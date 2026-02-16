बिहार विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर होगी चर्चा, मंत्री मंगल पांडे देंगे उत्तर
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दसवां दिन है. आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद सरकार के तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जवाब भी देंगे. दो दिनों की छुट्टी के बाद विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.
LIVE FEED
तेजस्वी लगातार रह रहे हैं अनुपस्थित
विधानसभा की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं. ऐसे में विपक्ष कारगर ढंग से सरकार को नहीं घेर पा रहा है. तेजस्वी यादव आज सदन में आते हैं कि नहीं इस पर सभी की नजर रहेगी. ऐसे विपक्ष के तरफ से सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसान सहित कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश लगातार हो रही है.
दूसरे हाफ में विभागीय बजट पर चर्चा
दूसरे हाफ में वित्तीय कार्ड पर चर्चा होगी जिसमें आज स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, विधि विभाग, परिवहन विभाग, योजना एवं विकास विभाग के बजट को लेकर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग के बजट पर चर्चा के बाद विभाग के मंत्री सरकार के तरफ से जवाब देंगे.
11 बजे से कार्यवाही शुरू
बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो गई है. पहले प्रश्न काल में गृह विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन विभाग, निगरानी विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आईटी विभाग, निर्वाचन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रश्न सदस्य पूछेंगे और उसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे. सवाल पूछने में सत्ता पक्ष के सदस्य भी पीछे नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में भी सदस्य महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के संज्ञान में लाएंगे और उसके बाद ध्यान कर्षण में भी कई विभागों के प्रश्न सदस्य पूछेंगे, जिसका विस्तृत उत्तर सरकार की तरफ से दी जाएगी.