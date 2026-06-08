ETV Bharat / state

Bihar MLC Election: NDA के 9 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन, RJD उम्मीदवार पर सस्पेंस

Bihar MLC Elections 2026
बिहार विधान परिषद चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 9:46 AM IST

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधान परिषद की 9 सीट पर चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है. एनडीए की तरफ से सभी नौ उम्मीदवार विधानसभा पहुंच कर अपना नॉमिनेशन करेंगे. बीजेपी से 4, जेडीयू से 4 और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने एक उम्मीदवार की घोषणा की है, जबकि आरएलएम के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पर संशय है. वहीं आरजेडी के उम्मीदवार पर सस्पेंस बकरार है.

LIVE FEED

9:58 AM, 8 Jun 2026 (IST)

दीपक प्रकाश पर क्या बोले श्रवण कुमार

ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का कहना है कि 11:30 बजे एनडीए के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे पूरी तैयारी हो गई है. दीपक प्रकाश को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों से ही पूछिए कि क्यों नहीं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है.

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (ETV Bharat)

9:52 AM, 8 Jun 2026 (IST)

बीजेपी, लोजपा रामविलास कोटे से उम्मीदवार

बीजेपी कोटे से भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल ठाकुर और शीला प्रजापति नामांकन करेंगे, जबकि लोजपा रामविलास की ओर से अशरफ अंसारी नामांकन करेंगे.

9:48 AM, 8 Jun 2026 (IST)

जेडीयू कोटे से उम्मीदवार

एनडीए की ओर से जेडीयू कोटे से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, ललन प्रसाद और शिवरानी देवी प्रजापति नामांकन करेंगे.

TAGGED:

BIHAR MLC NOMINATION
PAWAN SINGH
RJD MLC CANDIDATE SUNIL SINGH
बिहार विधान परिषद चुनाव
BIHAR MLC ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.