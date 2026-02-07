बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह

सदन का पूरा कामकाज डिजिटल : किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वे बिहार विधानसभा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज बिहार विधानसभा में ई-विधान का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मैं बिहार के सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं. सदन का पूरा कामकाज डिजिटल हो जाएगा."