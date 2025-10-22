चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय करने का क्या मतलब है? बोले पप्पू यादव- पटना में आज महागठबंधन की PC

क्या CM बनेंगे? इस सवाल पर क्या बोले सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार हमारी ही पार्टी के चेहरे हैं भरोसा तो भाजपा ने लालू यादव पर भी किया था. लेकिन वे भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए. बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार के साथ हैं. विचारधारा दोनों ही पार्टियों की अलग है लेकिन बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि हो, बिहार उन्नति करे इसलिए हम नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं. 'क्या उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोचा है?' के सवाल पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा है... क्योंकि पार्टी के भीतर मेरी एक राजनीतिक ज़िम्मेदारी है... पार्टी मुझे जो भी भूमिका सौंपती है, मैं उसे पूरा करता हूँ। ध्यान रखें कि इस पार्टी में कोई भी कभी भी प्रमुख व्यक्ति बन सकता है... लेकिन मैं अपने काम और अपनी स्थिति से संतुष्ट हूँ और अपनी पार्टी के फैसलों के साथ खड़ा हूँ।"