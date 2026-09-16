बिहार दौरे पर शिवराज सिंह, तैयार करेंगे बाढ़ के नुकसान की जमीनी रिपोर्ट

शिवराज सिंह चौहान का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह 10.30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुचेंगे. उसके बाद हेलीकॉप्टर से दिघवारा एवं मनेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे. 11 बजे हाजीपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे. वहां से सड़क मार्ग से तेरसिया व सरायपुर आदि का दौरा करेंगे. इसके बाद गांधी सेतु होते दोपहर 12.15 बजे सीएम सचिवालय स्थित संवाद पहुंचेंगे. यहां उच्चस्तरीय बैठक होगी. फिर दोपहर डेढ़ बजे पटना से प्रस्थान कर सवा दो बजे मुंगेर के नवाबगढ़ी पहुंचेंगे. वहां राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे. उसके बाद नवगछिया के कोजीकरैया बांध का निरीक्षण करेंगे. शाम को भागलपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे. रात्रि विश्राम भागलपुर में करेंगे। 17 की सुबह बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद पटना आएंगे.