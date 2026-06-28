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CSBC Constable Operator Exam: बिहार के सभी 38 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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सिपाही भर्ती 'कांस्टेबल ऑपरेटर' परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 7:44 AM IST

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पटना : बिहार में केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) द्वारा आज सभी 38 जिलों में आयोजित सिपाही भर्ती 'कांस्टेबल ऑपरेटर' परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जिसके तहत कुल 993 रिक्त पदों को भरा जाएगा. परीक्षा के सफल और पारदर्शी संचालन के लिए राज्य भर में व्यापक केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई गई हैं. दोपहर 12:00 से 2:00 बजे की पाली में होने वाली इस परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मोबाइल जैमर जैसी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है.

LIVE FEED

9:15 AM, 28 Jun 2026 (IST)

12 बजे से परीक्षा होगी शुरू, 11 बजे के बाद एंट्री नहीं

परीक्षा एक ही पाली में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक आयोजित होगी. अभ्यर्थियों को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है. तय समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी. प्रवेश पत्र के साथ वैध पहचान पत्र भी साथ रखना जरूरी होगा.

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परीक्षा केंद्र जाते परीक्षार्थी (ETV Bharat)

9:14 AM, 28 Jun 2026 (IST)

यनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल-3 के तहत नियुक्ति

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 993 पदों पर नियुक्ति की जानी है. इनमें विभिन्न आरक्षित और अनारक्षित वर्गों के लिए सीटें निर्धारित की गई हैं. चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान लेवल-3 के तहत नियुक्ति दी जाएगी. भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और अन्य निर्धारित चरणों के आधार पर पूरी होगी.

9:13 AM, 28 Jun 2026 (IST)

विशेष ट्रेनों का संचालन

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दानापुर रेल मंडल ने विशेष ट्रेनों का संचालन किया है. राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने और वापस लौटने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए शनिवार और रविवार को कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

  • गाड़ी संख्या 03217 (मधुबनी से सिवान): यह ट्रेन मधुबनी से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी और रात 22:00 बजे सिवान पहुंचेगी. यह ट्रेन दरभंगा, लहेरियासराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर और छपरा होकर चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 03218 (दरभंगा से पाटलिपुत्र): यह ट्रेन दरभंगा से 14:45 बजे खुलकर शाम 19:45 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. इसका रूट लहेरियासराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर रहेगा.
  • गाड़ी संख्या 03219 (मुजफ्फरपुर से पाटलिपुत्र): यह ट्रेन मुजफ्फरपुर से 15:00 बजे प्रस्थान कर शाम 18:00 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. यह ट्रेन हाजीपुर और सोनपुर होकर चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 03220 (बापूधाम मोतिहारी से पाटलिपुत्र): यह ट्रेन बापूधाम मोतिहारी से 15:00 बजे खुलकर रात 20:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. यह चकिया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के रास्ते चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 03221 (पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र): यह ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से 15:00 बजे प्रस्थान करेगी और रात 22:00 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. यह सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, शाहपुर पटोरी और हाजीपुर होकर चलेगी.
  • गाड़ी संख्या 03222 (सुपौल से पाटलिपुत्र): यह ट्रेन सुपौल से 14:45 बजे खुलकर रात 21:00 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी. इसका रूट सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, बरौनी, शाहपुर पटोरी और हाजीपुर रहेगा.

8:01 AM, 28 Jun 2026 (IST)

बुनियादी सुविधाओं के निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है. इसके तहत केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, बिजली, शौचालय, बेंच-डेस्क और जेनरेटर की व्यवस्था रहेगी. साथ ही पूरी परीक्षा के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाउडस्पीकर और वीडियोग्राफी के इंतजाम करने के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं.

8:01 AM, 28 Jun 2026 (IST)

सुरक्षा व्यवस्था और जरूरी इंतजाम

सुरक्षा के लिहाज से परीक्षा केंद्रों के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू रहेगी. इस दौरान आसपास की फोटोस्टेट दुकानें पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. अभ्यर्थियों की सुबह 10 से 11 बजे तक सघन फ्रिस्किंग की जाएगी. सफल संचालन के लिए अपर समाहर्ता नवनील कुमार को परीक्षा समन्वयक और वरीय उप समाहर्ता चन्द्रशेखर यादव को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है.

8:00 AM, 28 Jun 2026 (IST)

परीक्षा का समय और कड़े नियम

यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी. अभ्यर्थियों के लिए सुबह 10 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है. परीक्षा समाप्ति से पहले किसी भी परीक्षार्थी को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. वैध प्रवेश पत्र और फोटो पहचान-पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा. मोबाइल, स्मार्ट वॉच और ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. लेखन सामग्री पर्षद द्वारा ही मिलेगी.

8:00 AM, 28 Jun 2026 (IST)

अररिया में सिपाही भर्ती परीक्षा

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही (प्रचालक) पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को अररिया के 19 केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित होगी. जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डीएम विनोद दूहन और एसपी जितेन्द्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है.

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