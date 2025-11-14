बिहार में NDA की जीत पर यूपी में जश्न; जगह-जगह कार्यकर्ता डांस के साथ आतिशबाजी कर मना रहे खुशी

Bihar Election Results 2025

भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते भाजपाई. (Etv Bharat)
Published : November 14, 2025 at 4:00 PM IST

Updated : November 14, 2025 at 5:18 PM IST

लखनऊ: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को रुझानों में बड़ी जीत मिल रही है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिल रही हैं. इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. प्रदेश के हर जिले में भाजपा कार्यकर्ता बिहार की जीत का जश्न मना रहे हैं.इसी कड़ी में लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जश्न मनाया गया. कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य किया. और आतिशबाजी की. मुस्लिम कार्यकर्ताओं को भाजपाइयों ने अपने कंधे पर उठा लिया. जश्न के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने कहा कि सुना है कि अखिलेश यादव अभी भी एसआईआर को अपनी हार के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं. वह अभी भी मुगालते में है, उनको विचार करने की जरूरत है. बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने पूरी तरह से पता था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत अच्छी जीत जीतने जा रही है और वही हुआ और हम बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि राहुल गांधी बिहार के एक पोखर में मुकेश साहनी के साथ मछली पकड़ रहे थे और उनके हाथ में केवल एक ही मछली आई थी. राहुल गांधी के हाथ में कुछ नहीं आया और हमने बड़ी जीत दर्ज की है. कृष्ण के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित, प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह, मनीष शुक्ल, हीरो बाजपेई, अवनीश त्यागी मौजूद रहे.

5:16 PM, 14 Nov 2025 (IST)

लखनऊ में जेडीयू कार्यालय पर मना जश्न

लखनऊ. बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने एक बार फिर ऐतिहासिक जीत हासिल की है. लखनऊ में पार्टी के नेताओं ने जश्न मनाया. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को मिले स्पष्ट बहुमत पर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़े और पटाखों फुलझडियो के साथ अबीर और गुलाल उड़ाते हुए एक दूसरे को मिठाइयां बांटी. एक दूसरे को बधाई देते हुए शानदार तरीके से जश्न मनाया. सभी ने बिहार की जागरूक जनता को धन्यवाद और बधाई देते हुए कहा कि एनडीए की शानदार जीत का श्रेय नीतीश कुमार सरकार के 20 वर्ष के सुशासन और न्याय के साथ विकास की अवधारणा के साथ बिहार में कराए गए जनकल्याणकारी कार्यों और केन्द्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के सहयोग को जाता है. जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अनूप पटेल ने कहा कि बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत से उत्तर प्रदेश जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है. इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में भी एनडीए सरकार बनेगी‌.

5:16 PM, 14 Nov 2025 (IST)

कानपुर की मेयर प्रमिला पांडेय ने बजाया ढोल, झूमे भाजपाई

कानपुर: जैसे ही कानपुर में मेयर प्रमिला पाण्डेय को बिहार चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिलने की जानकारी हुई तो वह बिना देरी के भाजपा पार्षदों संग नगर निगम मुख्यालय पहुंच गयीं. यहां पार्षदों के साथ जीत का जश्न मनाने के लिए हमेशा की एक तरह उनका एक नया अंदाज दिखा. अपने कार्यालय के गेट से बाहर निकलते समय मेयर ने गले में ढोल पहन लिया. इसके बाद क्या था, मौजूद पार्षदों का उत्साह दो गुना हो गया. मेयर ढोल बजाते हुए चल रही थीं और बगल में पार्षद मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए. इसके बाद ज़ब रास्ते में मेयर को भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश सोनकर दिखे तो मेयर ने ढोल उन्हें पहना दिया और खुद ढोल पर थाप दी. मेयर ने कहा बिहार में एनडीए की भारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है. वहीं बाहर आते ही मेयर ने पार्षदों संग आतिशबाजी भी की.

भाजपा कार्यालय में भी दिखा जश्न का माहौल: शहर के नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय व नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में भी शुक्रवार को भाजपाइयों के बीच जश्न का अलग अंदाज दिखा. बिहार चुनाव में दोपहर तक भाजपा को अधिक सीटें मिलने की जानकारी पर क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, भाजपा सांसद रमेश अवस्थी समेत कई अन्य भाजपाई कार्यालय पहुंचे. यहां सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी. भाजपा सांसद ने क्षेत्रीय अध्यक्ष का मुंह भी मीठा कराया. इसके बाद राहगीरों के बीच मिठाई बाँटी गई.

कानपुर की मेयर ने ढोल बजाकर मनाया जश्न.
कानपुर की मेयर ने ढोल बजाकर मनाया जश्न. (ETV Bharat)

4:45 PM, 14 Nov 2025 (IST)

गोरखपुर में आतिशबाजी कर भाजपाइयों ने मनाया जश्न

गोरखपुरः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली बड़ी जीत के बाद गोरखपुर में भी इस खुशी को भाजपाईयों ने जमकर बनाया. पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के नेतृत्व में जुटे कार्यकर्ता और पदाधिकारियो ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जहां खुशी का इजहार किया. वहीं पटाखे और अनार जलाकर जीत के जश्न को दूना कर लिया. इस दौरान सहजानंद राय ने कहा कि यह जीत पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की देन है. बिहार की जनता ने भी बिहार में जंगल राज कायम न हो इस जीत के साथ अपना बड़ा संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का झूठा प्रचार इस चुनाव में धराशाई हुआ है. इस बड़ी जितने पूरे देश को यह संदेश देने का काम किया है कि जात पात और नफरत की राजनीति करने वाले लोग भाजपा की नीतियों का मुकाबला नहीं कर सकते.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाते भाजपाई.
गोरखपुर में आतिशबाजी करते भाजपाई. (ETV Bharat)

4:41 PM, 14 Nov 2025 (IST)

बनारस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, मनाई गई दीपावली

वाराणसीः बिहार में NDA के जीत पर बनारस में जश्न का माहौल देखा जा रहा है. जहाँ ढोल के थाप के साथ फूलों की बरसात और और जमकर आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही है.पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस जीत का उत्सव मनाया जा रहा है.बनारस के अलग अलग स्थानों पर बीजेपी समर्थक और मोदी प्रशंसक ख़ुशियाँ मना रहे हैं. लोगो का कहना है कि बिहार की जनता ने फिर से विकास चुना है, वहाँ की जानता ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास किया है.

वाराणसी में खुशी मनाते भाजपा कार्यकर्ता.
वाराणसी में खुशी मनाते भाजपा कार्यकर्ता. (ETV Bharat)

3:19 PM, 14 Nov 2025 (IST)

बिहार की जनता ने पीएम मोदी के अपमान का दिया जवाबः संजय राय

बहराइचः शहर के माधवपुरी स्थित भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे प्रदेश महामंत्री संजय राय ने बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत पर कार्यालय के बाहर जानकार आतिशबाजी की. इस दौरान एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई. प्रदेश महामंत्री ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व नीतीश कुमार पर विश्वास व्यक्त किया है. भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां की जनता ने विश्वास जताया. चुनाव के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव साथ में शामिल अखिलेश यादव ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों बोले, उसका जवाब जनता ने वोट के माध्यम से दिया. जब तक ये लोग पीएम मोदी पर कीचड़ उछालते रहेंगे, तब तक जनता इनके पास जाने वाली नहीं है.

भाजपा सांसद डॉ. आनंद गोंड ने कहा कि जिस प्रकार वहां के लोगों ने भाजपा व उनके सहयोगी दलों पर विश्वास जमाया है. इससे साफ पता चलता है कि बिहार के लोग भाजपा और एनडीए के साथ है. इस दौरान भाजपा कार्यालय पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने डांस कर मनाया जश्न. (Video Credit; ETV Bharat)
Last Updated : November 14, 2025 at 5:18 PM IST

BIHAR ELECTION RESULTS
NDA VICTORY BIHAR ELECTIONS
CELEBRATION ON BJP VICTORY IN UP
BIHAR ASSEMBLY ELECTION RESULT 2025

