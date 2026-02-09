यूपी विधानसभा बजट सत्र; राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा

ETV Bharat / state

यूपी बजट सत्र . (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

February 9, 2026 at 10:41 AM IST

February 9, 2026 at 11:37 AM IST

उत्तर प्रदेश विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. यह 19 फरवरी तक चलेगा. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया है. इससे पहले सीएम योगी मीडिया से रूबरू हुए. हालांकि, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान हंगामा न करने को लेकर आश्वासन दिया था. अभिभाषण में राज्यपाल ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख किया.

LIVE FEED

11:29 AM, 9 Feb 2026 (IST)

शिक्षा क्षेत्र में सरकार की उपबल्धि

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा- प्रदेश के सभी 75 जनपदों में दो-दो विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों एवं एक-एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है. वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ 2 लाख 61 हजार से अधिक टैबलेट्स वितरित किये जा चुके हैं. वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1 लाख 40 हजार से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया. प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्‍तार समाहित है. 2023-24 से 2025-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया गया है.

11:27 AM, 9 Feb 2026 (IST)

प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति

राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्‍था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है. नवम्बर, 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 सह-अपराधियों, कुल 129 को अलग-अलग अभियोगों में आजीवन कारावास अथवा अन्‍य अवधि के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है. 02 को मृत्युदण्ड की सजा हुई है तथा वर्ष 2017 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गये तथा 977 अभियुक्तों को रासुका के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया. माफिया अपराधियों से 04 हजार 137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति जब्‍त की जा चुकी है.

11:24 AM, 9 Feb 2026 (IST)

राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

राज्यपाल एक ओर अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां बता रही हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है. अहिल्याबाई होल्कर की त्रिशताब्दी समारोह में सरकार की ओर से कराए गए कामों का उल्लेख किया. प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही. साल 2019 से माफिया के खिलाफ कोर्ट में मजबूत पैरवी की. 269 अपराधी मारे गए, चार हजार करोड़ की वसूली माफिया से की गई है. ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ विजन डॉक्यूमेण्ट तैयार करने के लिए राज्य विधान मण्डल में अत्यन्त उपयोगी चर्चा की गई. मार्च, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश ने सुशासन, सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जनकल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं. इस वर्ष ‘उत्तर प्रदेश दिवस’ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लॉयमेण्ट एण्ड इण्डस्ट्रियल जोन का शुभारम्भ तथा ‘एक जिला-एक व्यंजन योजना’ को लॉन्च किया गया. प्रयागराज में 2025 के महाकुम्भ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किये जाने का अनुमान है.

11:08 AM, 9 Feb 2026 (IST)

राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमक हंगामा

राज्यपाल के अभिभाषण से पहले शुरू हुआ हंगामा. राज्यपाल अभिभाषण पढ़ रही हैं और हंगामा हो रहा है. जमकर शोर शराब हो रहा है.

11:03 AM, 9 Feb 2026 (IST)

समाजवादी पार्टी का विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन

राज्यपाल के अभिभाषण से पहले विपक्षी दलों के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. समाजवादी पार्टी से एमएलसी आशुतोष सिन्हा साइकिल से विधानसभा पहुंचे. उनकी साइकिल के आगे राज्य माता अहिल्याबाई होल्कर की तस्वीर लगी थी. उन्होंने कहा कि सरकार राज्यपाल के माध्यम से “झूठ का पुलिंदा” पेश करेगी, लेकिन विपक्ष शिक्षक, किसान, नौजवान, बुनकर और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, जिसे सरकार नकार रही है. समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश में जनसरोकार के मुद्दों पर सरकार नाकाम रही है. किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, महंगाई चरम पर है और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है.

सपा का प्रदर्शन. (Video Credit; ETV Bharat)

10:44 AM, 9 Feb 2026 (IST)

बजट सत्र से पहले सीएम योगी ने किया सबका स्वागत

विधानसभा पहुंचे सीएम योग ने कहा-मैं विधानमंडल की कार्यवाही में आपका स्वागत करता हूं. आज से बजट सत्र शुरू होगा. इसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी. बजट सत्र में दो महत्व्पूर्ण एजेंडे होते हैं, पहला अभिभाषण और दूसरा बजट. सरकार की कार्ययोजना राज्यपाल के अभिभाषण में होती है. जिसको सदन के जरिए जनता के सामने रखा जाएगा. राज्यपाल का संबोधन होगा. दूसरा सामान्य बजट, जो कि 11 फरवरी को प्रस्तुत होगा. फिर इस पर चर्चा होगी. 20 फरवरी तक बजट सत्र होगा. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद यूपी का आर्थिक सर्वेक्षण भी पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों के जरिए सामने आएगी.

10:42 AM, 9 Feb 2026 (IST)

सीएम योगी बोले- हर मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार

विधानसभा पहुंचने पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी का कितना आर्थिक विकास हुआ है, कितना रोजगार आया, कितना रेवेन्यू आया है, इस सबको लेकर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश करेगी. सभी सदस्यों के लिए यह अहम रिपोर्ट होगी. वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है. यह संवाद से चलता है कार्यवाही को बाधित करके नहीं. सदस्य अगर कार्यवाही को बाधित करेंगे तो वे मुद्दों को डायल्यूट करेंगे. हर मुद्दे पर सरकार चर्चा को तैयार है. पिछले नौ साल में यूपी विधानमंडल में कार्यवाही के कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं.

