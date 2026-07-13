बांकीपुर उपचुनाव LIVE: BJP से नीरज सिन्हा, जन सुराज से प्रशांत किशोर ने किया नामांकन, JJD उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार

'BJP डर गयी है..' वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप का रिएक्शन

वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सरकार ने गलत किया है. वह एक समाज सेविका हैं, महिलाओं के लिए लगातार काम करती हैं. हमारी पार्टी से जुड़ी थीं, हमने उन्हें मैदान में उतारा. भारतीय जनता पार्टी उनसे डर गई और यही कारण है कि आज उनको गिरफ्तार किया है. इतने दिन तक वह क्षेत्र में प्रचार कर रही थीं, कभी भी पटना पुलिस वारंट लेकर नहीं पहुंची, लेकिन आज वारंट लेकर किस तरह पहुंच गई? कई सवाल हैं. और हम अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली से जब हम पटना आएंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे. कोर्ट में भी जाएंगे, लोगों के बीच भी जाकर बताएंगे कि किस तरह से हमारे उम्मीदवार से भाजपा के लोग डर गए हैं.