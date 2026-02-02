बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा आज से, 13 लाख से ज्यादा छात्र शामिल
बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 (ETV Bharat)
पटना: आज से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है, जो 13 फरवरी तक चलेगी. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच 13 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल रहे हैं. छात्र-छात्राओं के कड़ी चेकिंग के बाद सेंटर के अंदर जाने दिया जा रहा है. छात्राओं के लिए विशेष सेंटर भी बनाए गए हैं.
बेतिया में 64 परीक्षा केंद्र, 43,104 परीक्षार्थी
बेतिया में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. यहां 64 परीक्षा केंद्रों पर कुल 43,104 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं. जिला प्रशासन की देखरेख में परीक्षा कराई जा रही हैं.
मसौढ़ी में 7 परीक्षा केंद्र, 4850 परीक्षार्थी
पटना के मसौढ़ी में कदाचार मुक्त दावों के बीच बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है. यहां लड़कियों सात परीक्षा केंद्र बनाए गए है, जहां 4850 परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं.