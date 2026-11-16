Delhi-NCR Live Update: आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ED, पूछताछ के लिए मिली थी चार दिन की कस्टडी रिमांड
Published : November 16, 2026 at 11:51 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 12:11 PM IST
दिल्ली-एनसीआर की दिनभर की खबरों को जानने के लिए ईटीवी भारत दिल्ली के साथ जुड़ें. यहां आपको सूबे की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी. ये पेज ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अपडेट होता है. क्राइम से लेकर राजनीति तक की ताजा अपडेट्स को जानने के लिए इस पेज पर बनें रहें.
LIVE FEED
आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ED, पूछताछ के लिए मिली थी चार दिन की कस्टडी रिमांड
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे पूरी हो रही है. रिमांड पूरी होने से करीब 5 घंटे पहले ED आजम खान को विशेष पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची है. करीब 11:30 बजे आजम खान को लेकर ED कोर्ट पहुंची है. प्रवर्तन निदेशालय को आजम खान से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी. कोर्ट ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक ED को आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. पीएमएलए अदालत की तरफ से रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी गई थी.
दिल्ली एनसीआर में सुबह से छाया प्रदूषण के साथ कोहरा, AQI में आई कमी
देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है. धीमे-धीमे ठंड बढ़ने लगी है. ठंड के साथ कोहरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है. दिल्ली में कल रविवार को मौसम में बदलाव देखने को मिला. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई. इसके बाद आसमान साफ हो गया और दिनभर तेज धूप खिली रही.
धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों का बिखराव तेज हुआ और लोगों को राहत मिली. दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.1 डिग्री अधिक है. अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.9 डिग्री ज्यादा है. रविवार तड़के पालम, लोधी रोड और आया नगर में हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई.
दिल्ली में सुबह से ही कई इलाकों हल्का और घना कोहरा देखने को मिला है. इसके साथ ही राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण में थोड़ी बहुत कमी जरूर नजर आ रही है. हालांकि अभी भी प्रदूषण खराब श्रेणी में बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है.
यमुना घाट पर उषा अर्घ्य अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए
छठ महापर्व के चौथे व अंतिम दिन गीता कॉलोनी यमुना घाट पर उषा अर्घ्य अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए.
दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए 'एंटी-स्मॉग गन' का किया जा रहा इस्तेमाल
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) द्वारा पानी का छिड़काव करने वाली 'एंटी-स्मॉग गन' का इस्तेमाल किया जा रहा है।