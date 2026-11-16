Delhi-NCR Live Update: आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ED, पूछताछ के लिए मिली थी चार दिन की कस्टडी रिमांड

दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाया प्रदूषण के साथ कोहरा, AQI में आई कमी

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. धीमे-धीमे ठंड बढ़ने लगी है. ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है. दिल्ली में कल रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही.

धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ और लोगों को राहत मिली. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है. रविवार तड़के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई.

दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों हल्का और घना कोहरा देखने को मिला है. इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण में थोड़ी बहुत कमी जरूर नजर आ रही है. हालांकि अभी भी प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है.