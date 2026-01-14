तेज प्रताप ने पिता का किया भव्य स्वागत, लालू बोले- 'मेरी कोई नाराजगी नहीं'

पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के भोज में निशांत और आरसीपी की चर्चा

पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के आवास पर जदयू की ओर से चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता और एनडीए घटक दल के भी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन भोज में सबसे ज्यादा चर्चा निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर ही होती रही. फुलवारी शरीफ के विधायक श्याम रजक ने आरसीपी सिंह के जदयू में वापसी को लेकर कहा कि उनका स्वागत है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन को आगे बढ़ाएंगे. एमएलसी ललन सरार्फ ने निशांत को लेकर अपने अंदाज में बात कही ललन सरार्फ ने कहा निशांत का मतलब निशा का अंत बिहार की प्रगति हम सब उनके लिए कामना करते हैं.