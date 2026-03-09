गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र 2026: सुबह राज्यपाल का अभिभाषण, शाम को सीएम पेश करेंगे बजट

मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों से मिले सीएम धामी

आज विधानसभा के बजट सत्र से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकले. इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों, पुलिस के जवानों तथा विधानसभा सत्र के सफल संचालन में अपना योगदान दे रहे अन्य कर्मचारियों से भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना और उनके साथ आत्मीय संवाद किया.