बिहार विधानसभा में आज स्वास्थ्य विभाग के बजट पर होगी चर्चा, मंत्री मंगल पांडे देंगे उत्तर

11 बजे से कार्यवाही शुरू

बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो गई है. पहले प्रश्न काल में गृह विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सिविल विमानन विभाग, निगरानी विभाग, उद्योग विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आईटी विभाग, निर्वाचन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रश्न सदस्य पूछेंगे और उसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे. सवाल पूछने में सत्ता पक्ष के सदस्य भी पीछे नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं. प्रश्नकाल के बाद शून्य काल में भी सदस्य महत्वपूर्ण विषयों को सरकार के संज्ञान में लाएंगे और उसके बाद ध्यान कर्षण में भी कई विभागों के प्रश्न सदस्य पूछेंगे, जिसका विस्तृत उत्तर सरकार की तरफ से दी जाएगी.