बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, सीएम फेस पर RJD बोली- पर्ची खुलने दीजिए
Published : April 13, 2026 at 11:33 AM IST|
Updated : April 13, 2026 at 12:28 PM IST
Bihar New CM : बिहार में नई सरकार गठन को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. माना जा रहा है कि बैठक के बाद नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. इस बीच सीएम आवास में बैठकों का दौर जारी है.
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पर्ची खुलने दीजिए- मनोज झा
बिहार में भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 अप्रैल को बिहार दौर पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "बिहार कई संभावनाओं को खारिज कर चुका है. जो प्रभारी महोदय तय किए गए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि किसको चुनना है. उन्हें भी पर्ची हवाई जहाज में जाते समय दी जाएगी, पर्ची खुलने दीजिए."
NDA एकजुट है: संजय सरावगी
बिहार के नए मुख्यमंत्री के चयन पर बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है. वे 14 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं...सब लोग एक हैं, समय पर सारे निर्णय हो जाएंगे. NDA एकजुट है."
शिवराज सिंह चौहान करेंगे बिहार सीएम का ऐलान
बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "कल कैबिनेट की बैठक है. हम बैठक में जाएंगे और मुख्यमंत्री का जो भी फैसला होता है उसका पालन करेंगे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. केंद्रीय नेतृत्व और संगठन के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 और 15 तारीख को बिहार में विधायक दल की बैठक और अन्य प्रक्रिया को पूरा करेंगे."
कहीं कोई समस्या नहीं : संजय कुमार झा
बिहार में नए मुख्यमंत्री के चयन के संबंध में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा "सबकुछ सुचारू रूप से चल रहा है. कहीं कोई समस्या नहीं है. योजना के अनुसार सब चल रहा है. मुख्यमंत्री खुद भी सारी चीज मॉनिटर कर रहे हैं."
14 अप्रैल को मंत्रिमंडल की बैठक
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 14 अप्रैल, यानी मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से मंत्रिपरिषद् की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष, पटना में होगी. संभावना है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं.
CM आवास में हलचल
बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है. वहीं नीतीश कुमार से बड़े नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है. सोमवार सुबह मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से हलचल देखी गई. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे सीएम आवास पहुंचे.