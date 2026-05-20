ETV Bharat / state

BPSC TRE-4 Protest : पटना में अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक, दिलीप कुमार रिहा

BPSC TRE-4 Protest Live
BPSC TRE-4 हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 12:06 PM IST

|

Updated : May 20, 2026 at 12:24 PM IST

Choose ETV Bharat

पटना: BPSC TRE-4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को अभ्यर्थी उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं. इसी बीच प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने छात्र रिंकल यादव को हिरासत में ले लिया. रिंकल यादव पीयू छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे और तेजप्रताप यादव ने समर्थन किया था. इससे पहले पुलिस ने छात्र नेता खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया. खुशबू पाठक आरा से पटना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रही थी. इसी बीच पुलिस ने उन्हें बिहटा में ही रोक दिया और हिरासत में ले लिया. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की ओर से पुलिस फोर्स की तैनाती की गयी है. वाटर कैनन भी तैनात है. अभ्यर्थी थाली-बेलन के साथ प्रदर्शन करने वाले हैं.

LIVE FEED

3:00 PM, 20 May 2026 (IST)

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अपील

बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बीपीएससी टीआरई पर छात्रों से अपील की है. उन्होंने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, संयम बना कर रखें. जल्द विज्ञापन आएगा. उन्होंने कहा कि बाहरी लोग साजिश कर रहे है, उनकी साजिश को पूरा होने नहीं दिया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

2:20 PM, 20 May 2026 (IST)

ढ़ाई साल नोटिफिकेशन का इंतजार

शिक्षक अभ्यर्थी राजेश कुमार ने कहा कि पिछले आंदोलन के दौरान जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि 25 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ. सरकार छात्रों की मांग सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी पिछले आंदोलन के दिन 10 दिन का समय मांगा था लेकिन यह समय अवधि भी पूरा हो गई और अब तक कुछ नहीं हुआ जिसके बाद मजबूरन आज आंदोलन हो रहा था. ढ़ाई साल से इस वैकेंसी का इंतजार है और आज इस वैकेंसी को लेकर दसवां आंदोलन था.

BPSC TRE-4 हंगामा (ETV Bharat)

2:19 PM, 20 May 2026 (IST)

अब तक सिर्फ आश्वासन मिला-अभ्यर्थी

शिक्षक अभ्यर्थी रंजीत, जो शिवहर से आंदोलन में शामिल होने पटना पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि हम लोग सिर्फ वैकेंसी का नोटिफिकेशन मांग रहे हैं. सरकार ने ही कहा था कि चौथे चरण में बहाली होगी. इसी भरोसे पर अभ्यर्थियों ने तैयारी जारी रखी. लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिला है. हजारों अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हो रही है और सरकार कोई ठोस फैसला नहीं ले रही. सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है जबकि अभ्यार्थियों का उम्र निकल रहा है और आर्थिक बोझ भी बढ़ते जा रहा है. आज सड़क पर जो भी अभ्यर्थी दिख रहे हैं पुलिस उन्हें भाग रही है जबकि वह लोग दूर जिले से सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए थे. वह चौथे चरण के शिक्षक बहाली की अधिसूचना चाहते हैं.

2:19 PM, 20 May 2026 (IST)

आंदोलन को दबाने का काम हो रहा-अभ्यर्थी

शिक्षक अभ्यर्थी पवन कुमार ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने आंदोलन को दबाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. 8 मई को जब आंदोलन हुआ था तब नए शिक्षा मंत्री ने कहा था कि वह अभी पदभार ग्रहण कर रहे हैं और 10 दिन का समय दीजिए, छात्रों के हित में फैसला होगा. लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हुआ. इसी वजह से हम लोग फिर सड़क पर उतरे थे. लेकिन आंदोलन शुरू होने से पहले ही हमारे साथियों को हिरासत में ले लिया गया और आगे बढ़ने नहीं दिया गया.

2:18 PM, 20 May 2026 (IST)

11 बजे निकलना था मार्च

दिन के करीब 11 बजे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भिखना पहाड़ी होते हुए जेपी गोलंबर और फिर बीपीएससी कार्यालय तक मार्च निकालने की तैयारी में थे. हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. छात्र नेता खुशबू पाठक, रिंकल यादव समेत दर्जनभर से अधिक अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है. सभी को पटना के अलग-अलग थानों में रखा गया है.

2:18 PM, 20 May 2026 (IST)

आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म

टीआरई 4 की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को होने वाला छात्र आंदोलन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया. प्रशासन पहले से अलर्ट मोड में था और जैसे ही अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज परिसर से मार्च निकालने की तैयारी शुरू की, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनभर से अधिक छात्र-छात्राओं को हिरासत में ले लिया.

1:10 PM, 20 May 2026 (IST)

छात्र नेता दिलीप कुमार रिहा

टीआरई-4 के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता दिलीप कुमार को रिहा कर दिया गया है. हालांकि 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया.

पटना में अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा (ETV Bharat)

1:04 PM, 20 May 2026 (IST)

पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बोले टाउन डीएसपी

पटना टाउन डीएसपी ने कहा कि विश्विद्यालय के कई संकाय में परीक्षा होनी है. इसलिए विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गयी है. अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर डीएसपी ने कहा कि कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

12:51 PM, 20 May 2026 (IST)

छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग

पटना में प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों ने छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई की मांग की है. बुधवार को भी आंदोलन का नेतृत्वकर्ता खुशबू पाठक को हिरासत में ले लिया गया है. अभ्यर्थी सभी नेताओं को छोड़ने की मांग की है और टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की.

12:47 PM, 20 May 2026 (IST)

50 से अधिक छात्र नेता और अभ्यर्थी हिरासत में

प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि अब तक 50 से अधिक छात्र नेता और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है. सभी को थाना में बैठाकर रखा गया है.

12:45 PM, 20 May 2026 (IST)

पटना कॉलेज के पास अभ्यर्थियों की भीड़

पटना कॉलेज के पास अभ्यर्थियों की भीड़ जुटी है. हालांकि कॉलेज में ताला लगा दिया गया है. अभ्यर्थियों को प्रदर्शन करने से रोक दिया गया है. कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है. शिक्षक अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि बहाली हो. खुशबू पाठक के नेतृत्व में आंदोलन होने वाला था, उन्हें बिहटा पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है.

12:18 PM, 20 May 2026 (IST)

25 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होनी थी

छात्र नेता बिकेश भट्ट का कहना है कि बिहार में बड़ी संख्या में स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन बहाली प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है. चौथे चरण की शिक्षक बहाली का इंतजार करते हुए ढाई साल हो गए हैं. अगस्त 2025 में ही परीक्षा होनी थी और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर परीक्षा की तिथि की घोषणा भी कर दी थी. लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ ठंडा पड़ गया. बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पिछले महीने पॉडकास्ट में बताया था कि 25 अप्रैल से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है.

12:17 PM, 20 May 2026 (IST)

शिक्षा मंत्री का आश्वासन नहीं आया काम

8 मई को ही बिहार सरकार में नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पदभार ग्रहण किया था. पदभार संभालने के बाद शिक्षा मंत्री ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से 10 दिन का समय मांगा था. कहा था कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी. अभ्यर्थियों का कहना है कि अब वह 10 दिन की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है.

12:15 PM, 20 May 2026 (IST)

शिक्षक अभ्यर्थियों का 10वां आंदोलन

पहले 8 मई को भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर पटना में प्रदर्शन किया था. उस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया था. इस घटना में कई छात्र घायल हुए थे. आंदोलन के दौरान छात्र नेता दिलीप समेत चार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस कार्रवाई के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और बढ़ गई है. बुधवार को शिक्षक बहाली को लेकर 10वां आंदोलन है.

12:13 PM, 20 May 2026 (IST)

पटना कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा

पटना कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया है. छात्र नेता खुशबू पाठक को TRE 4 प्रदर्शन करने से प्रशासन द्वारा रोका दिया गया. अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग चाहता है कि न आपको बहाली देंगे, न बहाली मांगने के लिए आंदोलन करने देंगे. क्या अब मौलिक अधिकार भी खत्म कर दिए गए हैं? क्या लोकतंत्र सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? जाति, धर्म और थोड़े से लालच में हम जिन मुद्दों को नजरअंदाज करते रहे.

12:12 PM, 20 May 2026 (IST)

46 हजार 882 पदों पर बहाली

बिहार में टीआरई 4 को लेकर 46 हजार 882 पदों पर बहाली होनी है. इसमें प्राथमिक में 10,778, मध्य विद्यालय में 8,583, माध्यमिक स्कूलों में 9,082, उच्च माध्यमिक में 16,774 शिक्षकों की बहाली होनी है. इसको लेकर 22 से 27 सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना है. हालांकि अभी तक आयोग की ओर से इसको लेकर विज्ञापन जारी नहीं किया गया है.

Last Updated : May 20, 2026 at 12:24 PM IST

TAGGED:

EDUCATION MINISTER MITHLESH TIWARI
BPSC TRE 4 PROTEST
BPSC TRE 4 RECRUITMENT NOTIFICATION
बीपीएससी शिक्षक बहाली
BPSC TRE 4

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.