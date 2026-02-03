अनंत सिंह ने विधायक पद की ली शपथ, विधानसभा में दोपहर 2 बजे पेश होगा बिहार का बजट

आज शपथ लेंगे अनंत सिंह

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगे. पटना सिविल कोर्ट एवं एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली विशेष अनुमति के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेऊर जेल से विधानसभा लाया गया है. मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह, जो दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद हैं, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वापस जेल लौट जाएंगे क्योंकि इस मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है. विधानसभा में अब तक 242 विधायकों ने शपथ ली चुकी है, और अनंत सिंह संविधान के अनुच्छेद-188 के तहत शपथ लेने के लिए अकेले बचे थे.