बिहार दौरे पर शिवराज सिंह, तैयार करेंगे बाढ़ के नुकसान की जमीनी रिपोर्ट
पटना: बिहार में इस साल बाढ़ से 15 जिलों के 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में करीब 47.92 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है. बड़े पैमाने पर फसलों की क्षति हुई है. सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन पर केंद्रीय टीम का जल्द दौरा होने का आश्वासन दिया था. बुधवार को बिहार में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में एक टीम बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी.
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सरकार हमें काम करने से नहीं रोक पाएगी- पप्पू यादव
पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, ''जो काम सरकार को करना चाहिए मैं उस काम को जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं. सरकार हमें काम करने से नहीं रोक पाएगी. सरकार के एक ग्रुप का काम केवल गलत चीजों को सामने लाना है। वे सच्चाई स्वीकार नहीं करते हैं। इन्हें विपक्ष को ताकत देनी चाहिए ताकि आप अपने कामों का मूल्यांकन कर सकें."
बिहार में बाढ़ प्रभावित 15 जिले
- पटना
- भोजपुर
- सारण
- वैशाली
- भागलपुर
- बेगूसराय
- बक्सर
- समस्तीपुर
- मुंगेर
- कटिहार
- लखीसराय
- खगड़िया
- पूर्णिया
- अरवल
- मधेपुरा
बाढ़ पैकेज पर सियासत
बिहार में बाढ़ को लेकर सियासत भी शुरू है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि बिहार के लोग परेशान हैं, लेकिन बिहार के मंत्री केंद्र सरकार से राहत पैकेज नहीं ला रहे हैं. गुजरात में बाढ़ आती है तो आपदा ग्रस्त राज घोषित हो जाता है. सब कुछ गुजरात को ही क्यों दिया जाएगा? शिवराज सिंह चौहान के पटना दौरे को लेकर भी तंज कसते हुए कहा था कि पैकेज लेकर आ रहे हैं या फिर सिर्फ फोटो सेशन करने.
शिवराज सिंह चौहान का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
केंद्रीय कृषि मंत्री सुबह 10.30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुचेंगे. उसके बाद हेलीकॉप्टर से दिघवारा एवं मनेर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेंगे. 11 बजे हाजीपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचेंगे. वहां से सड़क मार्ग से तेरसिया व सरायपुर आदि का दौरा करेंगे. इसके बाद गांधी सेतु होते दोपहर 12.15 बजे सीएम सचिवालय स्थित संवाद पहुंचेंगे. यहां उच्चस्तरीय बैठक होगी. फिर दोपहर डेढ़ बजे पटना से प्रस्थान कर सवा दो बजे मुंगेर के नवाबगढ़ी पहुंचेंगे. वहां राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मिलेंगे. उसके बाद नवगछिया के कोजीकरैया बांध का निरीक्षण करेंगे. शाम को भागलपुर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे. रात्रि विश्राम भागलपुर में करेंगे। 17 की सुबह बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद पटना आएंगे.
सड़क और हवाई दोनों मार्ग से लेंगे जायजा
शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय टीम आज मनेर, दिघवारा, बिदुपुर, मुंगेर और भागलपुर का दौरा करेगी. शिवराज सिंह चौहान हवाई सर्वे के अलावा सड़क मार्ग से भी जायजा लेंगे. पटना में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में उच्चस्तरीय बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे.