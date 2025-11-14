बिहार में NDA की जीत पर यूपी में जश्न; जगह-जगह कार्यकर्ता डांस के साथ आतिशबाजी कर मना रहे खुशी

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने बजाया ढोल, झूमे भाजपाई

कानपुर: जैसे ही कानपुर में मेयर प्रमिला पाण्डेय को बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने की जानकारी हुई तो वह बिना देरी के भाजपा पार्षदों संग नगर निगम मुख्यालय पहुंच गयीं. यहां पार्षदों के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए हमेशा की एक तरह उनका एक नया अंदाज दिखा. अपने कार्यालय के गेट से बाहर निकलते समय मेयर ने गले में ढोल पहन लिया. इसके बाद क्या था, मौजूद पार्षदों का उत्साह दो गुना हो गया. मेयर ढोल बजाते हुए चल रही थीं और बगल में पार्षद मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए. इसके बाद ज़ब रास्ते में मेयर को भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सोनकर दिखे तो मेयर ने ढोल उन्हें पहना दिया और खुद ढोल पर थाप दी. मेयर ने कहा बिहार में एनडीए की भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है. वहीं बाहर आते ही मेयर ने पार्षदों संग आतिशबाजी भी की.

भाजपा कार्यालय में भी दिखा जश्न का माहौल: शहर के नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय व नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी शुक्रवार को भाजपाइयों के बीच जश्न का अलग अंदाज दिखा. बिहार चुनाव में दोपहर तक भाजपा को अधिक सीटें मिलने की जानकारी पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी समेत कई अन्य भाजपाई कार्यालय पहुंचे. यहां सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी. भाजपा सांसद ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का मुंह भी मीठा कराया. इसके बाद राहगीरों के बीच मिठाई बाँटी गई.