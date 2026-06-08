Bihar MLC Election: NDA के 9 प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन, RJD उम्मीदवार पर सस्पेंस

दीपक प्रकाश पर क्या बोले श्रवण कुमार

ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार का कहना है कि 11:30 बजे एनडीए के उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करेंगे पूरी तैयारी हो गई है. दीपक प्रकाश को लेकर श्रवण कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी के लोगों से ही पूछिए कि क्यों नहीं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है.