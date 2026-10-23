Bihar MLC Election: शिक्षक निर्वाचन में 74.55% मतदान, स्नातक में 43.87% हुई वोटिंग

मधुबनी में दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 21 प्रखंडों में जारी

मधुबनी : बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मधुबनी जिले के सभी 21 प्रखंडों में निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोटिंग 8 बजे से जारी है, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 32 और मधुबनी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्रों को मिलाकर कुल 30,800 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में कुल 32 मतदान केंद्र निर्धारित किये गये हैं. यहां कुल 29,093 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 21,523 पुरुष और 7,570 महिला मतदाता शामिल हैं.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 मतदान केंद्र बनाये गये हैं. इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,707 मतदाता हैं, जिनमें 1,463 पुरुष और 244 महिला मतदाता शामिल हैं. इस तरह दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 30,800 मतदाता मतदान करेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी और विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी पांच अनुमंडल पदाधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट तथा पांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है. इसके अलावा जिला स्तर के 22 पदाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया गया है.