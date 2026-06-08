Bihar MLC Election: NDA के 9 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन, RJD उम्मीदवार पर सस्पेंस
पटना: बिहार विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है. एनडीए की तरफ से सभी नौ उम्मीदवार विधानसभा पहुंच कर अपना नॉमिनेशन करेंगे. बीजेपी से 4, जेडीयू से 4 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एक उम्मीदवार की घोषणा की है, जबकि आरएलएम के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर संशय है. वहीं आरजेडी के उम्मीदवार पर सस्पेंस बकरार है.
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दीपक प्रकाश पर क्या बोले श्रवण कुमार
ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का कहना है कि 11:30 बजे एनडीए के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे पूरी तैयारी हो गई है. दीपक प्रकाश को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों से ही पूछिए कि क्यों नहीं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है.
बीजेपी, लोजपा रामविलास कोटे से उम्मीदवार
बीजेपी कोटे से भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला प्रजापति नामांकन करेंगे, जबकि लोजपा रामविलास की ओर से अशरफ अंसारी नामांकन करेंगे.
जेडीयू कोटे से उम्मीदवार
एनडीए की ओर से जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, ललन प्रसाद और शिवरानी देवी प्रजापति नामांकन करेंगे.