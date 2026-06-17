बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही परीक्षा: परीक्षार्थी को पेपर लीक होने का सता रहा डर

पेपर लीक होने का डर- सुजल कुमार

मुजफ्फरपुर से नालंदा आए सुजल कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र स्टेशन पर भयानक भीड़ थी, जिसके कारण उन्हें बस से आना पड़ा. बस वालों ने तो तय किराया (148 रुपए) लिया, लेकिन बिहारशरीफ स्टेशन उतरने के बाद ऑटो वालों ने महज डेढ़ किलोमीटर दूर आरपीएस स्कूल जाने के लिए 100 रुपए वसूले. सुजल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने '112' नंबर पर डायल कर इसकी शिकायत की, तो वहां से जवाब मिला कि 'नजदीकी थाने में जाकर कंप्लेंट करो.' उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा, "रात 9 बजे 100 रुपये के लिए हम अनजान शहर में थाना कहां खोजते फिरेंगेजब नीट (NEET) और बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, तो मद्य निषेध परीक्षा की क्या गारंटी है? 10-12 घंटे मेहनत करने वाले गरीब छात्रों को डर है कि इतनी परेशानी सहकर एग्जाम देने के बावजूद कहीं परीक्षा के एक घंटे बाद पेपर लीक की खबर न आ जाए.