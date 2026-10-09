NDA की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बागियों को दी चेतावनी, बोले- 'नहीं माने तो होगा एक्शन'
पटना: बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पटना में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई. सीएम सम्राट चौधरी के लोक सेवक आवास पर यह बैठक हुई. बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं समेत 201 विधायक, 30 सांसद और 50 से अधिक विधान पार्षद शामिल हुए. बता दें कि बीजेपी और जेडीयू ने 4-4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर सहयोगियों के बागियों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है. 23 अक्टूबर को होने वाले इस चुनाव और 27 अक्टूबर को आने वाले नतीजों से पहले एनडीए अपनी एकजुटता मजबूत करने और सभी विधायकों-सांसदों को चुनावी जिम्मेदारी सौंपने के लिए यह बड़ी बैठक हुई है.
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'एनडीए एकजुट है' -बैठक से निकले नेताओं का दावा
बैठक से निकले सांसद देवेश चंद ठाकुर ने कहा, इस बार तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक वोटो से चुनाव जीतेंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि एनडीए एकजुट है. हम लोग सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे.
नीरज को जीतने नहीं देंगे-अनंत सिंह
बैठक से निकलने के बाद अनंत सिंह ने एक बार फिर कहा कि, चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई. हम नीरज को जीतने नहीं देंगे. अनुज सिंह का ही समर्थन करेंगे.
बागियों को CM सम्राट चौधरी की चेतावनी
NDA की बैठक में CM सम्राट चौधरी ने बागियों को कड़ी चेतावनी दी. कहा कि अगर 'नहीं माने तो एक्शन होगा.
NDA की बैठक समाप्त
NDA की बैठक समाप्त हो गयी है. उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकले.
बैठक में भीखूभाई दलसानिया भी पहुंचे
एनडीए के सभी पांचों घटक दल के विधायक, सांसद, विधान पार्षद और नेताओं साथ सीएम सम्राट चौधरी की बैठक जारी है. इस बैठक में बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया भी पहुंचे हैं.
बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बैठक में पहुंचे
एनडीए के सभी पांचों घटक दल के विधायक, सांसद, विधान पार्षद और नेताओं के करीब 500 लोगों का लिस्ट है. इन सभी नेताओं को बैठक में बुलाया गया है. इस बैठक में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी पहुंचे.
कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं -अनंत सिंह के बयान पर नीरज कुमार का रिएक्शन
बैठक को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव होना है. उसी पर चर्चा होगी. अनंत सिंह के बयान पर कहा कि, कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं है. कोई समझने के लिए नहीं बैठा है. नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है. एनडीए का मजबूत सपोर्ट है.
अनंत सिंह और नीरज कुमार बैठक में शामिल
सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए की हाई लेवल बैठर शुरू हो गयी है. बैठक में मोकामा विधायक अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी कैंडिटेड नीरज कुमार और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हैं.
सांसद, विधायक और एमएलसी कैंडिडेट पहुंचे
मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक में सांसदों विधायकों का आना शुरू हो गया है. विधान परिषद चुनाव के सभी कैंडिडेट को भी बुलाया गया है. सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी पहुंचे.
बैठक में पहुंचे अनंत सिंह का बड़ा बयान
बैठक में जाने से पहले अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है. बाहुबली विधायक अनंत सिंह कहा कि, "हम एनडीए के साथ हैं, इसलिए हम बैठक में आया हूं. अनुज का समर्थन कर रहे हैं. अनुज सिंह चुनाव जीतेगा. ये चुनाव पार्टी का नहीं है."