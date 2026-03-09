गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र 2026: सुबह राज्यपाल का अभिभाषण, शाम को सीएम पेश करेंगे बजट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 9, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : March 9, 2026 at 9:32 AM IST
गैरसैंण: उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है. सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका सदन के सामने रखा जाएगा. बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों के साथ-साथ आगामी योजनाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं का उल्लेख करेंगे. इस अभिभाषण को सरकार के दृष्टिकोण और आगामी विकास योजनाओं की दिशा के रूप में देखा जाता है. राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोपहर 2 बजे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सदन में अपने विचार रखेंगी और सत्र की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगी. इसके बाद शाम 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे. सरकार के इस बजट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि बजट में आधारभूत ढांचे के विकास, रोजगार, पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जा सकता है. साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और युवाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी संभावित हैं. गैरसैंण में आयोजित होने वाला यह बजट सत्र राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि सरकार अपने कार्यकाल के चार साल पूरे होने की ओर बढ़ रही है. ऐसे में सरकार अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के जरिए जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करेगी. वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की संभावना जताई जा रही है. प्रदेश से जुड़े जनहित के मुद्दों, विकास कार्यों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषयों पर सदन में चर्चा होने की उम्मीद है.
LIVE FEED
मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों से मिले सीएम धामी
आज विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले. इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों तथा विधानसभा सत्र के सफल संचालन में अपना योगदान दे रहे अन्य कर्मचारियों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ आत्मीय संवाद किया.
विधानसभा अध्यक्ष ने किया राज्यपाल का स्वागत
राज्यपाल गुरमीत सिंह विधानसभा के बजट सत्र के लिए गैरसैंण पहुंच चुके हैं. भरासडीसैंण विधानसभा भवन पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने राज्यपाल का स्वागत और अभिनंदन किया.
सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से मुलाकात की
बजट सत्र की पूर्व संध्या पर सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से मुलाकात की. इस शिष्टाचार भेंट में आज से प्रारंभ हो रहे बजट सत्र को सुव्यवस्थित एवं सार्थक ढंग से संचालित किए जाने को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई.