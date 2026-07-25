Bihar NEET Protest Live: छात्र संगठनों का बिहार बंद, पटना में तेज प्रताप पहुंचे छात्रों के बीच.. कई डिटेन

बिहार बंद के बीच कटिहार में बड़ी कार्रवाई

कटिहार में नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ आज जारी 'बिहार बंद' और राज्यव्यापी छात्र आक्रोश के बीच कटिहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां समाहरणालय (कलेक्ट्रेट) परिसर में हंगामा और पुलिस पर पथराव करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी अभियान शुरू कर दिया है. इस हिंसक घटना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद कटिहार के पुलिस अधीक्षक (एसपी) परिचय कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से रखने की इजाजत है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. आज के महाबंद के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है, और पुलिस कलेक्ट्रेट पथराव मामले में वीडियो व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक-एक आरोपी की पहचान कर धर-पकड़ में जुटी है ताकि बंद के दौरान दोबारा कोई कानून-व्यवस्था को हाथ में न ले सके.