बिहार में सरकार गठन की तैयारी, मनोरमा देवी और श्रेयसी सिंह को मंत्री बनाने की मांग, नीतीश से मिले चिराग

अगिआंव में मात्र 95 वोट से जीते महेश पासवान, मंत्री बनाने की मांग

भोजपुर के अगिआंव विधानसभा सीट से भाजपा (NDA) प्रत्याशी महेश पासवान ने महज 95 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. भाकपा माले के मजबूत गढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में भाजपा की यह जीत स्थानीय राजनीति के लिए बड़ा घटनाक्रम मानी जा रही है. शुक्रवार की शाम से श्रीपालपुर गांव में उतस्व मनाया जा रहा है. महेश पासवान के परिवार की खुशी देखते ही बन रहे हैं. पत्नी मीरा देवी, पुत्र शिवम कुमार (13), पुत्री शिवांगी कुमारी (10), बड़े भाई योगेंद्र प्रसाद, सुरेश राम और पवन कुमार भारती, जो झारखंड एवं बिहार पुलिस में कार्यरत हैं, सभी लोग जश्न में सराबोर दिखे. महेश पासवान ने कहा कि यह जीत अगिआंव की जनता की जीत है. सहयोगी लालबिहारी सिंह ने बताया कि महेश की आर्थिक परिस्थितियां इतनी कमजोर थीं कि मजबूरी में बेटे शिवम को आरा के निजी स्कूल से निकालकर गांव के सरकारी स्कूल में दाखिला कराना पड़ा था. पत्नी मीरा देवी ने कहा कि परिवार ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया है. आज पूरे गांव में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. अगिआंव और कोईलवर क्षेत्र में मांग जोर पकड़ने लगी है कि महेश पासवान को मंत्री बनाया जाए.