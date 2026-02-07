बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह
पटना: बिहार विधानसभा के भवन का 100 साल से अधिक हो चुका है. 7 फरवरी 2021 को विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम हुआ था और उसके बाद से हर साल कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. इस बार भी विधानसभा की ओर से कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू शामिल हैं. कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम मंत्री के साथ सभी विधायक भी मौजूद है.
LIVE FEED
डिजिटल नेशनल ई विधान ऐप का उद्घाटन
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने डिजिटल नेशनल ई विधान ऐप का उद्घाटन किया. अब विधानसभा की कार्यवाही ऑन लाइन लाइव प्रसारित होगी. इससे कागजों की बचत होगी.
विधानसभा स्पीकर डॉ प्रेम कुमरा का संबोधन
डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि, विधानसभा एक भवन नहीं, बिहार के लोकतांत्रिक चेतना का प्रतिक है. इसकी अपनी खास पहचान है. हमें वर्तमान चुनौती का मंथन करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है.
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का संबोधन
विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कार्यक्रम में आना था लेकिन पहले से कुछ कार्यक्रम तय होने की वजह से यहां नहीं पहुंच सके. उन्होंने सभी का धन्यवाद किया
पटना पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार विधानसभा स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे.
सदन का पूरा कामकाज डिजिटल : किरेन रिजिजू
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वे बिहार विधानसभा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, "आज बिहार विधानसभा में ई-विधान का एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मैं बिहार के सभी विधायकों को बधाई देना चाहता हूं. सदन का पूरा कामकाज डिजिटल हो जाएगा."