही. साल 2019 से माफिया के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी की. 269 अपराधी मारे गए, चार हजार करोड़ की वसूली माफिया से की गई है. ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ विजन डॉक्यूमेण्ट तैयार करने के लिए राज्य विधान मण्डल में अत्यन्त उपयोगी चर्चा की गई. मार्च, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जनकल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं. इस वर्ष ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन का शुभारम्भ तथा ‘एक जिला-एक व्यंजन योजना’ को लॉन्च किया गया. प्रयागराज में 2025 के महाकुम्भ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किये जाने का अनुमान है.