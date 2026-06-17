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बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही परीक्षा: परीक्षार्थी को पेपर लीक होने का सता रहा डर

BIHAR POLICE SIPAHI PARIKSHA 2026
बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 17, 2026 at 7:25 AM IST

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पटना: बिहार पुलिस के मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती के लिए आज परीक्षा होगी. कुल 4236 पदों के लिए पटना समेत अलग-अलग जगहों पर केंद्र बनाए गए हैं, जहां दो पाली में एग्जाम लिए जाएंगे. सिपाही भर्ती के लिए करीब 15 लाख आवेदकों ने फॉर्म भरे थे. पहले चरण की लिखित परीक्षा 14 जून को हुई थी.

LIVE FEED

9:11 AM, 17 Jun 2026 (IST)

ट्रेन में लटक कर परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी

नालंदा में बिहार के विभिन्न जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं. कोई ट्रेन में लटक कर तो कोई बस से नालंदा पहुंचा. इस दौरान कई परेशानियों का समाना करना पड़ा. अभ्यर्थियों ने बताया कि 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं और सरकार ने महज चार शिफ्टों में परीक्षा करा दी, जिससे यह भीड़ और अराजकता की स्थिति पैदा हुई है. उन्होंने मांग की है, कि या तो सेंटर जिलों के भीतर दिए जाएं या फिर परीक्षा केंद्रों पर ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

ट्रेन में लटक कर परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी (ETV Bharat)

8:44 AM, 17 Jun 2026 (IST)

पेपर लीक होने का डर- सुजल कुमार

मुजफ्फरपुर से नालंदा आए सुजल कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर भयानक भीड़ थी, जिसके कारण उन्हें बस से आना पड़ा. बस वालों ने तो तय किराया (148 रुपए) लिया, लेकिन बिहारशरीफ स्टेशन उतरने के बाद ऑटो वालों ने महज डेढ़ किलोमीटर दूर आरपीएस स्कूल जाने के लिए 100 रुपए वसूले. सुजल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने '112' नंबर पर डायल कर इसकी शिकायत की, तो वहां से जवाब मिला कि 'नजदीकी थाने में जाकर कंप्लेंट करो.' उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, "रात 9 बजे 100 रुपये के लिए हम अनजान शहर में थाना कहां खोजते फिरेंगेजब नीट (NEET) और बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो मद्य निषेध परीक्षा की क्या गारंटी है? 10-12 घंटे मेहनत करने वाले गरीब छात्रों को डर है कि इतनी परेशानी सहकर एग्जाम देने के बावजूद कहीं परीक्षा के एक घंटे बाद पेपर लीक की खबर न आ जाए.

परीक्षा देने नालंदा पहुंचे परीक्षार्थी (ETV Bharat)

8:42 AM, 17 Jun 2026 (IST)

महिला परीक्षार्थी को होम सेंटर देना चाहिए था-प्रियंका यादव

बांका से नालंदा अपनी बहन प्रियंका यादव के साथ आईं निधि कुमारी और भागलपुर (कहलगांव) से आए करण कुमार यादव ने बताया कि ट्रेनों में इतनी भयानक भीड़ है, कि एक पैर पर खड़े होकर सफर करना पड़ रहा है. करण ने कहा, "लड़के तो किसी तरह फर्श पर बैठकर या चिपक कर सफर कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए यह स्थिति बेहद अमानवीय और असुरक्षित है. सरकार को कम से कम लड़कियों का सेंटर उनके गृह जिला (होम डिस्ट्रिक्ट) में ही देना चाहिए." प्रियंका ने बताया कि स्टेशन पर वाशरूम की स्थिति बहुत खराब है और साफ पीने का पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है. आसपास होटल न मिलने और जानकारी के अभाव में वे स्टेशन के फर्श पर ही सोने को मजबूर हैं.

नालंदा में परीक्षा देने आए परीक्षार्थी (ETV Bharat)

8:33 AM, 17 Jun 2026 (IST)

अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा हुआ है-मनोज कुमार

गोपालगंज से आए मनोज कुमार ने कहा कि वे तीन घंटे तक ट्रेन में एक पैर पर खड़े होकर पसीने से तर-बतर होकर यहां पहुंचे हैं. उन्होंने स्टेशन पर जमीन पर सो रहे छात्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, "हम मिडिल क्लास के लोग हैं, खेती-बाड़ी के साथ सालों से तैयारी कर रहे हैं." "अगर स्टेशन की जमीन पर सोने के दौरान कान में कोई कीड़ा घुस जाए या किसी संक्रमण से फलेरिया जैसी बीमारी हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार इतनी दूर सेंटर देती है, लेकिन स्कूलों में रात रुकने की कोई व्यवस्था नहीं करती." लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से अभ्यर्थियों का मनोबल टूटा हुआ है.

गोपालगंज से आए मनोज कुमार (ETV Bharat)

8:13 AM, 17 Jun 2026 (IST)

नालंदा स्टेशन पर आये परीक्षार्थियों में नाराजगी

बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा (17 जून) को लेकर मंगलवार की रात से ही बिहारशरीफ रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. बांका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जैसे दूर-दराज के जिलों से आए हज़ारों अभ्यर्थी और उनके परिजन स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जमीन पर सोकर रात गुजारने को मजबूर हैं. अभ्यर्थियों ने दूर सेंटर देने, परिवहन की खस्ताहाल व्यवस्था, भारी भीड़ और बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली.

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स्टेशन के प्लेटफॉर्म रात गुजारने को मजबूर परीक्षार्थी (ETV Bharat)

8:06 AM, 17 Jun 2026 (IST)

परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित

यह परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. पहले शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगी. इसके बाद दूसरे शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी. सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुरू होने से ठीक एक घंटा पहले परीक्षा हॉल में पहुंचना अनिवार्य किया गया है.

8:06 AM, 17 Jun 2026 (IST)

सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच, वीडियोग्राफी, दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पहुंचने तथा प्रवेश पत्र और वैध पहचान पत्र साथ रखने का निर्देश दिया गया है.

7:27 AM, 17 Jun 2026 (IST)

परीक्षार्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था

14 जून को पहले चरण की लिखित परीक्षा के दौरान भारी भीड़ और छात्रों के हंगामे को देखते हुए रेलवे ने व्यापक इंतजाम किए हैं. कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है. जिस वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में सहूलियत होगी. 16 और 17 जून को कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. पिछले चरण की परीक्षा में कई अभ्यर्थियों ने ट्रेनों और बसों में अत्यधिक भीड़ की शिकायत की थी, जिसके बाद परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है.

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