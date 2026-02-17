बिहार मैट्रिक परीक्षा : बक्सर में दीवार फांदकर घुसे छात्र, मुजफ्फरपुर में चॉकलेट से स्वागत

CCTV से परीक्षा केन्द्र की निगरानी

मैट्रिका परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है. परीक्षार्थियों की तीन-स्तरीय तलाशी ली जा रही है. प्रवेश द्वार पर ही सघन जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है. महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला केंद्राधीक्षक और महिला वीक्षकों की तैनाती की गई है. निर्देश के अनुसार, जूता-मोजा पहनकर आने वाले परीक्षार्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है, सभी को चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना अनिवार्य है. परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर जोनल, सब-जोनल और सुपर जोनल स्तर पर मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति की गई है. इसके अलावा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है. चापमान राजकीय बालिका इंटर स्तरीय विद्यालय के वीक्षक मृत्युंजय कुमार ने बताया कि परीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न कराई जा रही है.