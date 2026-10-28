Bihar MLC Election Result LIVE: JDU के अभिषेक झा एलिमिनेशन राउंड के बाद भी काफी पीछे, बंशीधर बृजवासी की निर्णायक बढ़त

6200 वोट अवैध, लेकिन तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बनाई बढ़त

मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के बीच निर्दलीय प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की बढ़त बरकरार है. प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के दसवें राउंड के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 4,700 से अधिक मतों की बढ़त बना ली है. मतगणना स्थल पर पहुंचे बंशीधर ब्रजवासी ने अपनी बढ़त पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब नतीजे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. उन्होंने इसका श्रेय शिक्षित मतदाताओं और शिक्षकों के सहयोग को दिया.

बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सरकारी तंत्र से मुकाबला करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पहले राउंड से ही लगातार बढ़त मिलती रही. उन्होंने इस बढ़त को शिक्षित लोगों और शिक्षकों के समर्थन का परिणाम बताया.

हालांकि, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की आधिकारिक तस्वीर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. चुनाव में 6,200 से अधिक मत अवैध घोषित किए जाने की बात सामने आई है. यह संख्या फिलहाल प्रत्याशियों के बीच मतों के अंतर से भी अधिक है. कुल मतों में लगभग 10 प्रतिशत मत अवैध होने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती परिणाम के लिहाज से अहम मानी जा रही है.