patna Assembly Result 2025 LIVE : दानापुर में रीत लाल ने रामकृपाल को पीछे छोड़ा , पटना की सभी 14 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला

पटना की 14 सीटों पर वोटिंग जारी (ETV Bharat)
Published : November 14, 2025 at 10:45 AM IST

Updated : November 14, 2025 at 12:35 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दो चरणों में हुई वोटिंग की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझान भी आना शुरू हो गए हैं. अब तक सामने आए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले NDA ने बढ़त बना ली है. शुरुआती रुझानों में 243 विधानसभा सीटों में एनडीए ने बहुतमत का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद कर रहे इंडिया ब्लॉक को झटका लगता दिखाई दे रहा है.बिहार की राजधानी पटना के एन कॉलेज में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है. राजधानी की 14 विधानसभा सीटों के लिए फैसला आने हैं. इनमें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम शामिल हैं.शुरुआती रुझानों में पटना की दानापुर में देखने को मिल रहा है, जहां से दिग्गज नेता और बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं. इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के रीता लाल ने बढ़त बना ली है. वहीं, मनेर से भी आरजेडी के भाई बिरेंद्र ने बढ़त बना ली है. पटना साहिब से बीजेपी के रत्नेश कुमार आगे चल रहे हैं. फतुहापुर से आरजेडी के डॉ. रामानंद यादव, फुलवारी से जेडीयू के के श्याम रजक, कुम्हरार से बीजेपी के संजय कुमार, मसौढ़ी से ही जेडीयू के अरूण मांझी, पालीगंज से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार शिव प्रकाश रंजन और बिक्रम विधानसभा सीट कांग्रेस के अनिल कुमार आगे चल रहे हैं.गौरतलब है पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी बांकीपुर विधानसभा सीट से भाग्य आजमा रहे हैं., जबकि पटना साहिब और कुम्हरार विधानसभा सीट पर इस बार फर्स्ट टाइमर उम्मीदवार मैदान में हैं .वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है. उनकी जगहरत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है. कुम्हरार सीट पर संजय गुप्ता बीजेपी की टिकट पर चुनाव के मैदान में है.दानापुर विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को दानापुर विधानसभा सीट पर उम्मीदवार बनाया है. यहां से राष्ट्रीय जनता दल ने बाहुबली नेता रित लाल यादव को मैदान में उतारा है लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया है.

LIVE FEED

12:34 PM, 14 Nov 2025 (IST)

फुलवारी सीट से CPI-ML के गोपाल रवि दास आगे

फुलवारी सीट से CPI-ML के गोपाल रवि दास 3579 वोट से आगे चल रहे हैं. यहां अब तक 11 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है. गोपाल रवि दास को अब तक कुल 39317 वोट मिले हैं, जबकि जेडीयू उम्मीदवाल श्याम रजक 35738 मत पाने में सफल रहे हैं.

12:17 PM, 14 Nov 2025 (IST)

मोकामा सीट जेडीयू उम्मीदवार आगे

मोकामा सीट पर 14 राउंड की वोटिंग के बाद जेडीयू उम्मीदवार अंनत कुमार ने 15 हजार से मतों से आरजेडी की वीणा देवी को पीछे छोड़ दिया है.

12:15 PM, 14 Nov 2025 (IST)

मनेर सीट पर एलजेपी पीछे

मनेर विधानसभा सीट पर 12 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक यहां से आरजेडी के भाई बिरेंद्र बढ़त बनाए हुए हैं. उन्होंने एलजेपी के जितेंद्र यादव पर 16 हजार से अधिक वोटों की बढ़त बना ली है.

12:11 PM, 14 Nov 2025 (IST)

फतुहा सीट एलजेपी को बढ़त

फतुहा सीट एलजेपी की रूपा कुमारी 2636 वोट से आगे चल रही हैं. आठ राउंड को गिनती पूरी होने तक उन्हें 27071 वोट मिले हैं, जबकि डॉ रमान्द यादव 24435 वोट पाने में सफल रहे हैं.

12:07 PM, 14 Nov 2025 (IST)

दानापुर सीट आरजेडी के रीत लाल बढ़त बनाए हुए हैं

दानापुर सीट से आरजेडी के रीत लाल पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार पर बढ़त बनाए हुए हैं. 13 राउंड की गिनती पूरी होने तक रीत लाल 4484 वोट से आगे चल रहे हैं.

12:04 PM, 14 Nov 2025 (IST)

बांकीपुर सीट पर बीजेपी आगे

बांकीपुर सीट पर 11 राउंड की वोटिंग पूरी हो चुकी है. यहां से बीजेपी के नितिन नाबिन, आरजेडी की रेखा कुमारी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं.

12:02 PM, 14 Nov 2025 (IST)

बाढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई

बाढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी के सियाराम सिंह ने 5 हजार से अधिक वोटों से बढ़त बना ली है. 10 राउंड की गिनती के बाद करणवीर सिंह यादव जो पहले बढ़त बनाए हुए थे अब पिछड़ गए हैं.

11:58 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बख्तियारपुर सीट पर LJP आगे

बख्तियारपुर सीट पर LJP के अरुण कुमार 2222 वोट से आगे चल रहे हैं. 13 राउंड की वोटिंग पूरी होने तक उन्हें 47039 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार 44817 वोट हासिल कर चुके हैं.

11:55 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बिक्रम विधानसभा सीट कड़ा मुकाबला

बिक्रम विधानसभा सीट पर बीजेपी आर कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है. अब तक हुई 16 राउंड की गिनती में बीजेपी के सिद्धार्थ सौरव 870 वोट से आगे चल रहे हैं. उन्हें कुल 50750 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के अनिल कुमार 49880 वोट हासिल कर चुके हैं.

11:51 AM, 14 Nov 2025 (IST)

पालीगंज सीट सीपीआई (ML) कैंडिडेट आगे

पालीगंज सीट से सीपीआई (ML) से संदीप सौरव 4633 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के सुनिल कुमार को अब 20022 वोट मिले हैं.

11:48 AM, 14 Nov 2025 (IST)

मसौढ़ी से जेडीयू के अरुण मांझी आगे

मसौढ़ी विधानसभा सीट पर 12 राउंड की गिनती हो चुकी है. यहां से जेडीयू के अरुण मांझी 4304 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं. वहीं, आरजेडी की रेखा देवी 36936 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

11:45 AM, 14 Nov 2025 (IST)

फुलवारी विधानसभा सीट से जेडीयू आगे

फुलवारी विधानसभा सीट से जेडीयू के श्याम रजक आगे चल रहे हैं. 7 राउंड की गिनती पूरे होने तक उन्हों 25778 वोट मिले हैं, जबकि पटना साहिब पर 9 राउंड की वोटिंग पूरी होने तक बीजेपी के रत्नेश कुमार बढ़त बनाए हुए हैं.

11:39 AM, 14 Nov 2025 (IST)

मनेर सीट से आरजेडी उम्मीदवार ने बढ़त बनाई

मनेर सीट से आरजेडी के भाई बिरेंद्र 8 हजार से आगे चल रहे हैं. उन्हें 9 राउंड की वोटिंग तक 32718 वोट मिले हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के जितेंद्र को 24293 मत मिले हैं.

11:29 AM, 14 Nov 2025 (IST)

दानापुर सीट पर 10 राउंड की गिनती, राम कृपाल यादव पिछड़े

10 राउंड की मतगणना के बाद दानापुर सीट से आरजेडी के रीत लाल ने बीजेपी के राम कृपाल यादव को पछाड़ कर 10 हजार से ज्यादा वोटों से बढ़त हासिल कर ली है.

11:23 AM, 14 Nov 2025 (IST)

पटनासहिब विधानसभा सीट बीजेपी को बढ़त

पटनासहिब विधानसभा सीट से बीजेपी के रत्नेश कुमार ने 7000 हजार से अधिक वोटों से बढ़त बना ली है. अब तक सीट पर 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग के मुताबिक रत्नेश को कुल 31308 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के सशांत शेखर दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने कुल 24298 वोट मिले हैं.

11:19 AM, 14 Nov 2025 (IST)

फतुहा सीट पर RJD उम्मीदवार को बढ़त

फतुहा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के रामानंद यादव 23 वोटो से आगे चल रहे हैं.

11:17 AM, 14 Nov 2025 (IST)

कुम्हरार विधानसभा सीट पर भाजपा के संजय गुप्ता आगे

पांचवें राउंड की गिनती के बाद कुम्हरार विधानसभा सीट पर भाजपा के संजय गुप्ता 9688 मतों से आगे चल रहे हैं.

11:07 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बांकीपुर सीट BJP उम्मीदवार को बढ़त

पटना की बांकीपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नितिन नाबिन 14 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. सात राउंट की वोटिंग पूरे होने तक उन्हें कुल 22478 वोट मिले हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा कुमारी को 8042 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

11:01 AM, 14 Nov 2025 (IST)

दीघा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे

दीघा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के संजीव चौरसिया 15 हजार से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं. उन्होंने सात राउंड की वोटिंग पूरी होने तक कुल 22599 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि सीपीआई-एमएल दिव्या गौतम 6755 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

10:57 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बख्तियारपुर लोक जनश्क्ति पार्टी कैंडिडेट को बढ़त

बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर अबतक 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है. चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यहां से लोक जनश्क्ति पार्टी (राम विलास) के अरुण कुमार ने 11 हजार से अधिक वोटो से बढ़त बनाने ली है. उन्हें अब तक 32814 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटम प्रतिद्विंदी आरजेडी उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार को 21796 मत मिले हैं.

10:53 AM, 14 Nov 2025 (IST)

बाढ़ विधानसभा सीट कड़ी मुकाबला

बाढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी मतगणना जारी है.यहां आरजेडी के करणवीर सिंह यादव 2113 वोटों से आगे चल रहे हैं. पांच राउंड की गिनती तक उन्हें कुल 20291 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के सियाराम सिंह को 18 हजार से वोट मिले हैं.

10:46 AM, 14 Nov 2025 (IST)

मोकामा से जेडीयू के अनंत कुमार सिंह आगे

मोकामा से जेडीयू के अनंत कुमार सिंह 25वें राउंड की मतगणना के बाद 700 वोटों से आगे चल रहे हैं.

10:34 AM, 14 Nov 2025 (IST)

दानापुर से रामकृपाल यादव पीछे

तीसरा राउंड की गिनती पूरी होने तक रीत लाल यादव 7536 वोट से आगे चल रहे हैं. उन्हें कुल 14634 वोट मिले हैं, जबकि रामकृपाल यादव को सिर्फ 6698 वोट मिले हैं.

