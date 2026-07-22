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Bihar Assembly Monsoon Session: सदन में तेजस्वी यादव अनुपस्थित, सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से पूछ रहे सवाल

Bihar Assembly Monsoon Session
विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 22, 2026 at 9:24 AM IST

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पटना: बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. सोमवार को सत्र के पहले दिन 7 विधेयक पेश किए गए थे. इसके साथ ही 87,383 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था. मंगलवार को सदन में कुल 6 विधेयक स्वीकृत हुए. इसमें बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक शामिल हैं. सम्राट चौधरी की सरकार आज विधानसभा में 13 विधेयक पास करा सकती है. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के दो और पंचायती राज विभाग का एक विधेयक शामिल है.

LIVE FEED

12:17 PM, 22 Jul 2026 (IST)

मुंबई में छात्र की मौत मामले में राज्य सरकार से जांच की मांग

बेनीपट्टी से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि मधुबनी जिला के कलुआही के निवासी प्रभात रंजन के पुत्र सोमनाथ सिंह की टीएस चाणक्य कैंपस नेरुल मुंबई में तीसरी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गयी. परिवार को आशंका है कि इतना प्रतिभावान छात्र कैसे तीसरी मंजिल से गिर सकता है. इस घटना को लेकर कोस्टल पुलिस स्टेशन नेरुल में केस दर्ज किया गया है. राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अपने स्तर से मामले की जांच करायी जाए.

12:04 PM, 22 Jul 2026 (IST)

BJP विधायक ने बेगूसराय में पीपा पुल बनाने की मांग की

भाजपा विधायक रजनीश कुमार ने बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर, दुलारपुर, आधारपुर, बदलपुर गांव के किसानों की सुविधा के लिए पीपा पुल का मामला उठाया. पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने आश्वासन दिया कि अगली बार बाढ़ आने से पहले पीपापुल का निर्माण हमलोग कर देंगे.

12:00 PM, 22 Jul 2026 (IST)

सड़क बनाने के लिए हमलोग दिल्ली तक जाएंगे-पथ निर्माण मंत्री

बड़हड़िया से जदयू विधायक इंद्रदेव सिंह ने सिवान के ग्रामीण इलाकों में सड़क की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा. गोरेयाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने सिवान जिले के एनएच और एसएच का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि चुनाव के पहले ही इन सड़कों की निविदा हुई थी. लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ. इसपर पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि हमलोग दिल्ली जाकर काम करा देंगे.

11:48 AM, 22 Jul 2026 (IST)

सदन में ग्रामीण सड़क निर्माण की समस्या पर जवाब दिया जा रहा

सदन में ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है. विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष ने सरकार से सवाल किया और काम पूरा कब होगा, इसका जवाब मांगा.

11:23 AM, 22 Jul 2026 (IST)

गांव में 70% लाइट खराब

जदयू विधायक श्याम रजक ने स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया. कहा 70% लाइट खराब है. इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 70% लाइट खराब है, ऐसा कहना सही नहीं है. मरम्मत की पूरी व्यवस्था है. एजेंसी का 30% राशि पंचायत के पास है. यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत है तो उसको हम दिखा लेंगे. जदयू के विधायक अजीत कुमार ने भी कहा उनके क्षेत्र में भी 70 फिसडीह से अधिक है. स्ट्रीट लाइट खराब है. कोई सुनने वाला नहीं है.

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दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

11:23 AM, 22 Jul 2026 (IST)

ग्रामीण सड़क का मुद्दा उठा

सदन में ग्रामीण सड़क का मुद्दा उठा. इसपर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पिछले 20 साल में 1 लाख 20 हज़ार किलो मीटर सड़क बनी है. एक लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया. पैसे आने लगे हैं. सड़को का काम शुरू हो गया है. जबकि 2005 के पहले सड़क खासकर ग्रामीण सड़क का हाल क्या था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है.

11:19 AM, 22 Jul 2026 (IST)

विपक्ष के बदले सत्ता पक्ष ही सरकार के कर रहे प्रश्न

सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार की मुश्किल बढ़ाई. सत्ता पक्ष के विधायक के सवाल पर विपक्ष ने चुटकी ली. बीजेपी विधायक देवेशकान्त ने कहा कि सदन से दूल्हा ही गायब है. जो सवाल विपक्ष को उठाना था वो हम लोग उठा रहे हैं.

11:10 AM, 22 Jul 2026 (IST)

किसानों की समस्या को लेकर विपक्ष का हंगामा

किसानों की समस्या को लेकर विपक्षों ने हंगामा किया. सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 12 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं. सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है. जिस किसानों को नुकसान हुआ है, सभी को मुआवजा मिलेगा. जहां जरूरत होगी डीजल अनुदान दिया जाएगा.

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विधानसभा में सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

11:08 AM, 22 Jul 2026 (IST)

दो पत्रकारों का पास रद्द होने के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन

दो पत्रकारों के पास रद्द किए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में मामला उठाया. पास रद्द किए जाने के कारण आज मीडिया के लोगों ने कवरेज का बहिष्कार किया था. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि इसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है.

11:04 AM, 22 Jul 2026 (IST)

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब-BJP विधायकस ने पूछा सवाल

बीजेपी विधायक बैधनाथ प्रसाद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं. नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र में भी नहीं थे.

11:01 AM, 22 Jul 2026 (IST)

दिल्ली में लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन

विधानसभा में दिल्ली लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.

10:55 AM, 22 Jul 2026 (IST)

विधानसभा पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी समेत सभी नेता

बिहार विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर नेता पहुंच चुके हैं. 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी.

9:33 AM, 22 Jul 2026 (IST)

मंगलवार को सदन में पास होने वाले विधेयक

  • बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026
  • बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026
  • भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026
  • बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026

9:31 AM, 22 Jul 2026 (IST)

13 विधेयक सदन से पास कराए जाएंगे

  1. बिहार नगर विकास विधेयक 2026
  2. बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
  3. बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026
  4. बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026
  5. बिहार दुकान और प्रतिष्ठा विधेयक 2026
  6. भारतीय स्टांप बिहार संशोधन विधेयक 2026
  7. निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026
  8. बिहार इस ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026
  9. बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026
  10. बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026
  11. डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2026
  12. बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
  13. शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं सैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026

9:29 AM, 22 Jul 2026 (IST)

11:00 से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू होगी. प्रश्न काल में आज कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा . ध्यानाकर्षण में भी कृषि विभाग और गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार के तरफ से संबंधित विभाग के मंत्री विस्तृत उत्तर देंगे.

9:28 AM, 22 Jul 2026 (IST)

विपक्ष के तेवर और प्रदर्शन

सरकार आज अपराध नियंत्रण से संबंधित संशोधन विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सरकार से कड़े सवाल पूछे जाएंगे. पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. खासकर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सदन में भारी प्रदर्शन होने की आशंका है.

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