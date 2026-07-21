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Bihar Monsoon Session Live: 'मधेपुरा के सरकारी स्कूल को भगवा से क्यों रंगा गया? विधान परिषद में आदेश रद्द करने की मांग उठी

Bihar Assembly Monsoon Session
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 21, 2026 at 9:28 AM IST

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पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. विपक्ष की ओर से पेपर लीक मामले और चुनाव में किए गए वादों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी. खासकर पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य सदन के अंदर और बाहर हंगामा कर सकते हैं. इसके साथ ही कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उल्लेखनीय है कि सोमवार को सत्र के पहले दिन सात विधेयक और 87,383 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया था

LIVE FEED

1:53 PM, 21 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित

विधान परिषद की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गयी है.

1:22 PM, 21 Jul 2026 (IST)

स्कूल का नाम बदलने और भगवा रंग से रंगने का मुद्दा उठा

एमएलसी डॉ. अजय कुमार ने कहा कि मधेपुरा रासबिहारी उच्च विद्यालय एवं महेश्वरी मेही उच्च विद्यालय कुमारखंड को नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन कर दिया गया है. भगवा रंग से भवन की रंगाई की गयी है. भूमि दान करने वाले स्वर्गीय़ रास बिहारी मंडल जो स्वतंत्रता सेनानी थे. इनके परिजन समेत आम लोग आक्रोशित हैं. एमएलसी ने सरकार से इस आदेश को रद्द करने की मांग की है.

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एमएलसी डॉ. अजय कुमार (ETV Bharat)

1:09 PM, 21 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद में छात्रा हत्याकांड का मुद्दा उठा

समस्तीपुर में छात्रा हत्याकांड का मुद्दा विधान परिषद में उठा. एमएलसी अनिल ठाकुर ने इस मुद्दा को उठाया और सरकार से आरोपी की गिरफ्तारी कर सजा दिलाने की मांग की है. पूसा थाना क्षेत्र के कैजिया गांव में पूसा कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा की हत्या बाइक सवार ने अपराधी ने गोली मारकर कर दी थी. एक दिन पहले परिवार को धमकी दी गयी थी.

1:05 PM, 21 Jul 2026 (IST)

बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2 तक स्थगित

बिहार विधानसभा की कार्यवाही 2:00 तक के लिए स्थगित कर दी गयी है.

12:48 PM, 21 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद में उठा मधुबन आश्रम का मुद्दा

विधान परिषद में उठा पूर्वी चंपापरण के मधुबन आश्रम का मुद्दा. विपक्ष ने कहा कि मधुबन आश्रम में कई उद्योग संचालित थे, जो आज बंद हैं. सरकार को इसपर ध्यान देने चाहिए. उसी के बगल में सीएम नीतीश कुमार ने विकास का काम किया, लेकिन मधुबन आश्रम पर ध्यान नहीं दिया गया.

12:39 PM, 21 Jul 2026 (IST)

चीनी मिल शुरू करने की उठी मांग

एमएलसी शशि यादव ने बिहार में चीनी मिल का मुद्दा उठाया. कहा कि 33 चीनी मिल चालू थी, लेकिन आज के समय में 10 चालू बताया जा रहा है. इतने बड़े पैमाने पर चीनी मिल बंद हैं. बिहार में उद्योग की बात हो रही है. इसलिए चीनी मिल को भी चालू किया जाए. गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कोई जबाव नहीं दिया. सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बंद चीनी मिल को शुरू किया जाएगा. भारत सरकार की संस्था से एमओयू करने जा रहे हैं.

12:33 PM, 21 Jul 2026 (IST)

एमएलए फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की मांग

बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक रत्नेश कुशवाहा ने एमएलए फंड को बढ़ाकर 5 करोड़ करने की मांग की. भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि बिना टेंडर के 25 लाख तक की राशि का काम कराया जाए. इसका प्रावधान किया जाए. वर्तमान में यह सीमा 15 लाख है.

12:12 PM, 21 Jul 2026 (IST)

ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स की बात गलत

राजद एमएलसी सुनील कुमार ने कहा कि राज्य कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गयी कि बिहार के गांव में घरों और दुकानों से 5 हजार टैक्स वसूली की जाएगी. गांव के लोग गरीब हैं. इस तरह का टैक्स जन विरोधी है. इसपर सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में टैक्स को लेकर जो बात की जा रही है, वो गलत है. उसको एक सिस्टम से लागू किया जाएगा. इसको हमलोग देख रहे है.

12:10 PM, 21 Jul 2026 (IST)

वेल में जाकर विपक्षों का हंगामा

कार्य स्थगन प्रस्ताव नाम मंजूर होने के बाद बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा. वेल में जाकर सदस्य हंगामा कर रहे हैं.

12:04 PM, 21 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद की कार्यवाही शुरू

विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हो गयी है. मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. इस दौरान विपक्षों के द्वारा हंगामा के आसार हैं.

12:00 PM, 21 Jul 2026 (IST)

स्कूल को चिह्नित कर भवन का निर्माण की मांग

जीवेश मिश्रा ने कहा कि 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं. दरभंगा में कई ऐसे स्कूल हैं. जिवेश मिश्रा ने कहा कि 77 हजार करोड़ का शिक्षा बजट बन सकता है तो स्कूल का निर्माण क्यों नहीं. सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूल को चिह्नित कर भवन का निर्माण कराया जाए.

11:50 AM, 21 Jul 2026 (IST)

2016 से 4 हाईस्कूल का भवन नहीं बना-राजद विधायक

फतुहा से राजद विधायक रामानंद यादव ने सरकार से पूछा कि फतुहा 5 हाईस्कूल 2016 में उत्क्रमित हुआ था, लेकिन इसमें एक ही स्कूल का निर्माण हो सका है. बांकी स्कूलों का निर्माण कब होगा. शिक्षा मंत्री ने कराया कि बजट बनवाकर तुरंत स्कूल का निर्माण किया जाएगा.

11:36 AM, 21 Jul 2026 (IST)

फॉर्मल ड्रेस में नहीं आते शिक्षक- राजद ने उठाया मुद्दा

राष्ट्रीय जनता दल विधायक बीरेन्द्र ने सवाल किया के विद्यालय में शिक्षक यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों को भी यूनिफॉर्म में आना है. जो नहीं पहन कर आएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी. राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि एक भी शिक्षक यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं. अगर ऐसा है तो जांच करके देख लिया जाए. हस्तक्षेप करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि छात्रों के लिए यूनिफॉर्म बनाया गया है, लेकिन शिक्षकों के लिए गरिमामय में ड्रेस कोड बनाया गया है.

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आलोक मेहता (ETV Bharat)

11:31 AM, 21 Jul 2026 (IST)

राजू तिवारी ने डिजिटल शिक्षा का मुद्दा उठाया

2018-2019 में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए, लेकिन उसका उपयोग नहीं होने पर ये खराब हो रहा है. मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा कि जल्द इसे जांच करा कर 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा की शुरुआत हो जाएगी. जांच में दोषी पाये जाने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी

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राजू तिवारी (ETV Bharat)

11:29 AM, 21 Jul 2026 (IST)

भवनहीन स्कूलों का मुद्दा उठा

बरौली से जदयू विधायक मंजीत सिंह ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है. छात्रों की संख्या बढ़ रही है. लेकिन, इन स्कूलों में भवन नहीं है. सरकार बताएं कि कब तक भवन का निर्माण कराया जाएगा. इसपर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई स्कूलों के पास भूमि नहीं है. निर्देश दिया गया है कि भूमि-भवनहीन स्कूलों की सूची तैयार की जाए. जल्द ही भवन का निर्माण कराया जाएगा.

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बरौली से जदयू विधायक मंजीत सिंह (ETV Bharat)

11:24 AM, 21 Jul 2026 (IST)

एक महीने के अंदर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी

सम्राट चौधरी ने कहा कि सदस्य की चिंता गंभीर है. इसलिए शिक्षा विभाग से निर्देश है कि एक महीने के अंदर अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षकों की उपलब्धता करायी जाए.

11:19 AM, 21 Jul 2026 (IST)

अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में भर्ती का मुद्दा उठा

जदयू विधायक श्याम रजक ने अम्बेदकर आवासीय विद्यालय में 62 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली होने का मुद्दा उठाया. विभागीय मंत्री लखेन्द्र पासवान ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज ही गयी है. पूरे मसले पर मुख्य मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 1 महीने के भीतर विद्यालय में प्रति नियुक्ति के आधार पर शिक्षक नियुक्त कर दिए जाएंगे.

11:10 AM, 21 Jul 2026 (IST)

जुलाई के अंतिम सप्ताह में TRE 4 की बहाली शुरू होगी

गौतम कृष्ण के सवाल पर शिक्षा मंत्री निथिलेश तिवारी ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन किया जा रहा है. जुलाई 2026 के अंतिम सप्ताह में TRE 4 के तहत नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा.

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शिक्षा मंत्री निथिलेश तिवारी (ETV Bharat)

11:05 AM, 21 Jul 2026 (IST)

राजद विधायक गौतम कृष्ण ने TRE-4 का मुद्दा उठाया

राजद विधायक गौतम कृष्ण ने TRE-4 का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि अभी तक बहाली को लेकर विज्ञापन जारी नहीं किया गया. शिक्षक नियुक्ति कलैंडर के अनुसार प्रत्येक साल अगस्त माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू करना था. 2025 और 2026 में नियम का पालन नहीं किया गया.

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राजद विधायक गौतम कृष्ण (ETV Bharat)

11:01 AM, 21 Jul 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही शुरू

सदन की कार्यवाही शुरू हो गयी है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सभा का संचालन अनुमति दी है.

10:58 AM, 21 Jul 2026 (IST)

सदन शुरू होने से पहले विपक्ष का हंगामा

बिहार विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया है. विपक्ष बलात्कार को लेकर सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं तो वहीं सीमांचल में कटाव के मुद्दे पर एआइएमआइएम ने हंगामा किया.

9:53 AM, 21 Jul 2026 (IST)

पहले दिन 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ था

मानसून सत्र के पहले दिन 87383.4301 करोड़ का अनुपूरक बजट विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया था. इसमें राज्य स्कीम मद में 24370.72 करोड़ है. शेष केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए राशि रखा गया.

9:52 AM, 21 Jul 2026 (IST)

पहले दिन विपक्षों ने किया था हंगामा

मानसून सत्र के पहले दिन वे विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक मामले में विधानसभा में मार्च किया था, जिसमें राजद कांग्रेस और वाम दलों के विधायक शामिल हुए थे. बाद में काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारीबाजी भी की. सरकार पर भगवाकाण का आरोप भी लगाया.

9:51 AM, 21 Jul 2026 (IST)

आज सात विधेयक सरकार कराएगी पास

दूसरे हाफ में आधा दर्जन से अधिक विधेयक सदन से पास सरकार कराएगी.

  • बिहार युवा विधेयक 2026
  • बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026
  • बिहार मॉल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार भूमि दाखिल हरि संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक 2026

9:34 AM, 21 Jul 2026 (IST)

11:00 से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 बजे से शुरू होगी. पहले प्रश्न काल होगा, जिसमें है कई विभागों के प्रश्न सदन में ले जाएंगे. सरकार की तरफ से उसका उत्तर दिया जाएगा. धयान कर्षण में योजना विकास विभाग और शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार की तरफ से विस्तृत उत्तर होगा.

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