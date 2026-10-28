Bihar MLC Election Result LIVE: JDU के अभिषेक झा एलिमिनेशन राउंड के बाद भी काफी पीछे, बंशीधर बृजवासी की निर्णायक बढ़त
Published : October 28, 2026 at 6:44 AM IST|
Updated : October 28, 2026 at 6:52 AM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के बीच बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. भाजपा के उम्मीदवार नवल किशोर यादव को डॉ. संजीव कुमार ने कड़ी चुनौती देते हुए उनके किले को ध्वस्त कर दिया है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की सभी चार सीटों पर नतीजे आ चुके हैं जिसमें तिरहुत शिक्षक सीट पर बीजेपी, दरभंगा शिक्षक सीट पर जन सुराज, पटना शिक्षक निर्वाचन सीट पर आरजेडी के डॉ संजीव कुमार और सारण शिक्षक सीट पर निर्दलयी प्रत्याशी राहुल राज ने बाजी मारी है. बाकी स्नातक सीट पर मतगणना जारी है.
LIVE FEED
बिहार MLC चुनाव की 8 सीटों में से 5 सीटों के नतीजे घोषित, जानिए कहां से कौन जीता
बिहार MLC चुनाव परिणाम, कौन जीता कौन हारा?
पटना शिक्षक- डॉ संजीव कुमार (RJD) जीते
पटना ग्रेजुएट - नीरज कुमार (JDU) बढ़त
दरभंगा शिक्षक - सुरेश प्रसाद राय ( जनसुराज) जीते
दरभंगा ग्रेजुएट - सर्वेश ( BJP) की बढ़त
तिरहुत शिक्षक- नरेंद्र प्रसाद सिंह ( BJP) जीते
तिरहुत ग्रेजुएट - वंशीधर ब्रजवासी ( निर्दलीय) की बढ़त
कोसी ग्रेजुएट - एन के यादव( Bjp) जीते
सारण शिक्षक - राहुल राज ( निर्दलीय) जीते
दरभंगा स्नातक सीट पर बीजेपी आगे
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सातवें राउंड की गिनती पूरी, बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे.
⦁ सर्वेश कुमार (BJP)- 11910
⦁ अनिल कुमार झा (RJD)- 10491 वोट
⦁ इम्तियाज नूरानी (जन सुराज पार्टी) - 6920 वोट
तिरहुत स्नातक चुनाव रिजल्ट
एलिमिनेशन राउंड के बाद बंशीधर बृजवासी 4997 वोट से आगे. बंशीधर बृजवासी को 25484 वोट मिले. जेडीयू के अभिषेक झा को 20487 मत मिले. आरजेडी की रश्मि गौतम को 15606 वोट मिले हैं. अब रश्मि गौतम के वोट को द्वितीय वरीयता के आधार पर बांटा जाएगा.
सूद समेत लौटा दूंगा-नीरज कुमार
जीत के बाद नीरज कुमार ने बिना किसी का नाम लिए अनंत सिंह पर निशाना साधा. नीरज कुमार ने कहा, "हमारे पुरखों ने सिखाया है कि किसी का कर्ज नहीं रखना, सूद समेत लौटाना. तो सबको हम सूद सहित लौटा देंगे."
कोसी स्नातक: डॉ एनके यादव को 10 हजार मतों से जीत मिली
कोसी स्नातक सीट से एनडीए प्रत्याशी डॉ एनके यादव को 10 हजार मतों से जीत मिली. एनके यादव को 31823 वोट मिले. दूसरे स्थान पर आरजेडी के नितेश कुमार को 21797 वोट मिले.
'नवल किशोर यादव कैसे हार गए, समीक्षा होगी' -रामकृपाल यादव
बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि, "पटना से NDA के दो उम्मीदवार थे. एक शिक्षक सीट से प्रोफेसर नवल किशोर यादव, स्नातक सीट से नीरज कुमार. नवल किशोर यादव नहीं जीत पाए. इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे कि क्या वजह थी. नीरज कुमार को शुभकामनाएं देते हैं."
नीरज कुमार के आवास पर बंटने लगे रसगुल्ले
पटना स्नातक सीट से जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार की जीत के बाद नीरज कुमार के आवास पर रसगुल्ला से कार्यकर्ताओं और नेताओं का मुंह मीठा कराया जा रहा है.
जनता के विश्वास पर खरी उतरा एनडीए-विजय सिन्हा
बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने MLC चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि "एनडीए पूरी एकजुटता के साथ जनता के विश्वास पर खरी उतरी. बिहार गोली और बोली की राजनीति को समाप्त करने की शुरुआत की है, वह समापन की ओर बढ़ रहा. बिहार के प्रबुद्ध जो स्नातक और शिक्षक मतदाता बंधु हैं, मैं धन्यवाद उन्हें बधाई देता हूं."
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एन.के. यादव की जीत
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार एन.के. यादव की जीत हुई. उन्होंने कहा कि, "जीत का श्रेय सभी स्नातक मतदाता और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है. मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं कि आपने तीसरी बार मुझ पर विश्वास किया."
तिरहुत क्षेत्र स्नातक: जीत की ओर बंशीधर ब्रजवासी
तिरहुत क्षेत्र स्नातक के लिए एलिमिनेशन राउंड जारी की गिनती जारी है. बंशीधर बृजवासी 5271 वोट से आगे चल रहे हैं.
बंशीधर ब्रजवासी - निवर्तमान - 25257
डॉ रश्मि गौतम - राजद - 14977
अभिषेक झा - जेडीयू - 19980
डॉ बी मोहन, जनसुराज - 2341
कोसी स्नातक: जीत की ओर एनडीए के डॉ एनके यादव
कोसी स्नातक सीट से एनडीए प्रत्याशी डॉ एन के यादव को मिले 31823 वोट, दूसरे स्थान पर आरजेडी के नितेश कुमार कतो 21797 वोट मिले. जीत की सरकारी घोषणा का इंतजार है.
दरभंगा स्नातक सीट पर बीजेपी के सर्वेश कुमार आगे
दरभंगा स्नातक सीट पर छठे राउंड की गिनती पूरी. बीजेपी के सर्वेश सिंह आगे चल रहें है.
बीजेपी के सर्वेश कुमार : 10476
आरजेडी के अनिल झा : 9005
जन सुराज के इम्तियाज नूरानी : 5764
अभी तक कुल वोट की गिनती : 41975
एक सीट पर विजय हुई- तेजस्वी
RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "नौकरियां नहीं मिल रही हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है. जिन लोगों ने RJD के पक्ष में मतदान किया है, हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं. हमने आज तक ग्रेजुएट और टीचर का चुनाव नहीं जीता था लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारी एक सीट पर विजय हुई है. चुनाव आयोग में पारदर्शिता रहनी चाहिए. चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर नाच रहा है."
जनसुराज प्रत्याशी की हार पर क्या बोले अनंत सिंह?
मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक एमएलसी चुनाव के परिणाम पर कहा, 'जनसुराज के प्रत्याशी अनुज कुमार सिंह हार गए हैं, गिनती खत्म हो गई है. उन्हें दुकान से लाए थे, जिसे जनता ने वोट दिया वो जीता, जिसे नहीं दिया वो हारा. इसमें मेरा क्या योगदान है. जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार जीत गए और हम हार गए. पार्टी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है."
6200 वोट अवैध, लेकिन तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बनाई बढ़त
मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के बीच निर्दलीय प्रत्याशी और निवर्तमान एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की बढ़त बरकरार है. प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के दसवें राउंड के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर 4,700 से अधिक मतों की बढ़त बना ली है. मतगणना स्थल पर पहुंचे बंशीधर ब्रजवासी ने अपनी बढ़त पर भरोसा जताते हुए कहा कि अब नतीजे में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. उन्होंने इसका श्रेय शिक्षित मतदाताओं और शिक्षकों के सहयोग को दिया.
बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि सरकारी तंत्र से मुकाबला करना काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पहले राउंड से ही लगातार बढ़त मिलती रही. उन्होंने इस बढ़त को शिक्षित लोगों और शिक्षकों के समर्थन का परिणाम बताया.
हालांकि, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की आधिकारिक तस्वीर दूसरी वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी. चुनाव में 6,200 से अधिक मत अवैध घोषित किए जाने की बात सामने आई है. यह संख्या फिलहाल प्रत्याशियों के बीच मतों के अंतर से भी अधिक है. कुल मतों में लगभग 10 प्रतिशत मत अवैध होने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में दूसरी वरीयता के मतों की गिनती परिणाम के लिहाज से अहम मानी जा रही है.
तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय को बढ़त, दूसरी वरीयता की काउंटिंग से होगा जीत का फैसला
तिरहुत स्नातक सीट से निर्दलीय प्रत्याशी को जरूर बढ़त मिली है लेकिन यहां पर 6200 से अधिक वोट अवैध हो गए हैं. यह इनवैलिड वोट जीत-हार के अंतर से कहीं अधिक है. देखा जाए तो यह अवैध मतों का प्रतिशत कुल मतदान के 10 फीसदी के बारबर है. ऐसे में काउंटिंग के दौरान इन अवैध मतों का अंतर नतीजों पर जरूर पड़ेगा. रिजल्ट अप्रत्याशित भी हो सकते हैं.
संजीव कुमार को मिला जीत का सर्टिफिकेट, नवल किशोर को हराकर बने एमएलसी
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित राजद के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार को मिला जीत का प्रमाण पत्र, कहा- 'यह राजद की जीत'. संजीव कुमार शिक्षक सीट से राजद प्रत्याशी को जीत की आधिकारिक घोषणा की गई.
जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन सीट से जीत चुके हैं, आधिकारिक घोषणा बाकी
पटना स्नातक निर्वाचन सीट से नीरज कुमार की जीत हो चुकी है. उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार को हराया. अनंत सिंह समर्थित उम्मीदवार अनुज सिंह तीसरे नंबर पर रहे. अभी औपचारिक घोषणा बाकी है. प्रथम वरीयता में नीरज कुमार को 2200 से ज्यादा वोट मिले थे जिसके बाद दूसरी वरीयता की काउंटिंग हुई. घोषणा का इंतजार नीरज और उनके समर्थक कर रहे हैं फिलहाल मोकामा में आतिशबाजी सुबह से ही जारी है.
अनंत सिंह ने मानी हार, कहा- 'जनता मालिक जिसे वोट देगी वो जीतेगा'
अनंत सिंह ने जेडीयू से बगावत करके जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के लि प्रचार किया था. फिर भी ये कुर्बानी काम नहीं आ सकी. अनंत सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली और कह दिया कि दूसरे-तीसरे नंबर की बात नहीं, हम चुनाव हार गए हैं. बता दें कि अभी पटना स्नात सीट पर नतीजे घोषित नहीं हुए हैं.
नीरज कुमार की संभावित जीत पर मोकामा में आतिशबाजी जारी
मोकामा में जश्न: पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के आवास के पास नीरज कुमार की संभावित जीत पर सुबह से गूंज रही आतिशबाजी.
काम के भरोसे जनता ने फिर जताया विश्वास, घोषणाओं को जमीन पर उतारेंगे, नीरज कुमार
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना केंद्र से फूलों की माला पहनकर बाहर निकलने के बाद नीरज कुमार ने कहा कि उन्हें अभी बहुत सारे काम करने हैं और जनता ने उनके काम पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और युवाओं को नौकरी देने की घोषणा उनके नेता पहले ही कर चुके हैं. अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। नीरज कुमार ने अपनी जीत को जनता की जीत बताते हुए कहा कि लोगों ने उनके काम पर मुहर लगाई है. वहीं, अनंत सिंह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि वे कसम नहीं खाते, बल्कि पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं. कौन कसम खाता है और कौन क्या कहता है, इसका हिसाब पार्टी और जनता करती है.
तिरहुत स्नातक 8 राउंड की गिनती पूरी, हाई प्रोफाइल सीट पर अभिषेक झा फिर पीछे
तिरहुत स्नातक 8 राउंड की गिनती पूरी : 8वें राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी लगातार आगे चल रहे हैं. वंशीधर ब्रजवासी को अबतक कुल 18873 मत मिल चुके हैं, जबकि जदयू के अभिषेक झा को अब तक 16981 मत प्राप्त हुए हैं. वहीं, डॉक्टर रश्मी विनायक गौतम 11768 वोट मिले हैं. निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी 8 वें राउंड के बाद 1892 वोटों से आगे हैं.
कोसी स्नातक चुनाव: प्रथम वरीयता की गिनती में डॉ. एनके यादव को 24,258 वोट, जीत के लिए करीब 8 हजार मतों की जरूरत
पूर्णिया : कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के अंतिम यानी 11वें राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. एनके यादव को 24,258 मत प्राप्त हुए हैं. वहीं, राजद प्रत्याशी नितेश यादव को 18,918 और जन सुराज प्रत्याशी रजनीश रंजन को 15,536 मत मिले हैं. निर्वाचन क्षेत्र में कुल 73,487 मत पड़े थे. इनमें 9,086 मत अवैध पाए गए, जबकि 64,401 मत वैध घोषित किए गए. ऐसे में जीत के लिए निर्धारित कोटा 32,201 मतों का है. प्रथम वरीयता के मतों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी डॉ. एनके यादव को जीत के निर्धारित आंकड़े तक पहुंचने के लिए 7,943 मतों की जरूरत है. अब दूसरे वरीयता के मतों की गिनती निर्णायक मानी जा रही है. इसी गिनती से चुनावी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी.
बिहार की सभी 4 शिक्षक निर्वाचन सीट पर नतीजों ने चौंकाया, दिग्गज धाराशायी
बिहार शिक्षक MLC चुनाव परिणाम (2026)
पटना शिक्षक डॉ. संजीव कुमार- राष्ट्रीय जनता दल
तिरहुत शिक्षक नरेंद्र प्रसाद सिंह - भारतीय जनता पार्टी
दरभंगा शिक्षक सुरेश राय - जन सुराज
सारण शिक्षक राहुल राज - निर्दलीय
तिरहुत स्नातक सीट, 7 राउंड की गिनती पूरी
तिरहुत स्नातक सीट पर 7वें राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी लगातार आगे चल रहे हैं. निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर ब्रजवासी 1477 वोटों से आगे.
- निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी को 16190 वोट
- जेडीयू के अभिषेक झा को 14713 वोट
- आरजेडी की रश्मि विनायक गौतम को 10806 वोट
दरभंगा शिक्षक सीट पर जनसुराज की जीत
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन सीट पर जनसुराज के डॉ सुरेश ने जीत की है.
- जनसुराज के डॉ. सुरेश राय को 2,593 वोट
- कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा को 2,269 वोट
दरभंगा स्नातक सीट पर बीजेपी आगे
दरभंगा स्नातक सीट पर पांचवें राउंड की गिनती पूरी. 5वें राउंड के बाद बीजेपी के सर्वेश सिंह 1385 वोट से आगे चल रहें है.
- बीजेपी के सर्वेश कुमार : 8930 वोट
- आरजेडी के अनिल झा : 7545 वोट
- जन सुराज के इम्तियाज नूरानी : 4577 वोट
अब तक कुल वोटों की गिनती - 34974
पटना शिक्षक सीट, RJD ने बीजेपी को शिकस्त दी
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रमें RJD प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी नवल किशोर यादव को 1,057 वोटों से हराया. इसी के साथ पिछले करीब 30 वर्षों से इस सीट पर लगातार जीत हासिल करते आ रहे नवल किशोर यादव का जीत का सिलसिला टूट गया.
दोनों प्रत्याशियों को कितने वोट मिले
- RJD के डॉ. संजीव कुमार 4,487 वोट
- BJP के नवल किशोर यादव 3,430 वोट
जीत का अंतर - 1,057 वोट
प्रथम वरीयता में आगे JDU नेता नीरज कुमार
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से NDA के उम्मीदवार और JDU नेता नीरज कुमार ने MLC चुनाव नतीजों पर कहा, "जानकारी के मुताबिक, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता की गणना में NDA समर्थित JDU उम्मीदवार के रूप में मुझे बढ़त मिली है. अब द्वितीय वरीयता की गणना होनी है. हमें यह लगता है कि जब हम प्रथम वरीयता में आगे हैं, तो द्वितीय वरीयता में भी हम आगे रहेंगे."
पटना शिक्षक सीट पर RJD के डॉ संजीव जीते
आरजेडी के डॉ संजीव कुमार ने कहा, अधर्म पर धर्म की जीत हुई है. शिक्षक समाज की जीत हुई है. जितने भी हमारे कार्यकर्ता गण है हमारे साथ ही गण है और हमारे परिवार के लोग हैं उनका सहयोग अभूतपूर्व रहा है. नहीं तो इतनी बड़ी यह जीत नहीं हो सकती थी. पूरा सल्तनत उनके पीछे लगा हुआ था और उन्होंने यह किला फतह किया है. यह बहुत बड़ी जीत है और वह अपने से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को अपने परिवार के सदस्यों को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं.
कोसी स्नातक सीट, बीजेपी आगे
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर 9वें राउंड की गिनती पूरी हो गई हैं. बीजेपी के डॉ एन के यादव को 18790 वोट, आरजेडी के नितेश कुमार को 13838, जबकि जनसुराज के रजनीश रंजन को 11673 नोट प्राप्त हुए.
दरभंगा स्नातक सीट पर चार राउंड की गिनती पूरी
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर चार राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के सर्वेश सिंह 1417 मत से आगे चल रहें है.
- आरजेडी के अनिल झा को 5954
- बीजेपी के सर्वेश सिंह को 7371
- जनसुराज के इम्तियाज नूरानी को 3664 वोट
पटना स्नातक निर्वाचन के प्रथम वरीयता की मतगणना समाप्त, नीरज कुमार 2279 वोट से आगे
प्रथम राउंड की गिनती में बढ़त बनाने के बाद नीरज कुमार दादी मां मंदिर में पूजा अर्चना करके मतगणना केंद्र पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की जोड़ी का यह परिणाम है, भगवती का उन्हें आशीर्वाद है. रात भर दादी मां मंदिर में ही वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे. कार्तिक का महीना है और प्रथम वरीयता में 2200 से अधिक वोट से उन्हें बढ़त मिली है, उन्हें पूरा विश्वास है कि द्वितीय वरीयता में भी उनकी बढ़त रहेगी, उनके पास धन बल और बाहुबल नहीं है, लेकिन उनके पास समर्थकों का बल है.
दिलीप पटेल -13914
नीरज कुमार - 16193
अनुज सिंह - 10921
जदयू के नीरज कुमार 2279 वोट से आगे
तिरहुत स्नातक MLC चुनाव 2026, छठे राउंड की गिनती पूरी
मुजफ्फरपुर: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में निवर्तमान विधान पार्षद बंसीधर ब्रजवासी और जदयू समर्थित प्रत्याशी अभिषेक झा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. छठे राउंड की मतगणना के बाद बंसीधर ब्रजवासी 1800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं, अभिषेक झा लगातार उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं. राजद प्रत्याशी डॉ. रश्मि विनायक गौतम भी चुनावी मुकाबले में हैं.
इस चुनाव में अभिषेक झा का प्रदर्शन पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर माना जा रहा है. मतगणना के दौरान दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच वोटों का अंतर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. बंसीधर ब्रजवासी जहां अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं अभिषेक झा भी मुकाबले को दिलचस्प बनाए हुए हैं.
|तिरहुत स्नातक MLC चुनाव 2026
1. वंशीधर ब्रजवासी (निर्दलीय) — 13937 वोट
2. अभिषेक झा — 12035 वोट
3. डॉ. रश्मि गौतम — 9897 वोट
4. वी. मोहन — 1384 वोट
वंशीधर ब्रजवासी 1802 वोट से आगे है