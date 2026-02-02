बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा आज से, 13 लाख से ज्यादा छात्र शामिल

बेतिया में 64 परीक्षा केंद्र, 43,104 परीक्षार्थी

बेतिया में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. यहां 64 परीक्षा केंद्रों पर कुल 43,104 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं. जिला प्रशासन की देखरेख में परीक्षा कराई जा रही हैं.