बिहार में नई सरकार को लेकर हलचल तेज, सीएम फेस पर RJD बोली- पर्ची खुलने दीजिए

पर्ची खुलने दीजिए- मनोज झा

बिहार में भाजपा के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के 14 अप्रैल को बिहार दौर पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, "बिहार कई संभावनाओं को खारिज कर चुका है. जो प्रभारी महोदय तय किए गए हैं उन्हें भी नहीं पता होगा कि किसको चुनना है. उन्हें भी पर्ची हवाई जहाज में जाते समय दी जाएगी, पर्ची खुलने दीजिए."