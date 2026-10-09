ETV Bharat / state

NDA की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बागियों को दी चेतावनी, बोले- 'नहीं माने तो होगा एक्शन'

NDA MEETING IN PATNA
बैठक करते सीएम सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम (ETV Bharat File)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 9, 2026 at 3:42 PM IST

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई. सीएम सम्राट चौधरी के लोक सेवक आवास पर यह बैठक हुई. बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं समेत 201 विधायक, 30 सांसद और 50 से अधिक विधान पार्षद शामिल हुए. बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने 4-4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सहयोगियों के बागियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है. 23 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव और 27 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से पहले एनडीए अपनी एकजुटता मजबूत करने और सभी विधायकों-सांसदों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपने के लिए यह बड़ी बैठक हुई है.

LIVE FEED

5:18 PM, 9 Oct 2026 (IST)

'एनडीए एकजुट है' -बैठक से निकले नेताओं का दावा

बैठक से निकले सांसद देवेश चंद ठाकुर ने कहा, इस बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोटो से चुनाव जीतेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए एकजुट है. हम लोग सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे.

5:15 PM, 9 Oct 2026 (IST)

नीरज को जीतने नहीं देंगे-अनंत सिंह

बैठक से निकलने के बाद अनंत सिंह ने एक बार फिर कहा कि, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई. हम नीरज को जीतने नहीं देंगे. अनुज सिंह का ही समर्थन करेंगे.

5:14 PM, 9 Oct 2026 (IST)

बागियों को CM सम्राट चौधरी की चेतावनी

NDA की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बागियों को कड़ी चेतावनी दी. कहा कि अगर 'नहीं माने तो एक्शन होगा.

4:51 PM, 9 Oct 2026 (IST)

NDA की बैठक समाप्त

NDA की बैठक समाप्त हो गयी है. उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले.

4:42 PM, 9 Oct 2026 (IST)

बैठक में भीखूभाई दलसानिया भी पहुंचे

एनडीए के सभी पांचों घटक दल के विधायक, सांसद, विधान पार्षद और नेताओं साथ सीएम सम्राट चौधरी की बैठक जारी है. इस बैठक में बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया भी पहुंचे हैं.

4:10 PM, 9 Oct 2026 (IST)

बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बैठक में पहुंचे

एनडीए के सभी पांचों घटक दल के विधायक, सांसद, विधान पार्षद और नेताओं के करीब 500 लोगों का लिस्ट है. इन सभी नेताओं को बैठक में बुलाया गया है. इस बैठक में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे.

ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

4:06 PM, 9 Oct 2026 (IST)

कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं -अनंत सिंह के बयान पर नीरज कुमार का रिएक्शन

बैठक को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव होना है. उसी पर चर्चा होगी. अनंत सिंह के बयान पर कहा कि, कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं है. कोई समझने के लिए नहीं बैठा है. नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है. एनडीए का मजबूत सपोर्ट है.

4:02 PM, 9 Oct 2026 (IST)

अनंत सिंह और नीरज कुमार बैठक में शामिल

सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए की हाई लेवल बैठर शुरू हो गयी है. बैठक में मोकामा विधायक अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी कैंडिटेड नीरज कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हैं.

अनंत सिंह, मोकामा विधायक (ETV Bharat)

3:53 PM, 9 Oct 2026 (IST)

सांसद, विधायक और एमएलसी कैंडिडेट पहुंचे

मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक में सांसदों विधायकों का आना शुरू हो गया है. विधान परिषद चुनाव के सभी कैंडिडेट को भी बुलाया गया है. सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे.

3:49 PM, 9 Oct 2026 (IST)

बैठक में पहुंचे अनंत सिंह का बड़ा बयान

बैठक में जाने से पहले अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. बाहुबली विधायक अनंत सिंह कहा कि, "हम एनडीए के साथ हैं, इसलिए हम बैठक में आया हूं. अनुज का समर्थन कर रहे हैं. अनुज सिंह चुनाव जीतेगा. ये चुनाव पार्टी का नहीं है."

TAGGED:

BIHAR MLC ELECTION
SAMRAT CHOUDHARY
पटना में एनडीए की बैठक
अनंत सिंह नीरज कुमार
NDA MEETING IN PATNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.