Bihar MLC Election Result LIVE: पटना स्नातक सीट पर RJD उम्मीदवार ने बनाई बढ़त, शिक्षक सीट पर BJP आगे

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पटना स्नातक सीट, आरजेडी के दिलीप पटेल आगे पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर दूसरे राउंड की गिनती पूरी. दूसरे राउंड में नीरज कुमार को 2129 वोट मिले, अनुज सिंह को 1515 वोट, और दिलीप पटेल को 2145 वोट. दोनों राउंड की गिनती के बाद अनुज सिंह को कुल 3159, दिलीप पटेल को 4267 वोट, जबकि नीरज कुमार को 4195 वोट प्राप्त हुए.

पटना शिक्षक सीट, नवल किशोर यादव आगे शिक्षक निर्वाचन का प्रथम वरीयता के लिए वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के नवल किशोर यादव 50 वोट से आगे चल रहे है. जिन वोटों पर आपत्ति थी निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में उसे सुलझा लिया गया है. जिसके बाद नवल किशोर यादव को 3,199 वोट और आरजेडी के डॉ संजीव कुमार को 3,149 वोट प्राप्त हुए. फिलहाल नवल किशोर यादव 50 वोट से आगे चल रहे है. प्रथम वरीयता के बाद अब द्वितीय वरीयता की गिनती चल रही है.

दरभंगा स्नातक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे दरभंगा स्नातक सीट पर 6,998 वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के सर्वेश कुमार 237 वोट से आगे चल रहे है. आरजेडी के अनिल झा दूसरे नंबर पर है.

कोसी स्नातक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे कोसा स्नातक सीट पर पांचवें राउंड में बीजेपी डॉ एन के यादव को 11955, आरजेडी के नितेश कुमार को 8,009, जबकि जनसुराज के रजनीश रंजन को 7,753 वोट मिले है. पांचों राउंड मिलाकर एनडीए के प्रत्याशी एन के यादव 3,946 मत से आगे चल रहे है.

तिरहुत स्नातक चुनाव, पहले राउंड की गिनती पूरी तिरहुत स्नातक MLC चुनाव में पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है. पहले राउंड की गिनती के बाद वंशीधर ब्रजवासी को 2,604 वोट, दूसरे नंबर पर अभिषेक झा को 1,604 वोट, तीसरे नंबर पर रश्मि विनायक गौतम को 1,314 वोट, जबकि चौथे नंबर पर बी. मोहन को 237 वोट मिले है.

अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है- अनंत सिंह बिहार एमएलसी चुनाव में मतगणना के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि ''अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है. वही होगा जो मैंने बोला है.''

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र : तीसरे राउंड में नवल किशोर यादव आगे शिक्षक निर्वाचन में प्रथम वरीयता का तीसरा राउंड की रिपोर्ट. तीसरे राउंड में नवल किशोर यादव को 746 वोट और डॉ संजीव कुमार को 553 वोट. तीसरे राउंड में 193 वोट से नवल किशोर यादव आगे हुए. कुल मिलाकर तीनों राउंड में नवल किशोर यादव को मिले 3239 वोट, जबकि आरजेडी के डॉ संजीव कुमार को मिले 3094 वोट मिले. तीनों राउंड को मिलाकर नवल किशोर यादव 49 वोट से आगे चल रहे है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, विजयी प्रत्याशी को मिला प्रमाणपत्र तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी बीजेपी समर्थित प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह को जीत का प्रमाणपत्र मिला. तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सह निर्वाची पदाधिकारी गिरिवर दयाल सिंह ने उन्हें जीत का प्रमाणपत्र सौंपा.

कोसी स्नातक निर्वाचन : चौथे राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव की बड़ी बढ़त कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की मतगणना के चौथे राउंड के आंकड़े जारी हो गए हैं. इस राउंड में भारतीय जनता दल के उम्मीदवार डॉ. एनके यादव ने 9,564 वोट हासिल कर अपनी बढ़त को और मजबूत कर लिया है. दूसरे स्थान पर राष्ट्रीय जनता के नितेश कुमार 6,242 वोट, जन सुराज के रजनीश रंजन महज 33 वोट.

सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज की जीत, अधिकारिक घोषणा बाकी सारण शिक्षक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राहुल राज की जीत हो गयी है. हालांकि, अधिकारिक घोषणा बांकी है.

पटना शिक्षक निर्वाचन: एक वोट को लेकर राजद-भाजपा समर्थकों में धक्का-मुक्की जन सुराज के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने मतगणना केंद्र के अंदर हुई घटना की जानकारी दी है. बताया कि काउंटिंग रूम में राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता दल के समर्थकों के बीच 1 वोट को लेकर विवाद हुआ था. एक पक्ष उस वोट को वैध बता रहा था, जबकि दूसरा पक्ष उसे अवैध कह रहा था. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की शुरू हो गई.

दरभंगा स्नातक निर्वाचन: पहले राउंड में राजद के अनिल झा 225 वोटों से आगे दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड में अनिल झा आगे अनिल झा 1863

सर्वेश 1638

इम्तियाज नूरानी 814

पटना शिक्षक निर्वाचन: मतगणना कक्ष में राजद और भाजपा समर्थकों में झड़प पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान बांकीपुर गर्ल्स स्कूल स्थित मतगणना कक्ष में भारी हंगामा हुआ है. राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार और भारतीय जनता दल प्रत्याशी नवल किशोर यादव के समर्थकों के बीच जमकर कहासुनी हुई. देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई. सूचना मिलते ही आईजी और एसएसपी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं.

दरभंगा स्नातक: राउंड में राजद के अनिल झा आगे बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के शुरुआती रुझान आ गए हैं. प्रथम राउंड की गिनती में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी अनिल कुमार झा आगे चल रहे हैं.

पटना शिक्षक निर्वाचन: दूसरे राउंड में राजद के संजीव कुमार 48 वोट से आगे बिहार विधान परिषद के पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दूसरे राउंड के नतीजे आ गए हैं. दो राउंड की गिनती पूरी होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार ने बढ़त बना ली है. वह भारतीय जनता दल (भाजपा) के नवल किशोर यादव से 48 वोटों से आगे चल रहे हैं. दूसरे राउंड के बाद डॉ. संजीव कुमार को 1,270 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के नवल किशोर यादव को 1,220 वोट प्राप्त हुए हैं.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार 18 वोटों से पीछे बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड के नए आंकड़े सामने आ गए हैं. इस राउंड में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नीरज कुमार को 2,149 वोट मिले हैं. वह राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दिलीप पटेल से 18 वोटों से पिछड़ गए हैं. दिलीप पटेल को अब तक 2,167 वोट मिले हैं और उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है. वहीं, जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह 1,504 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

पटना स्नातक निर्वाचन: पहले राउंड में जदयू के नीरज कुमार 108 वोट से आगे बिहार विधान परिषद के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड के रुझान सामने आ गए हैं. शुरुआती गिनती में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के उम्मीदवार नीरज कुमार को 2149 वोट मिले हैं. वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के दिलीप पटेल से 108 वोटों से आगे चल रहे हैं. दिलीप पटेल को अब तक 2041 वोट मिले हैं. वहीं, जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह 1504 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.

कोसी स्नातक निर्वाचन : तीसरे राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव की बढ़त बरकरार बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की मतगणना के तीसरे राउंड के नए आंकड़े सामने आए हैं. इसमें भाजपा उम्मीदवार डॉ. एनके यादव को 7,335 वोट मिले हैं और वह अपनी बढ़त बनाए हुए हैं. राजद के नितेश कुमार 4,947 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. वहीं, जन सुराज के रजनीश रंजन को 4,328 वोट मिले हैं.

कोसी स्नातक: तीसरे राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव आगे बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक चुनाव की मतगणना के तीसरे राउंड के रुझान आ गए हैं. तीसरे राउंड में भाजपा के डॉ. एनके यादव 2,396 वोटों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं. जन सुराज के रजनीश रंजन 1,608 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वहीं, राजद के नितेश कुमार 1,410 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर बने हुए हैं.

एमएलसी जीवन कुमार को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला, हंगामा मतगणना केंद्र में एआरओ टेबल के पास एमएलसी जीवन कुमार के पहुंचने पर हंगामा हो गया. अधिकारियों ने उन्हें केंद्र से बाहर कराया. अधिकारियों के मुताबिक, वह एक संवैधानिक पद पर हैं और प्रत्याशी नहीं हैं, इसलिए वह मतगणना कक्ष में नहीं आ सकते. उनका यह कदम मतगणना को प्रभावित करने की श्रेणी में आता है.

पटना शिक्षक से संजीव कुमार ने किया जीत का दावा पटना शिक्षक निर्वाचन से राजद के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने बाहर निकल कर खुद की जीत का दावा किया, बोले उन्हें 1274 वोट आया है और नवल किशोर यादव को 1242 वोट आया है, प्रथम वरीयता में शिक्षकों ने उन्हें काफी प्यार दिया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि द्वितीय वरीयता में भी वह बढ़त बनाएंगे.

एनके यादव लगातार चल रहे आगे कोसी स्नातक से दूसरे राउंड के आधार पर भाजपा के डॉ एनके यादव को 4939 वोट मिले, राजद के नितेश कुमार को 3537 मत मिले, जनसुराज के रजनीश रंजन 2720 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव 2 वोट से आगे पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव 2 वोट से आगे चल रहे हैं. नवल किशोर यादव को 1273 वोट और डॉक्टर संजीव को 1271 वोट मिले.

पटना शिक्षक सीट: नवल किशोर यादव और डॉ. संजीव के बीच कांटे की टक्कर पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. यहां भाजपा के नवल किशोर यादव और राजद के डॉ. संजीव कुमार के बीच कांटे की टक्कर चल रही है. अलग-अलग टेबलों पर मुकाबला बेहद कड़ा है, जहां कई टेबलों पर नवल किशोर यादव 4-5 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो कई टेबलों पर डॉ. संजीव ने बढ़त बना रखी है. पहले राउंड की मतगणना में सात टेबलों पर डॉ. संजीव को अब तक 1253 वोट मिले हैं. वहीं, पांच टेबलों पर हुई गिनती में नवल किशोर यादव को 864 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि दो टेबलों पर उनके वोटों की गिनती अभी जारी है.

पूर्णिया कोसी स्नातक: भाजपा के एन के यादव आगे चल रहे हैं भाजपा के एन के यादव को 2493, राजद के नितेश कुमार को 1769, जन सुराज के रजनीश रंजन को 1534, कांग्रेस के मनोज कुमार जायसवाल को 204 वोट मिले.

दरभंगा शिक्षक सीट- जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय आगे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के सुरेश प्रसाद राय आगे चल रहे हैं.

पटना शिक्षक सीट: काउंटिंग हॉल में हंगामा, ऑब्जर्वर की मौजूदगी में दोबारा गिनती शुरू पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब करीब 3500 वोटों की गिनती की जा रही थी. इसी बीच विपक्षी प्रत्याशियों ने काउंटिंग हॉल के अंदर धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया. केंद्र पर बढ़ते बवाल को देखते हुए तुरंत चुनाव ऑब्जर्वर मौके पर पहुंचे. अब ऑब्जर्वर की सीधी निगरानी में वोटों की गिनती दोबारा शुरू करा दी गई है.

पटना स्नातक सीट: देर से शुरू हुई मतगणना पटना स्नातक सीट से जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह ने कहा कि शाम 4 बजे चुके हैं और अब मतगणना शुरू हुई है. उन्होंने दावा किया कि मतगणना पूरी होने और परिणाम आने में देर रात के 1 से 2 बजे तक का समय लग सकता है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से NDA प्रत्याशी की जीत तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से NDA प्रत्याशी की जीत हो गयी है. बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह को 2945 वोट मिले. 594 वोटों से जीत मिली है. हालांकि अभी अधिकारिक घोषणा बाकी है. इसके अलावे निर्दलीय भूषण झा को 2351, संजय सिंह को 1967 वोट मिले. तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से NDA प्रत्याशी की जीत (ETV Bharat)

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के नवल किशोर यादव आगे पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के नवल किशोर यादव आगे चल रहे हैं, दूसरे नंबर पर राजद के डॉ संजीव कुमार है, तीसरे नंबर पर जन सुराज की दिव्या ज्योति और चौथे नंबर पर कांग्रेस के संजय यादव हैं.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र मतगणना अपडेट जनसुराज के प्रो. सुरेश राय 2058 मतों के साथ पहले स्थान पर हैं. कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा 1746 मतों के साथ दूसरे और लेफ्ट के रामदेव राय 1735 मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. वहीं, जदयू के डॉ. घनश्याम राय को अब तक 654 मत मिले हैं. प्रो. सुरेश राय: 2058 वोट

डॉ. मदन मोहन झा: 1746 वोट

रामदेव राय: 1735 वोट

डॉ. घनश्याम राय: 654 वोट

दरभंगा में मतगणना केंद्र में दो प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट भिड़े, पुलिस ने हिरासत में लिया दरभंगा में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया. जन सुराज के प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय और कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मदन मोहन झा के काउंटिंग एजेंट आपस में भिड़ गए. घटना के बाद पुलिस ने दोनों काउंटिंग एजेंटों को हिरासत में ले लिया. मतगणना केंद्र में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट का रिजल्ट तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट से NDA प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह आगे चल रहे हैं. निर्दलीय भूषण झा दूसरे स्थान पर, महागठबंधन के CPI प्रत्याशी संजय सिंह तीसरे स्थान पर चल रहे हैं. किसे कितनी वोट नरेंद्र प्रसाद सिंह: 2331

भूषण झा 2015

संजय सिंह 1952

दरभंगा शिक्षक से जन सुराज के सुरेश राय लगभग 700 मतों से आगे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम राउंड में जन सुराज के सुरेश राय लगभग 700 मतों से आगे चल रहे हैं. दूसरे नंबर पर मदन मोहन झा एवं तीसरे नंबर पर रामदेव राय हैं.

पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतों की गिनती शुरू पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतों की गिनती शुरू हो गई है. कुछ देर में रूझान दिखने लगेंगे.

तिरहुत शिक्षक से एनडीए के नरेंद्र प्रसाद सिंह 162 मतों से आगे तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह 162 मतों से आगे चल रहे हैं. नरेंद्र प्रसाद सिंह को अभी तक कुल 1931 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई उम्मीदवार संजय सिंह को कुल 1771 मत प्राप्त हुए हैं.

विपक्ष पर क्या बोले नवल किशोर यादव बीजेपी नेता और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा कि, विपक्ष के लोग पहले ही हार मान लिए हैं. इस वजह से आयोग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं. जहां कैमरा लगाने की बात कह रहे हैं, वहां पहले से ही कैमरा नहीं लगता है. वहां कैमरा लगाने से यह पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसको वोट दिया है. वोट की गोपनीयता के चलते वहां कैमरा लगाया जाना ठीक नहीं है. विपक्ष पर क्या बोले नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

पटना शिक्षक निर्वाचन की गिनती 3 बजे से शुरू होगी 3 बजे से पटना शिक्षक निर्वाचन के मतपत्र के बंडल की गिनती शुरू होगी. 50-50 मतपत्र का एक-एक बंडल तैयार हुआ है.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट: जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय आगे दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हो रही मतगणना से बड़ा अपडेट आ रहा है. यहां शुरुआती रुझानों में जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सुरेश प्रसाद राय अपने प्रतिद्वंदियों से आगे चल रहे हैं.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह 159 मतों से आगे दूसरे चरण की मतगणना के बाद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार नरेंद्र प्रसाद सिंह 159 मतों से आगे. नरेंद्र प्रसाद सिंह को अभी तक कुल 1872 मत मिले, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआई उम्मीदवार संजय सिंह को कुल 1713 मत प्राप्त हुए हैं.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना जारी है. यहां से NDA समर्थित प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी महागठबंधन के संजय सिंह से 138 मतों से आगे चल रहे हैं. अब तक की गिनती में नरेंद्र प्रसाद सिंह को 1789 मत मिले हैं, जबकि संजय सिंह को 1651 मत प्राप्त हुए हैं.

दोपहर 3 बजे के बाद मतपत्रों की गिनती पटना में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतगणना केंद्र पर अभी मतपत्रों के बंडल बनाने का काम ही चल रहा है. अधिकारियों का कहना है कि मतपत्रों की छंटनी और बंडल तैयार करने की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से ही लगातार जारी है, जिसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है. इस वजह से वास्तविक वोटों की गिनती दोपहर लगभग 3:00 बजे के बाद ही शुरू हो पाएगी. बंडल बनने का काम पूरा होने के तुरंत बाद राउंडवार मतों की गिनती शुरू कर दी जाएगी.

NDA सभी 8 सीटों पर, नीरज कुमार का दावा जदयू नेता नीरज कुमार ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एनडीए सभी 8 सीटों पर चुनाव जीतने में कामयाब होगी. इस बार जनता पिछली बार की गलती नहीं दोहराएगी. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी रंग लाएगी और एनडीए शानदार प्रदर्शन करने वाली है. विरोधियों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को सभी बूथों पर पोलिंग एजेंट भी मिल गए होंगे, तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी. एमएलसी प्रत्याशी नीरज कुमार (ETV Bharat)

जीतेगी अनंत सिंह पर कार्रवाई से मेरा कोई लेना-देना नहीं: नीरज कुमार नीरज कुमार ने आगे कहा कि निशांत और सम्राट की जोड़ी सुपरहिट है. वहीं, पार्टी से बगावत करने वाले अनंत सिंह को लेकर उन्होंने साफ किया कि उन्होंने हमेशा पार्टी विरोधी काम किया है. उन पर जो भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, उसमें पूरी तरह से पार्टी की भूमिका है. इस कार्रवाई से मेरा व्यक्तिगत तौर पर कोई लेना-देना नहीं है.

सीसीटीवी पर हंगामे को नीरज कुमार ने बताया विपक्ष की हताशा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा किए जा रहे हंगामे पर तीखा पलटवार किया है. नीरज कुमार ने विपक्षी नेताओं के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने नतीजों से पहले ही अपनी हार मान ली है. अपनी संभावित शिकस्त को देखते हुए विपक्ष अब मतगणना की प्रक्रिया पर बेबुनियाद सवाल उठा रहा है और जानबूझकर बहाने ढूंढ रहा है.

पटना MLC चुनाव मतगणना: फॉर्म-16 को लेकर भारी हंगामा, डीएम ने दी सफाई पटना में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के बाहर विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारी प्रदर्शन और हंगामा किया. विपक्ष ने फॉर्म-16 को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. कागजात लेकर अंदर जा रहे एक पदाधिकारी पर आपत्ति जताई है. विपक्ष ने आरोप लगाया कि मतगणना में गड़बड़ी करने के लिए फॉर्म में बदलाव की आशंका है. हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है और फिलहाल मामले की जांच-पड़ताल जारी है. इस हंगामे पर पटना जिला प्रशासन ने सफाई दी है. प्रशासन का कहना है कि जिस कागज को लेकर हंगामा हो रहा है, वह कोई फॉर्म-16 नहीं था. वह केवल एक दस्तावेज था, जिसमें अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा लिखा हुआ था. पटना MLC चुनाव मतगणना: फॉर्म-16 को लेकर भारी हंगामा (ETV Bharat)

पटना में शिक्षक निर्वाचन मतगणना केंद्र पर सीसीटीवी न होने पर राजद का हंगामा राजद के डॉ. संजीव कुमार ने कहा कि सुबह से प्रयास करने के बाद भी अभी तक सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए हैं. इसी मांग को लेकर भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में राजद का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी मिला था. वीडियोग्राफी के नियमों के तहत सीसीटीवी इसका एक जरूरी हिस्सा है. जब वार्ड चुनाव के मतगणना केंद्र में सीसीटीवी लगाया जाता है, तो यहां सभी जगह कैमरे होने के बावजूद उस जगह क्यों नहीं लगाया गया जहां बैलेट बॉक्स खोले जा रहे हैं. डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8:00 बजे से जारी है, लेकिन अभी वोटों की गिनती शुरू नहीं हुई है. केवल बंडल बनाए जा रहे हैं. दोपहर 1:00 बजे से वोटों की गिनती शुरू होने की उम्मीद है. पटना में शिक्षक निर्वाचन मतगणना के लिए कुल 14 टेबल बनाए गए हैं. जिन पर वोटों की गिनती पूरी की जाएगी.

मतगणना को लेकर पूरी पारदर्शी व्यवस्था- निर्वाची पदाधिकारी पूर्णिया में कोसी स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर पूर्णिया के जिला स्कूल स्थित परीक्षा भवन में मतगणना की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही जारी है. जिला पदाधिकारी सह सहायक निर्वाची पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि इसमें मतगणना की प्रक्रिया टेक्निकली अलग होती है. जिसको लेकर रिजल्ट में कुछ विलंब हो सकता हैं. शाम 4 बजे के बाद रुझान आ सकता है और अगर प्रथम वरीयता में विजेता को जीत मिल जाती है तो आज ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक यह प्रक्रिया चल सकती है. उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर पूरी पारदर्शी व्यवस्था की गई है. सभी प्रत्याशी और उनके एजेंट के समक्ष मतपेटी को खोलकर बंडल बनाया जा रहा है. कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच मतगणना का काम हो रहा है.

अनंत सिंह के आवास पर नतीजों से पहले जश्न बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर नतीजों से पहले जीत का जश्न मनाने के लिए अनंत सिंह के आवास पर पंडाल बनाया गया है. मिठाइयां भी बड़े पैमाने पर बनाई गई है.

शाम में रुझान आने शुरू होंगे- कमिश्नर राजेश कुमार कमिश्नर राजेश कुमार ने MLC चुनाव की मतगणना पर कहा, "संध्या में रुझान आने शुरू होंगे. अभी बंडलिंग का काम चल रहा है, जो मतपत्रों का प्रोसेस है, उसके अनुसार हम लोग काफी सावधानी से मतगणना का काम कर रहे हैं. अभी बंडलिंग का काम हो रहा है और इसको हम लोग काफी सावधानीपूर्वक कर रहे हैं. इसमें कुछ समय लगेगा."

पटना में MLC मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा पटना में मतगणना केंद्र के बाहर कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा. फॉर्म 16C समेत अन्य दस्तावेज लेकर अंदर जा रहे थे दो कर्मी, तभी कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

हर सीट पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई- JDU MLC चुनाव पर JDU नेता राजीव रंजन ने कहा, "एक सकारात्मक वातावरण है और हम आठो सीटों पर जीत दर्ज करने की स्थिति में दिख रहे हैं. विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है. हर सीट पर महागठबंधन की आपस में लड़ाई है. हमें जनता का अपार समर्थन प्राप्त है और हमें इसका लाभ मिलेगा."

CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया- MLC प्रत्याशी दिव्या ज्योति पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC प्रत्याशी दिव्या ज्योति ने कहा, "सुरक्षा व्यवस्था वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन जो काउंटिंग रूम होता है, जहां काउंटिंग हो रही है, वहां प्रशासन के लोग, चुनाव आयोग के लोग होते हैं, वहां आपत्ति है कि उन्होंने CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया है, ये एक बड़ा प्रश्न है.''

RJD उम्मीदवार संजीव CCTV नहीं होने पर उठाए सवाल आरजेडी MLC उम्मीदवार डॉ. संजीव ने कहा कि एमपी चुनाव हो, MLA चुनाव हो, वार्ड सदस्य का चुनाव हो, मुखिया और सरपंच का हर चुनाव में काउंटिंग हॉल में CCTV लगे होते हैं लेकिन यहां पर CCTV क्यों नहीं है? आगे उन्होंने कहा कि ये प्रशासन को संदेह के घेरे में लाता है. हालांकि कुछ भी हो लेकिन उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है."

'काउंटिग रूम में CCTV नहीं है' पटना शिक्षक निर्वाचन के आरजेडी प्रत्याशी डॉ संजीव ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग रूम में सीसीटीवी नहीं है. वहीं जन सुराज पार्टी के MLC उम्मीदवार अनुज सिंह ने कहा, "देख रहे हैं कि बाहर कालीन बिछा है, लेकिन अंदर, जहां गिनती हो रही है, वहां बहुत गंदगी है. यहां पर CCTV कैमरा लगा होगा, लेकिन जहां पर गिनती हो रही है, वहां पर CCTV कैमरा नहीं है."

छपरा में मतगणना शुरू छपरा के मतगणना केंद्र पर मतगणना का कार्य शुरू. अभ्यर्थियों के काउंटिंग एजेंट एंट्री ले रहे हैं. वहीं जिलाधिकारी मतगणना स्थल परिसर में मौजूद सभी सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं.

पटना में काउंटिंग सेंटर हंगामा, धरने पर बैठे कांग्रेस प्रत्याशी पटना में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार के एक कार्यकर्ता ने काउंटिंग सेंटर पर व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी की निगरानी भी नहीं हो रही है और पूरी तरह से धांधली की जा रही है. कांग्रेस प्रत्याशी धरने पर बैठ गए है.

दरभंगा बिहार विधान परिषद की मतगणना शुरू दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर के जिलाधिकारी के निगरानी में मतगणना शुरू. दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन उम्मीदवार के भाग का होगा फैसला. आज शाम तक शिक्षक निर्वाचन परिणाम आने की संभावना. वहीं स्नातक के लिए कल तक का करना पड़ सकता है इंतजार

नीरज कुमार और अनुज सिंह के बीच मुकाबला पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के वर्तमान विधान पार्षद नीरज कुमार और जनसुराज के डॉ. अनुज कुमार सिंह के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है. नीरज कुमार लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की कोशिश में हैं. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के दिलीप कुमार पटेल भी मुकाबले में अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं. कांग्रेस ने इस सीट से डॉ. असदुल्लाह खान को प्रत्याशी बनाया है. इस तरह विपक्षी दलों के अलग-अलग उम्मीदवारों के मैदान में होने से मतों का बंटवारा भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकता है. स्नातक निर्वाचन में भी 18 प्रत्याशी मैदान में है.

बीजेपी के नवल किशोर Vs आरजेडी के डॉ. संजीव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के वर्तमान विधान पार्षद प्रो. नवल किशोर यादव लगातार पांचवीं बार जीत दर्ज करने के बाद छठी बार सदन पहुंचने की कोशिश में हैं. उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी और पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह से है. वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार यादव भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं. जनसुराज की डॉ. दिव्या ज्योति भी इस सीट से चुनाव मैदान में हैं. नवल किशोर यादव लंबे समय से शिक्षक राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे हैं, ऐसे में इस बार उनके सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है. इस सीट पर नवल किशोर यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. मैदान में कुल 18 प्रत्याशी हैं.

मुजफ्फरपुर एमआईटी परिसर वोटों की गिनती मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना मंगलवार को एमआईटी के प्रशासनिक भवन में शुरू हो गई. मतगणना को लेकर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. एमआईटी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है. मतगणना प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड में है. अधिकारियों की निगरानी में मतगणना जारी है.

पूर्णिया में मतगणना शुरू बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव के लिए मतगणना शुरू हुई. पूर्णिया में जिलाधिकारी के निगरानी में चार जिला सुपौल, बांका भागलपुर में काउंटिंग शुरू. कुल मत 73 हजार 3 सौ 43 पड़े थे. 8 सीटों पर शुरू हुई मतगणना (ETV Bharat)