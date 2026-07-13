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बांकीपुर उपचुनाव LIVE: BJP से नीरज सिन्हा, जन सुराज से प्रशांत किशोर ने किया नामांकन, JJD उम्मीदवार वीणा मानवी गिरफ्तार

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बांकीपुर उपचुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 13, 2026 at 12:18 PM IST

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पटना: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन रहा. बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा, आरजेडी से रेखा गुप्ता और जन सुराज की ओर से खुद प्रशांत किशोर ने नमांकन किया. तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल से वीणा मानवी ने भी नामांकन किया. हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. 30 जुलाई को वोटिंग होनी है.

LIVE FEED

3:24 PM, 13 Jul 2026 (IST)

बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ने नामांकन किया

नीरज कुमार ने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया. मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी समेत गठबंधन के नेता मौजूद थे.

2:45 PM, 13 Jul 2026 (IST)

प्रशांत किशोर के समर्थकों ने 'चंदा चोर गद्दी छोड़' के लगाये नारे

नामांकन के बाद प्रशांत किशोर जब निकले तो भाजपा समर्थकों को प्रशांत किशोर के समर्थकों ने खूब हुटिंग की. इस दौरान 'चंदा चोर गद्दी छोड़' के नारे लगे. पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा.

2:18 PM, 13 Jul 2026 (IST)

प्रशांत किशोर ने किया नामांकन

जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल किया.

2:16 PM, 13 Jul 2026 (IST)

नितिन नवीन के नेतृत्व में सम्पूर्ण विकास-हरि भूषण ठाकुर बचौल

भाजपा के पूर्व विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि उम्मीदवार बदलने से कुछ नहीं होता कमल छाप निशान है यही काफी है. भारी जीत बीजेपी के उम्मीदवार की होगी ये आप भी देखिएगा. कोई कुछ भी दावा करे जनता हमारे साथ है.

2:15 PM, 13 Jul 2026 (IST)

मंगल पांडे का राजद पर तीखा तंज

पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस बार बांकीपुर की जनता और ज्यादा उत्साहित है क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के विधायक ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं इसलिए इस बार बड़ी जीत होगी. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर तंज कसा और कहा कि पिछले चुनाव में राजद के साथ जनता ने क्या किया यह उन्हें याद नहीं है और वह कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएगी ये हमें विश्वास है क्योंकि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बांकीपुर का सम्पूर्ण विकास हुआ.

2:07 PM, 13 Jul 2026 (IST)

'BJP डर गयी है..' वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर तेज प्रताप का रिएक्शन

वीणा मानवी की गिरफ्तारी पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सरकार ने गलत किया है. वह एक समाज सेविका हैं, महिलाओं के लिए लगातार काम करती हैं. हमारी पार्टी से जुड़ी थीं, हमने उन्हें मैदान में उतारा. भारतीय जनता पार्टी उनसे डर गई और यही कारण है कि आज उनको गिरफ्तार किया है. इतने दिन तक वह क्षेत्र में प्रचार कर रही थीं, कभी भी पटना पुलिस वारंट लेकर नहीं पहुंची, लेकिन आज वारंट लेकर किस तरह पहुंच गई? कई सवाल हैं. और हम अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली से जब हम पटना आएंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे. कोर्ट में भी जाएंगे, लोगों के बीच भी जाकर बताएंगे कि किस तरह से हमारे उम्मीदवार से भाजपा के लोग डर गए हैं.

तेज प्रताप यादव (ETV Bharat)

1:47 PM, 13 Jul 2026 (IST)

वीणा मानवी गिरफ्तार

जनशक्ति जनता दल की कैंडिडेट वीणा मानवी गिरफ्तार हो गईं हैं. उनको 2009 के एक पुराने केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है. हालांकि उन्होंने नामांकन का पर्चा भर दिया है.

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वीणा मानवी गिरफ्तार (ETV Bharat)

1:45 PM, 13 Jul 2026 (IST)

किन्नर ने भी भरा पर्चा

प्रियांशु राज उर्फ प्रिया किन्नर ने बांकीपुर से नामांकन दाखिल किया. हाथों में भारत का संविधान लेकर नामांकन दाखिल किया और कहा कि संविधान नहीं उन्हें अधिकार दिया कि वह नॉमिनेशन कर पा रही हैं.

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प्रियांशु राज उर्फ प्रिया किन्नर (ETV Bharat)

1:20 PM, 13 Jul 2026 (IST)

पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे पीके

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे हैं. उनके साथ उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है. वह पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे चुके हैं.

1:10 PM, 13 Jul 2026 (IST)

भाजपा उम्मीदवार नीरज सिन्हा नामांकन के लिए निकले

बांकीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा नामांकन के लिए निकले. इसको लेकर बीजेपी कार्यालय से रैली निकाली गयी.

1:08 PM, 13 Jul 2026 (IST)

सरकार के काम पर मतदान होगा-दीपक प्रकाश

बांकीपुर उपचुनाव पर बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार के काम पर मतदान होगा. NDA उम्मीदवार की जीत निश्चित है. जनता देख रही है कि कौन लोग जनता के बीच में हैं और कौन लोग नहीं हैं. जनता उस हिसाब से आकलन करेगी.

1:05 PM, 13 Jul 2026 (IST)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर का रिजल्ट

पार्टीउम्मीदवारवोट
बीजेपीनितिन नबीन98,299
RJDरेखा गुप्ता 46,363
जन सुराजवंदना कुमारी7,717

12:51 PM, 13 Jul 2026 (IST)

बांकीपुर बीजेपी के लिए आसान सीट: JDU नेता राजीव रंजन

बांकीपुर उपचुनाव पर JDU नेता राजीव रंजन ने कहा कि भाजपा के लिए सबसे आसान सीटों में से एक बांकीपुर है. बहुत सारी गलतफहमियों के शिकार प्रशांत किशोर पहले भी रहे. उनकी पार्टी बिहार में खाता भी नहीं खोल पाई. ये चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित होगा.

12:35 PM, 13 Jul 2026 (IST)

इसबार भी राजद को हराएंगे: संजय सरावगी

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि तेजस्वी यादव यूरोप के भ्रमण पर हैं. इस बार NDA के प्रत्याशी बांकीपुर उपचुनाव में और अधिक मतों से जीतेंगे. राजद को पिछली बार 51 हजार वोटों से हराया था, इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से राजद को हराएंगे.

12:31 PM, 13 Jul 2026 (IST)

बीजेपी से नीरज सिन्हा करेंगे नामांकन

एनडीए के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा नामांकन दाखिल करेंगे. इसकी जानकारी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी. कहा कि बांकीपुर के लोगों में इसे लेकर भारी उत्साह है. हमें विश्वास है कि बड़ी संख्या में लोग उनके नामांकन में शामिल होंगे. पदयात्रा भी निकलेगी और पूरे बांकीपुर में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. आज यही उत्साह धरातल पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.

12:22 PM, 13 Jul 2026 (IST)

नामांकन के लिए निकले प्रशांत किशोर

बांकीपुर उपचुनाव के लिए जन सुराज की ओर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर नामांकन के लिए निकल चुके हैं. इस दौरान पटना स्काउट-गाइड मैदान से जन सुराज की ओर से रोड शो किया जा रहा है.

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