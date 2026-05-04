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पश्चिम बंगाल-असम और पुडुचेरी में बीजेपी को भारी बढ़त, यूपी में जश्न

भाजपा दफ्तर में जश्न
भाजपा दफ्तर में जश्न (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 3:23 PM IST

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लखनऊ: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के बाद आज काउंटिंग जारी है. रुझानों में भाजपा पश्चिम बंगाल के साथ ही असम और पुडुचेरी में सरकारी बनाती दिख रही है. भाजपा को बढ़त मिलते ही यूपी में जगह-जगह पार्टी समर्थक और कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं. लखनऊ में पार्टी कार्यालय में भी भाजपा के पदाधिकारी उत्साहित दिखे. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम नेताओं ने भाजपा की जीत का दावा किया है. साथ ही कहा है कि उनकी सरकार बनने जा रही है.

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3:18 PM, 4 May 2026 (IST)

बंगाल की झालमुरी और असम के पेड़े संग बीजेपी में जश्न

लखनऊ: झालमुरी और पेड़ा को प्रतीक बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने जश्न मनाया. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के मीडिया विभाग में प्रवक्ताओं ने इन दोनों खाद्य पदार्थों के साथ प्रतीक रूप में जश्न मनाया. ईटीवी भारत से बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि यह दोनों खाद्य पदार्थ निशानी है कि भारतीय जनता पार्टी में किस संघर्ष के साथ इस चुनाव में जीत हासिल की है.
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के चलते भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है. हम लगातार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं.

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UP ASSEMBLY ELECTION CELEBRATION
BJP WINS IN WEST BENGAL

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