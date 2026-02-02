ETV Bharat / state

बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा आज से, 13 लाख से ज्यादा छात्र शामिल

BIHAR BOARD 12TH EXAM 2026
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 2, 2026 at 10:00 AM IST

पटना: आज से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल रहे हैं. छात्र-छात्राओं के कड़ी चेकिंग के बाद सेंटर के अंदर जाने दिया जा रहा है. छात्राओं के लिए विशेष सेंटर भी बनाए गए हैं.

9:56 AM, 2 Feb 2026 (IST)

बेतिया में 64 परीक्षा केंद्र, 43,104 परीक्षार्थी

बेतिया में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. यहां 64 परीक्षा केंद्रों पर कुल 43,104 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं. जिला प्रशासन की देखरेख में परीक्षा कराई जा रही हैं.

BIHAR BOARD 12TH EXAM 2026
बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा (ETV Bharat)

9:55 AM, 2 Feb 2026 (IST)

मसौढ़ी में 7 परीक्षा केंद्र, 4850 परीक्षार्थी

पटना के मसौढ़ी में कदाचार मुक्त दावों के बीच बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. यहां लड़कियों सात परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जहां 4850 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं.

मसौढ़ी में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा (ETV Bharat)

संपादक की पसंद

