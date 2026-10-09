NDA की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बागियों को दी चेतावनी, बोले- 'नहीं माने तो होगा एक्शन'

कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं -अनंत सिंह के बयान पर नीरज कुमार का रिएक्शन

बैठक को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव होना है. उसी पर चर्चा होगी. अनंत सिंह के बयान पर कहा कि, कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं है. कोई समझने के लिए नहीं बैठा है. नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है. एनडीए का मजबूत सपोर्ट है.