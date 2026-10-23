Bihar MLC Election: शिक्षक निर्वाचन में 74.55% मतदान, स्नातक में 43.87% हुई वोटिंग
पटना : आज बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए वोट डाले गए. जिन सीटों पर चुनाव हुआ है, उनमें पटना, दरभंगा और तिरहुत की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. इसके अलावे कोसी की स्नातक और सारण की शिक्षक सीट शामिल है.
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कहां कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई?
बिहार मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक स्नातक निर्वाचन में शाम 4:00 बजे तक 43.87% मतदान हुआ. जबकि शिक्षक निर्वाचन में 74.55% वोटिंग हुई.
स्नातक निर्वाचन
पटना 36.19%
तिरहुत 42.15%
दरभंगा 42%
कोसी 52.51%
शिक्षक निर्वाचन
पटना 56.89%
सारण 87.16%
तिरहुत 78.10%
दरभंगा 79%
मतदान की प्रक्रिया समाप्त
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई है और शाम 4 बजते ही मतदान केंद्रों के अंदर नए मतदाताओं का प्रवेश पूरी तरह बंद कर दिया गया है. नियमों के मुताबिक, जो मतदाता 4 बजे से पहले ही मतदान केंद्र परिसर के अंदर कतारों में शामिल हो चुके हैं, सिर्फ उन्हें ही वोट डालने की अनुमति दी जा रही है. विभिन्न केंद्रों से मिल रहे शुरुआती रुझानों और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार, इस चुनाव में कुल मतदान 60% से भी कम रहने का अनुमान जताया जा रहा है.
दरभंगा में वोट का प्रतिशत
दोपहर 2:00 बजे तक दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 22.315% और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 59.885% मतदान दर्ज किया गया है. दरभंगा में स्नातक के लिए 23.86% और शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा 68.64% वोट पड़े हैं. इसके अलावा मधुबनी में स्नातक 20.98% व शिक्षक 54.19%, समस्तीपुर में स्नातक 21.32% व शिक्षक 56.01%, और बेगूसराय में स्नातक के लिए 23.10% व शिक्षक के लिए 60.70% मतदान हुआ है.
दोपहर 2:00 बजे तक शिक्षक क्षेत्रों में 57.20% और स्नातकों में 29.32% वोटिंग
बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए दोपहर 2:00 बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 29.32% और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 57.20% मतदान हुआ है.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
- पटना 25.93%
- तिरहुत 30.80%
- दरभंगा 25.00%
- कोसी 34.03%
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
- पटना 51.79%
- सारण 58.98%
- तिरहुत 52.15%
- दरभंगा में सबसे अधिक 67.00%
डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने किया मतदान
डिप्टी सीएम सह जदयू नेता विजय चौधरी ने मतदान किया. उन्होंने दावा किया कि सभी सीटों पर एनडीए कैंडिडेट्स की जीत होगी.
दरभंगा में डॉ. मदन मोहन झा ने डाला वोट
दरभंगा में डॉ. मदन मोहन झा ने डाला वोट, बोले- हैट्रिक का फैसला शिक्षक मतदाताओं के हाथ में है.
मुजफ्फरपुर में MLC चुनाव के दौरान भारी हंगामा, मजिस्ट्रेट से धक्का-मुक्की
मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में मतदान के दौरान अचानक भारी हंगामा और उपद्रव देखने को मिला है, जहां मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट के साथ धक्का-मुक्की किए जाने की भी गंभीर सूचना है. इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
छात्र नेता व उम्मीदवार दिलीप कुमार ने डाला वोट
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार दिलीप कुमार ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाल दिया है. वोट डालने के बाद उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में सभी स्नातकों से बढ़-चढ़कर मतदान करने की अपील की.
RJD प्रत्याशी ने BJP प्रत्याशी पर लगाया फर्जी वोट कराने का आरोप
पटना के DAV स्कूल बूथ पर पहुंचे RJD प्रत्याशी डॉ. संजीव ने दावा किया कि उन्होंने 5200 फर्जी वोटरों के नाम कटवाए हैं और आज भी 25 फर्जी वोटर पकड़े गए हैं. "यह सभी फर्जी वोटर नवल किशोर यादव के हैं. वे थाने जाकर भी अपने लोगों की सुध नहीं ले रहे हैं. फर्जी वोटरों को सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि वोट देने की कोशिश न करें, पकड़े जाएंगे. शिक्षकों के सम्मान की लड़ाई है और हमारी जीत तय है. डॉ. संजीव के मुताबिक, पटना के कई बूथों पर अब तक 40% से अधिक मतदान हो चुका है.
दोपहर 12 बजे तक वोट प्रतिशत
विधान परिषद चुनाव में 12:00 बजे तक स्नातक क्षेत्र में 12.88% और शिक्षक क्षेत्र में 30.19% वोटिंग हुई. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 42.55% वोटिंग और स्नातक क्षेत्र में सबसे अधिक 17.94% वोटिंग हुई.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत
- पटना स्नातक 15.02%
- तिरहुत स्नातक 5.55%
- दरभंगा स्नातक 13.00%
- कोसी स्नातक 17.94%
- कुल प्रतिशत (Total %): 12.88%
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान प्रतिशत
- पटना शिक्षक 30.06%
- सारण शिक्षक 42.55%
- तिरहुत शिक्षक 10.64%
- दरभंगा शिक्षक 37.50%
- कुल प्रतिशत (Total %): 30.19%
डॉ. अनुज सिंह के समर्थक छोटू सिंह डिटेन
पटना के करबिगहिया के पास से जनसुराज उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थक छोटू सिंह को STF और सेल की टीम ने डिटेन किया. छोटू सिंह का आरोप है कि वह गाड़ी से जा रहे थे, तभी उन्हें पकड़ लिया गया. फिलहाल उन्हें जक्कनपुर थाना में रखा गया है. उन्होंने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया है. जक्कनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के लिए उन्हें थाने लाया गया है.
अशोक चौधरी ने मतदान किया
बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के मिलर हाई स्कूल में स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान किया. अशोक चौधरी ने शिक्षक निर्वाचन के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार के यहां रात में हुई पुलिसिया कार्रवाई के सवाल पर साधी चुप्पी.
सुबह 10 बजे : वोटिंग प्रतिशत
बिहार एमएलसी चुनाव में सुबह 10 बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 5.86 फीसदी, वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 11.08 फीसदी मतदान हुआ.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल : 5.86 फीसदी वोटिंग
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र : 5.50%
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र : 4.81%
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र : 8%
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र : 5.14%
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल : 11.08 फीसदी वोटिंग
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : 12.88%
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : 13.56%
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : 5.88%
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : 12%
सुबह 10 बजे : वोटिंग प्रतिशत
बिहार एमएलसी चुनाव में सुबह 10 बजे तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 4.67 फीसदी, वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 5.88 फीसदी मतदान हुआ.
दरभंगा में संजय सरावगी ने डाला वोट
दरभंगा: संजय सरावगी ने राजेंद्र भवन में किया अपनी पत्नी शोभा सरावगी के साथ मतदान. उन्होने बिहार की सभी 8 सीटों पर NDA की जीत का किया दावा. साथ ही दरभंगा में सर्वेश कुमार और डॉ. घनश्याम राय की जीत का भी किया दावा.
वैशाली में तिरहुत स्नातक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के वोटिंग
वैशाली में बिहार विधान परिषद के 04-तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज सुबह 8 बजे से सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है. मतदाता लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने बूथ संख्या-15 पर किया मतदान
तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बीच सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे. सांसद ने बूथ संख्या-15 पर मतदान किया. मतदान करने के बाद उन्होंने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अवसर में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की. सांसद ने कहा कि, मतदाताओं को अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए. उन्होंने विशेष रूप से शिक्षित मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें और चुनावी प्रक्रिया में भाग लें.
दरभंगा स्नातक चुनाव में मतदान जारी, मतदाता में दिख रहा है उत्साह
बिहार विधान परिषद चुनाव में दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन चुनाव में 23 अक्टूबर को 126951 स्नातक मतदाताओ के मतदान के लिए कुल 138 मतदान केंद्र एवं 13 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों 9026 मतदाताओं के मतदान के लिए 99 मतदान केंद्र बनाए गए है. यहां एक मतदाता शिखा (शिक्षक) ने कहा कि जो वादा किया गया है उस आधार पर मतदान कर रहे है. स्थायी, वेतनमान और अनुदान सहित तमाम मुद्दों पर वोट करेंगे.
पटना : दानापुर में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान
दानापुर में बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव-2026 को लेकर दानापुर प्रखंड में शुक्रवार को मतदान जारी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन के लिए प्रखंड क्षेत्र में कुल पांच मतदान केंद्र बनाए गए हैं. शिक्षक निर्वाचन के लिए अंचल कार्यालय में एक मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां कुल 539 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं.
कड़ी सुरक्षा के बीच मसौढ़ी में मतदान
बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मसौढ़ी अनुमंडल में प्रखंड स्तरीय मतदान केंद्र बनाए गए हैं. यहां कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है.
मोकामा में अनंत सिंह समर्थित प्रत्याशी अनुज और नीरज के समर्थकों में झड़प
विधान परिषद चुनाव के दौरान अनंत सिंह के गढ़ मोकामा में अनंत समर्थित कैंडिडेट अनुज सिंह और नीरज कुमार के समर्थक आमने सामने आ गए. मोकामा प्रखंड कार्यालय के पास हुई झड़प के बाद पुलिस पहुंची. एसडीपीओ रामकृष्ण ने दोनों पक्षों को नियंत्रित किया. तीन लोगों को हिरासत में लिया गया.
दरभंगा स्नातक निर्वाचन में त्रिकोणीय मुकाबला, वहीं शिक्षक में कांग्रेस और जन सुराज के बीच सीधी टक्कर
दरभंगा स्नातक चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा के सर्वेश कुमार और राजद के अनिल कुमार झा के बीच माना जा रहा है. हालांकि जनसुराज के डॉ इम्तियाज नूरानी इसे त्रिकोणीय होने का दावा कर रहे हैं. वहीं जनसुराज से बेटिकट किए गए रविन्द्र यादव भी अपना दावा प्रबल बता रहे हैं.तो सीतामढ़ी से जिला शिक्षा पदाधिकारी से सेवानिवृत डॉ संजय कुमार देव भी अपने आप को मुकाबले में बने रहने की दावेदारी कर रहे हैं. दरभंगा नगर निगम की मेयर के पति सिबगतुल्लाह खान उर्फ़ डब्बू खान भी मुकाबले को दिलचस्प बनाने में लगे हुए. उनका जीत का अपना अलग ही दावा है. उनका मानना है की अब वे जो चुनाव लड़े हैं, उन्होंने सभी चुनाव में जीत हासिल किया. यही कारण है स्नातक चुनाव में भी उनकी जीत पक्की है.
मधुबनी में दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 21 प्रखंडों में जारी
मधुबनी : बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोटिंग 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 और मधुबनी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 30,800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में कुल 32 मतदान केंद्र निर्धारित किये गये हैं. यहां कुल 29,093 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 21,523 पुरुष और 7,570 महिला मतदाता शामिल हैं.
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,707 मतदाता हैं, जिनमें 1,463 पुरुष और 244 महिला मतदाता शामिल हैं. इस तरह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 30,800 मतदाता मतदान करेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी पांच अनुमंडल पदाधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट तथा पांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अलावा जिला स्तर के 22 पदाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है.
मोतिहारी में स्नातक और शिक्षक MLC चुनाव के लिए मतदान जारी, सभी 27 अंचलों में बनाए गए बूथ
मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां पूर्वी चंपारण जिले में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान जारी है. जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. मतदान को लेकर स्नातक मतदाताओं और शिक्षकों में उत्साह देखने को मिल रहा है. जिले के सभी 27 अंचलों में मतदान केंद्र बनाए जाने की जानकारी दी गई है, ताकि मतदाता अपने निर्धारित बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग कर सकें.
नवादा में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग
बिहार के नवादा जिले में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सदर प्रखंड कार्यालय स्थित मतदान केंद्र पर धीरे-धीरे मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह से ही मतदान को लेकर लोगों में गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं.
फर्जी वोटर मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं- कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव
बीडी कॉलेज मीठापुर में तीन मतदान केंद्र बने हैं, जिसमें दो स्नातक के हैं और एक शिक्षक निर्वाचन के हैं. स्नातक निर्वाचन की एक मतदान केंद्र पर 83 और एक मतदान केंद्र पर 110 मतदाता है. कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने निरीक्षण करने के बाद कहा, ''फर्जी वोटरों को ढूंढ रहे हैं और फर्जी वोटर मिलेंगे तो छोड़े नहीं जाएंगे, यह बीजेपी का चुनाव आयोग है. जिस प्रकार विधानसभा चुनाव से पहले 10000 रुपया महिलाओं को बांटा गया था उसी प्रकार चुनाव से एक और दो दिन पहले वित्त रहित शिक्षकों को एक साल का बकाया अनुदान देकर प्रलोभन दिया गया है और चुनाव आयोग मौन है.''
शिवहर में मतदान शुरू
शिवहर डीएम प्रतिभा रानी ने कहा कि तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ मतदान केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं. वरीय अधिकारी लगातार भ्रमणशील रहेंगे.
बिहार MLC चुनाव में वोटिंग आज, घर से निकलते ही नीरज कुमार ने दिखाया विक्ट्री साइन
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. वोटिंग के दिन JDU के MLC उम्मीदवार नीरज कुमार अपने आवास से निकलते वक्त विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए. पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार का मुकाबला खास चर्चा में है.
राजीव कुमार बने शिक्षक निर्वाचन के पहले मतदाता
पटना के मीठापुर में स्थित दयानंद कन्या उच्च विद्यालय, यहां राजीव कुमार ने शिक्षक निर्वाचन में अपना पहला मतदान किया है और यहां के सबसे पहले मतदाता बने हैं, अब यह दूसरे मतदान केंद्र पर स्नातक निर्वाचन में मतदान के लिए जाएंगे. वहीं पटना के कंकड़बाग स्थित केंद्रीय विद्यालय के बूथ नंबर 50, 51, 52 और 53 पर मतदान शुरू हो चुका है. मतदाता अपने मत का प्रयोग करने धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं.
कंकड़बाग केवी में वोटिंग शुरू
पटना के कंकड़बाग स्थित केंद्रीय विद्यालय में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू. यहां कुल चार बूथ बनाए गए हैं, बूथ नंबर 50 से 53 तक. इनमें एक बूथ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तीन बूथ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कुछ मतदाताओं में समय को लेकर असमंजस भी दिखा. दूसरी ओर, मतदाताओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, बच्चों को बेहतर पढ़ाई और पढ़ाई के बाद योग्यतानुसार नौकरी के अवसर मिलना भी अहम मुद्दे हैं. इन्हीं उम्मीदों और समस्याओं को ध्यान में रखकर वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे.
बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में बूथ, वोटिंग शुरू
नालंदा में शिक्षक कोटे के 20 बूथों पर 2778 वोटर, स्नातक कोटे के 37 बूथों पर 31830 वोटर मतदान शुरू. स्केच पेन से ही वोट अंकित करना होगा, EPIC के अलावा 10 अन्य ID मान्य. बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय में बूथ बनाया गया है. जिसके लिए मतदाता अभी से ही मतदान केंद्र पर पहुंच कर वोट के लिए लाइन में खड़े हो चुके हैं.
मुजफ्फरपुर: में तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटिंग
बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. सुबह 8 बजे मतदान शुरू होते ही मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने लगे. मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. मतदाता कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान को लेकर प्रशासन की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं.
'रात एक बजे पुलिस भेजकर..' तेजस्वी यादव ने पार्टी प्रत्याशी के उपर की गई कार्रवाई पर सरकार को घेरा
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उनके प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार सिंह को रात में एक बजे घर पर STF ने कार्रवाई की. उन्होंने कार्रवाई को डराने का असफल प्रयास करार किया. तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला किया
बिहार एमएलसी चुनाव से पहले नालंदा के बख्तियारपुर से 9 लाख रुपए कैश बरामद
नालंदा: एमएलसी चुनाव से पहले वाहन जांच के दौरान बख्तियारपुर फोरलेन पर 9 लाख रुपए कैश के साथ नवादा का व्यक्ति हिरासत में, पूछताक्ष जारी.