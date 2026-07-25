Bihar NEET Protest Live: छात्र संगठनों का बिहार बंद, पटना में तेज प्रताप पहुंचे छात्रों के बीच.. कई डिटेन
Published : July 25, 2026 at 8:31 AM IST|
Updated : July 25, 2026 at 12:06 PM IST
पटना: नीट परीक्षा पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन द्वारा आज, 25 जुलाई 2026 को बुलाई गई 'बिहार बंद' का राज्यव्यापी असर देखने को मिल रहा है. इस महाबंद को मुख्य विपक्षी दल राजद (RJD) और कांग्रेस का भी पूरा समर्थन प्राप्त है, जिसके चलते सुबह से ही राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शनकारी सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आए हैं. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पूरे बिहार में 70 हजार से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जबकि कई जिलों में दो दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं और कई स्कूल-कॉलेज बंद रखे गए हैं. वहीं पटना में बवाल के बाद माले विधायक संदीप सौरभ समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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जमुई में बंद अभी तक बेअसर
जमुई में NEET पेपर लीक मामले को लेकर बुलाए गए बंद का अभी तक कोई असर देखने को नहीं मिला. शहर में यातायात सामान्य रूप से जारी है और अधिकांश दुकानें भी खुली हुई है. आम जनजीवन पूरी तरह सामान्य बना हुआ है. हालांकि, विरोध कार्यक्रमों के तहत राजद की ओर से डॉ. भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा. वहीं शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकालकर पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा.
बेतिया में प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच नोक झोंक
बेतिया में AISA द्वारा आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और जिला प्रशासन के बीच नोक झोंक हुई है. SDM सदर 1 विकास कुमार और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई है.
पटना के गांधी मैदान के पास जुटे छात्र
गांधी मैदान गेट नंबर 10 के पास बड़ी संख्या में छात्र जुटे हैं, छात्र सड़क किनारे हैं और उन्हें एक जगह एकजुट होकर आंदोलन के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा. पुलिस ने कई छात्रों को डिटेन भी किया है.
बेगूसराय में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात
बिहार बंद का बेगूसराय में खास असर देखने को नहीं मिल रहा. शहर में जनजीवन सामान्य रहा और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी रही. ट्रैफिक डीएसपी रंजीत कुमार ने बताया कि बंद को लेकर पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार गश्त की जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके. फिलहाल बेगूसराय में बंद पूरी तरह बेअसर नजर आ रहा है.
पटना में 10 बजे तक नहीं दिखा बिहार बंद का असर
पटना के बेली रोड में स्थिति पूरी तरह सामान्य है. ट्रैफिक व्यवस्था और बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है. हालांकि बिहार बंद के कॉल को देखते हुए सड़क पर गाड़ियां कम चल रही हैं. विभिन्न छात्र संगठन 11:00 से बंद को प्रभावी करने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी में है. वहीं राजवंशी नगर के पास बेली रोड पर बिहार बंद का असर नहीं दिख रहा, चप्पे-चप्पे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.
बिहार बंद के बीच कटिहार में बड़ी कार्रवाई
कटिहार में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ आज जारी 'बिहार बंद' और राज्यव्यापी छात्र आक्रोश के बीच कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) परिसर में हंगामा और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया है. इस हिंसक घटना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद कटिहार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परिचय कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखने की इजाजत है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. आज के महाबंद के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है, और पुलिस कलेक्ट्रेट पथराव मामले में वीडियो व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक-एक आरोपी की पहचान कर धर-पकड़ में जुटी है ताकि बंद के दौरान दोबारा कोई कानून-व्यवस्था को हाथ में न ले सके.
बिहार बंद को लेकर भोजपुर में हाई अलर्ट
भोजपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ आज बुलाए गए राज्यव्यापी 'बिहार बंद' और संभावित छात्र आंदोलनों के मद्देनजर भोजपुर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसके तहत अधिकारियों ने छात्रों से शांतिपूर्ण व विधिसम्मत तरीके से अपनी बात रखने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है. कानून-व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने आरा रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्मों का गहन निरीक्षण कर सुरक्षाकर्मियों को संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, वहीं कोइलवर थाना क्षेत्र में भी सुरक्षा घेरा बेहद कड़ा कर दिया गया है. कोइलवर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में क्यूआरटी (QRT) बल और पुलिस जवानों ने कोइलवर बाजार से लेकर रेलवे स्टेशन तक फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया. जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और बंद के दौरान रेलवे संपत्तियों व आम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैनात है.
बिहार बंद के बीच खगड़िया में दिखा अलग नजारा
खगड़िया जिले से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन की एक अनुकरणीय तस्वीर सामने आई है, जहां शुक्रवार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन पूरी तरह सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा की व्यापक तैयारियों और पुलिस बल की मुस्तैदी के बीच दोपहर में बड़ी संख्या में छात्र पोस्टर-बैनर लेकर एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, लेकिन पूरे आंदोलन के दौरान अभूतपूर्व संयम बनाए रखा. प्रदर्शन के शांतिपूर्ण समापन पर छात्र नेताओं ने कानून-व्यवस्था और यातायात को सुचारू रखने में मिले सहयोगात्मक रवैये के लिए खगड़िया पुलिस प्रशासन और सुरक्षाकर्मियों की खुलकर सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया, जो आज के मुख्य 'बिहार बंद' के माहौल के बीच प्रशासन और आम जनता के बीच आपसी विश्वास की एक अनूठी मिसाल पेश करता है.
बिहार बंद के पूर्व जमुई में भारी बवाल
जमुई में नीट पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बुलाए गए 'बिहार बंद' की तपिश एक दिन पहले ही जमुई में देखने को मिली, जहां शुक्रवार शाम को छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद उपद्रवियों ने भारी हंगामा किया. प्रदर्शन से लौट रहे लोगों की आड़ में आए असमाजिक तत्वों ने पुलिस बैरिकेडिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया और शहर में लगे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व मंत्री श्रेयसी सिंह के होर्डिंग्स पर जमकर पथराव किया, जिससे इलाके में अचानक तनाव फैल गया. आज के 'बिहार बंद' के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है.
बिहार बंद का गया में व्यापक असर
गया जिले में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं. संभावित छात्र विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर गया के डीएम और एसएसपी की संयुक्त अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए गए. कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आम जनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है.