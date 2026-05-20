BPSC TRE-4 Protest : पटना में अभ्यर्थियों का जमकर हंगामा, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक, दिलीप कुमार रिहा

ढ़ाई साल नोटिफिकेशन का इंतजार

शिक्षक अभ्यर्थी राजेश कुमार ने कहा कि पिछले आंदोलन के दौरान जल्द नोटिफिकेशन जारी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि 25 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ. सरकार छात्रों की मांग सुनने के बजाय आंदोलन को दबाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी पिछले आंदोलन के दिन 10 दिन का समय मांगा था लेकिन यह समय अवधि भी पूरा हो गई और अब तक कुछ नहीं हुआ जिसके बाद मजबूरन आज आंदोलन हो रहा था. ढ़ाई साल से इस वैकेंसी का इंतजार है और आज इस वैकेंसी को लेकर दसवां आंदोलन था.