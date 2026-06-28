CSBC Constable Operator Exam: बिहार के सभी 38 जिलों में सिपाही भर्ती परीक्षा आज, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

अररिया में सिपाही भर्ती परीक्षा

केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही (प्रचालक) पदों के लिए लिखित परीक्षा रविवार को अररिया के 19 केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित होगी. जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संपन्न कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. डीएम विनोद दूहन और एसपी जितेन्द्र कुमार ने संयुक्त आदेश जारी कर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है.