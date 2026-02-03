ETV Bharat / state

अनंत सिंह ने विधायक पद की ली शपथ, विधानसभा में दोपहर 2 बजे पेश होगा बिहार का बजट

बिहार विधानसभा बजट 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 3, 2026 at 10:41 AM IST

पटना: बिहार की नई सरकार का पहला बजट आज मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा. सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा. बजट को बिहार के वित्त मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव 2 बजे पेश करेंगे.

11:18 AM, 3 Feb 2026 (IST)

अनंत सिंह ने ली शपथ

मोकामा से जदयू के विधायक अनंत सिंह विधानसभा में आज शपथ ली. उन्हें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने शपथ दिलाई. अनंत सिंह जेल में रहने के कारण शपथ नहीं ले पाए थे. शपथ लेने के बाद अनंत सिंह मुख्यमंत्री से आशीर्वाद लिया. इसी के साथ विधानसभा में अब प्रश्नकाल शुरू हो गया.

11:13 AM, 3 Feb 2026 (IST)

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का प्रदर्शन

बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा मचा दिया. मुख्य रूप से महागठबंधन के विधायकों ने बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था (लॉ एंड ऑर्डर) को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला. विधायकों ने नारे लगाते हुए सदन के बीच में पहुंचकर प्रदर्शन किया.

विपक्ष का प्रदर्शन (ETV Bharat)

11:02 AM, 3 Feb 2026 (IST)

आज शपथ लेंगे अनंत सिंह

बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह आज बिहार विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेंगे. पटना सिविल कोर्ट एवं एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली विशेष अनुमति के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बेऊर जेल से विधानसभा लाया गया है. मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अनंत सिंह, जो दुलारचंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद हैं, शपथ ग्रहण के तुरंत बाद वापस जेल लौट जाएंगे क्योंकि इस मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है. विधानसभा में अब तक 242 विधायकों ने शपथ ली चुकी है, और अनंत सिंह संविधान के अनुच्छेद-188 के तहत शपथ लेने के लिए अकेले बचे थे.

आज शपथ लेंगे अनंत सिंह (ETV Bharat)

10:34 AM, 3 Feb 2026 (IST)

महिलाओं के सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने राज्य के आगामी बजट को अनोखा और महत्वाकांक्षी करार देते हुए कहा कि पिछले वर्ष 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये के बजट से कहीं अधिक राशि का प्रस्ताव इस बार पेश किया जाएगा. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उनके सशक्तिकरण पर बजट में बड़े प्रावधानों की बात कही, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को विकसित बिहार की नींव बताते हुए इन क्षेत्रों पर विशेष जोर देने की उम्मीद जताई.

