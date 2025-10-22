ETV Bharat / state

चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है? बोले पप्पू यादव- पटना में आज महागठबंधन की PC

बिहार चुनाव पर विशेष नजर ,देखते रहिए खास खबर
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 8:42 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इससे पहले पटना में आज महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद सभी दल चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमित शाह 24 अक्टूबर से बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे और अलग-अलग चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

8:33 AM, 22 Oct 2025 (IST)

चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है?: पप्पू यादव

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "चुनाव के बाद जिसको मुख्यमंत्री बनाना है उसे मना लें. कांग्रेस से तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है. बनेगा तो RJD से ही या किसी और से, ये चुनाव के बाद हमारे नेता और गठबंधन के नेता तय कर लेंगे. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है?. बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है. राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम INDIA गठबंधन की सरकार बना पाएंगे."

8:32 AM, 22 Oct 2025 (IST)

NDA की जीत होगी - आनंद मोहन

JDU नेता आनंद मोहन ने कहा, "जनता से जो स्नेह प्यार और समर्थन मिल रहा है वो भरोसा दिलाता है कि NDA की जीत होगी, अपार जन समर्थन है." महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा, "वे पहले से हार मान चुके हैं. वे केवल गिनती दिखा रहे हैं कि हम इतने सीटों पर लड़ रहे हैं. लड़ाई में जो जान आनी चाहिए सूची ने उसकी हवा निकाल दी है. महागठबंधन की सूची बता रही है कि वे एक-दूसरे से लड़ रहे हैं.

8:31 AM, 22 Oct 2025 (IST)

'मैंने राहुल गांधी से टिकट की मांगा था.. लेकिन' : भागीरथ मांझी

बिहार चुनाव में कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने पर 'माउंटेन मैन' दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ मांझी ने कहा, "मैं दिल्ली में 4 दिन रहा लेकिन टिकट नहीं मिला. मैंने सारे कागज जमा किए थे. मैंने राहुल गांधी से टिकट की मांग की थी तो उन्होंने कहा था कि वे टिकट देंगे. मुझे टिकट की उम्मीद थी. सबको टिकट बांट दिया गया लेकिन हमें टिकट नहीं मिला. मैं 4 दिन दिल्ली में रहा. राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई."

8:30 AM, 22 Oct 2025 (IST)

क्या CM बनेंगे? इस सवाल पर क्या बोले सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार हमारी ही पार्टी के चेहरे हैं भरोसा तो भाजपा ने लालू यादव पर भी किया था. लेकिन वे भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए. बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार के साथ हैं. विचारधारा दोनों ही पार्टियों की अलग है लेकिन बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि हो, बिहार उन्नति करे इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं. 'क्या उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचा है?' के सवाल पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है... क्योंकि पार्टी के भीतर मेरी एक राजनीतिक ज़िम्मेदारी है... पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है, मैं उसे पूरा करता हूँ। ध्यान रखें कि इस पार्टी में कोई भी कभी भी प्रमुख व्यक्ति बन सकता है... लेकिन मैं अपने काम और अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ और अपनी पार्टी के फैसलों के साथ खड़ा हूँ।"

BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATES
बिहार चुनाव
महागठबंधन
NITISH KUMAR TEJASHWI YADAV
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

