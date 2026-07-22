Bihar Assembly Monsoon Session: सदन में तेजस्वी यादव अनुपस्थित, सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से पूछ रहे सवाल

गांव में 70% लाइट खराब

जदयू विधायक श्याम रजक ने स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया. कहा 70% लाइट खराब है. इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 70% लाइट खराब है, ऐसा कहना सही नहीं है. मरम्मत की पूरी व्यवस्था है. एजेंसी का 30% राशि पंचायत के पास है. यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत है तो उसको हम दिखा लेंगे. जदयू के विधायक अजीत कुमार ने भी कहा उनके क्षेत्र में भी 70 फिसडीह से अधिक है. स्ट्रीट लाइट खराब है. कोई सुनने वाला नहीं है.