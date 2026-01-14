ETV Bharat / state

तेज प्रताप ने पिता का किया भव्य स्वागत, लालू बोले- 'मेरी कोई नाराजगी नहीं'

Makar Sankranti 2026
मकर संक्रांति पर बिहार में गंगा स्नान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 14, 2026 at 11:41 AM IST

Updated : January 14, 2026 at 11:48 AM IST

देशभर में मकर संक्रांति की धूम है. बिहार में भी हर्षोउल्लास के साथ मकर संक्राति मनाया जा रहा है. सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंच गए. गंगा स्नान कर पूजा-पाठ की. फिर दान दक्षिणा देकर चूड़ा-दही का सेवन किया. इस दौरान गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही. दूसरी ओर मकर संक्रांति पर कई राजनीतिक दलों की ओर से भी चूड़ा-दही भोज का आयोजन किया जा रहा है. 14 जनवरी को जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की ओर से भोज का आयोजन किया गया है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता को आमंत्रित किया गया है.

1:30 PM, 14 Jan 2026 (IST)

नए तरीके से चुनाव लड़ेगी JJD-तेज प्रताप यादव

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने मकर संक्रांति भोज पर मेहमानों का आमंत्रित किया था. मेरे पिता भी शामिल हुए और मुझे आशीर्वाद दिया. आने वाले दिनों में जनशक्ति जनता दल की सियासत देखने को मिलेगी. नए तरीके से अब पार्टी चुनाव लड़ेगी.

मकर संक्रांति पर तेज प्रताप के यहां भोज (Makar Sankranti 2026)

1:20 PM, 14 Jan 2026 (IST)

पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के भोज में निशांत और आरसीपी की चर्चा

पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर जदयू की ओर से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता और एनडीए घटक दल के भी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन भोज में सबसे ज्यादा चर्चा निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर ही होती रही. फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी को लेकर कहा कि उनका स्वागत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाएंगे. एमएलसी ललन सरार्फ ने निशांत को लेकर अपने अंदाज में बात कही ललन सरार्फ ने कहा निशांत का मतलब निशा का अंत बिहार की प्रगति हम सब उनके लिए कामना करते हैं.

Makar Sankranti 2026
पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के यहां सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

1:07 PM, 14 Jan 2026 (IST)

तेज प्रताप से मेरी कोई नाराजगी नहीं-लालू यादव

तेज प्रताप यादव के भोज में पहुंचे लालू यादव ने कहा कि सभी लोगों को भोज का आयोजन करना चाहिए. तेज प्रताप यादव ने विरोधी और सत्ता पक्ष के नेताओं और मंत्रियों को निमंत्रण दिया था. इसपर लालू यादव कहा कि यह बहुत अच्छी बात है. तेज प्रताप से मेरी कोई नाराजगी नहीं है. उसको मेरा आशीर्वाद है.

1:02 PM, 14 Jan 2026 (IST)

तेज प्रताप के यहां पहुंचे अशोक चौधरी

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी तेज प्रताप के यहां मकर संक्रांति के भोज में पहुंचे. तेज प्रताप यादव ने एनडीए के तमाम नेता और मंत्री को भोज का निमंत्रण दिया था.

12:46 PM, 14 Jan 2026 (IST)

सब अलग-अलग चुनाव लड़ें..पता चल जाएगा-प्रभुनाथ यादव

जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के बड़े मामा प्रभुनाथ यादव भोज में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने तेज प्रताप के भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर कहा कि अभी नहीं बता सकते हैं. सभी को लड़ना है तो सब अलग-अलग चुनाव लड़ें. भाजपा, जदयू, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, राजद सभी दल अलग-अलग लड़ें तो पता चल जाएगा कि जनता किस पर कितना विश्वास करती है.

12:33 PM, 14 Jan 2026 (IST)

नहीं दिखे राबड़ी और तेजस्वी

तेज प्रताप यादव के घर लालू यादव भोज में शामिल होने पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं. तेज प्रताप ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सभी को निमंत्रण दिया था.

Makar Sankranti 2026
लालू यादव (ETV Bharat)

12:14 PM, 14 Jan 2026 (IST)

तेज प्रताप के भोज में पशुपति पारस, साधु यादव पहुंचे

तेज प्रताप के आवास पर चूड़ा-दही के भोज में पशुपति पारस, साधु यादव और प्रभुनाथ यादव पहुंचे.

Makar Sankranti 2026
तेज प्रताप के भोज में पशुपति पारस, साधु यादव पहुंचे (ETV Bharat)

12:10 PM, 14 Jan 2026 (IST)

रत्नेश सदा के यहां भोज में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज के लिए पूर्व मंत्री और जेडी(यू) विधायक रत्नेश सदा के सरकारी आवास पहुंचे. इस मौके पर जेडी(यू) सांसद संजय झा सहित कई अन्य विधायक मौजूद रहे.

12:02 PM, 14 Jan 2026 (IST)

जमुई जिलाधिकारी और एसपी ने पतंग उड़ायी

कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार तथा जमुई जिला प्रशासन जमुई के संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति महोत्सव 2026 समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान जिलाधिकारी और एसपी ने पतंग उड़ायी.

Makar Sankranti 2026
जमुई जिलाधिकारी और एसपी ने पतंग उड़ायी (ETV Bharat)

11:51 AM, 14 Jan 2026 (IST)

तेज प्रताप के भोज में लालू यादव पहुंचे

लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के आवास पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है. इस भोज में लालू यादव भी पहुंचे है.

11:50 AM, 14 Jan 2026 (IST)

नीतीश ने दी मकर संक्रांति की बधाई

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा- 'मकर संक्रांति के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए. आप सभी इसे हर्षोल्लास, पारस्परिक स्नेह एवं सौहार्द्र के साथ मनाएं.

11:49 AM, 14 Jan 2026 (IST)

तेजस्वी यादव ने दी मकर संक्राति की बधाई

तेजस्वी यादव ने भी लोगों को मकर संक्रांति पर बधाई दी. उन्होंने लिखा- समस्त देशवासियों को लोक संस्कृति, हर्ष, दान, प्रेम-सौहार्द और परंपरा के पावन पर्व मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं. परम पिता परमेश्वर से मंगलकामना है कि आपका जीवन सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मकता व उन्नति से परिपूर्ण हो.

11:48 AM, 14 Jan 2026 (IST)

'दही चूड़ा.. भाईचारे का संदेश देते हैं' -दिलीप जायसवाल

मंत्री दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा कार्यक्रम के न्योते पर कहा, सनातन धर्म और हिंदू धर्म में त्योहार भाईचारे का संदेश देते हैं. राजनीति में भी एक अच्छी परंपराओं के तहत, हम आपस में भाईचारा रखते हैं. राजनीति कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं है.

11:47 AM, 14 Jan 2026 (IST)

रत्नेश सदा के घर पर दही-चूड़ा

पूर्व मंत्री रत्नेश सदा ने अपने घर पर दही-चूड़ा की दावत का आयोजन किया. उन्होंने कहा, कि यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आदेश पर JDU पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है. चूड़ा भागलपुर से, दही बेगूसराय से, तिलकुट गया से और भूरा बेतिया से लाया गया है.

11:46 AM, 14 Jan 2026 (IST)

गंगा में पानी का लेवल कम, श्रद्धालु निराश

मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं ने गांधी घाट पर पवित्र स्नान किया. हालांकि, गंगा में पानी का लेवल कम होने की वजह से लोग निराश दिखे.

11:44 AM, 14 Jan 2026 (IST)

गंगा घाटों पर स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु

दानापुर में मकर संक्रांति के पवित्र स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे.

11:42 AM, 14 Jan 2026 (IST)

गंगा घाटों पर सुरक्षा इंतजाम - मजिस्ट्रेट

सुरक्षा इंतज़ामों पर मजिस्ट्रेट सुदामा कुमार ने कहा, "ज़िला प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, गंगा स्नान के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है."

