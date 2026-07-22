Bihar Assembly Monsoon Session: सदन में तेजस्वी यादव अनुपस्थित, सत्ता पक्ष के विधायक सरकार से पूछ रहे सवाल
पटना: बिहार विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है. सोमवार को सत्र के पहले दिन 7 विधेयक पेश किए गए थे. इसके साथ ही 87,383 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था. मंगलवार को सदन में कुल 6 विधेयक स्वीकृत हुए. इसमें बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक शामिल हैं. सम्राट चौधरी की सरकार आज विधानसभा में 13 विधेयक पास करा सकती है. इनमें उच्च शिक्षा विभाग के दो और पंचायती राज विभाग का एक विधेयक शामिल है.
LIVE FEED
मुंबई में छात्र की मौत मामले में राज्य सरकार से जांच की मांग
बेनीपट्टी से बीजेपी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि मधुबनी जिला के कलुआही के निवासी प्रभात रंजन के पुत्र सोमनाथ सिंह की टीएस चाणक्य कैंपस नेरुल मुंबई में तीसरी मंजिल से गिरकर मृत्यु हो गयी. परिवार को आशंका है कि इतना प्रतिभावान छात्र कैसे तीसरी मंजिल से गिर सकता है. इस घटना को लेकर कोस्टल पुलिस स्टेशन नेरुल में केस दर्ज किया गया है. राज्य सरकार से मांग करते हैं कि अपने स्तर से मामले की जांच करायी जाए.
BJP विधायक ने बेगूसराय में पीपा पुल बनाने की मांग की
भाजपा विधायक रजनीश कुमार ने बेगूसराय जिले के तेघरा प्रखंड अंतर्गत मधुरापुर, दुलारपुर, आधारपुर, बदलपुर गांव के किसानों की सुविधा के लिए पीपा पुल का मामला उठाया. पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने आश्वासन दिया कि अगली बार बाढ़ आने से पहले पीपापुल का निर्माण हमलोग कर देंगे.
सड़क बनाने के लिए हमलोग दिल्ली तक जाएंगे-पथ निर्माण मंत्री
बड़हड़िया से जदयू विधायक इंद्रदेव सिंह ने सिवान के ग्रामीण इलाकों में सड़क की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया. इस पर मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जल्द ही इस मामले का समाधान निकाला जाएगा. गोरेयाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह ने सिवान जिले के एनएच और एसएच का मुद्दा उठाया. उन्होंने बताया कि चुनाव के पहले ही इन सड़कों की निविदा हुई थी. लेकिन अब तक निर्माण नहीं हुआ. इसपर पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कहा कि हमलोग दिल्ली जाकर काम करा देंगे.
सदन में ग्रामीण सड़क निर्माण की समस्या पर जवाब दिया जा रहा
सदन में ग्रामीण सड़क निर्माण से संबंधित प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है. विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष ने सरकार से सवाल किया और काम पूरा कब होगा, इसका जवाब मांगा.
गांव में 70% लाइट खराब
जदयू विधायक श्याम रजक ने स्ट्रीट लाइट का मामला उठाया. कहा 70% लाइट खराब है. इस पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि 70% लाइट खराब है, ऐसा कहना सही नहीं है. मरम्मत की पूरी व्यवस्था है. एजेंसी का 30% राशि पंचायत के पास है. यदि कहीं भी इस तरह की शिकायत है तो उसको हम दिखा लेंगे. जदयू के विधायक अजीत कुमार ने भी कहा उनके क्षेत्र में भी 70 फिसडीह से अधिक है. स्ट्रीट लाइट खराब है. कोई सुनने वाला नहीं है.
ग्रामीण सड़क का मुद्दा उठा
सदन में ग्रामीण सड़क का मुद्दा उठा. इसपर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पिछले 20 साल में 1 लाख 20 हज़ार किलो मीटर सड़क बनी है. एक लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि ग्रामीण सड़कों के लिए दिया गया. पैसे आने लगे हैं. सड़को का काम शुरू हो गया है. जबकि 2005 के पहले सड़क खासकर ग्रामीण सड़क का हाल क्या था ये किसी से छिपा हुआ नहीं है.
विपक्ष के बदले सत्ता पक्ष ही सरकार के कर रहे प्रश्न
सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही सरकार की मुश्किल बढ़ाई. सत्ता पक्ष के विधायक के सवाल पर विपक्ष ने चुटकी ली. बीजेपी विधायक देवेशकान्त ने कहा कि सदन से दूल्हा ही गायब है. जो सवाल विपक्ष को उठाना था वो हम लोग उठा रहे हैं.
किसानों की समस्या को लेकर विपक्ष का हंगामा
किसानों की समस्या को लेकर विपक्षों ने हंगामा किया. सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया. विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम 12 घंटे बिजली पहुंचा रहे हैं. सभी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है. जिस किसानों को नुकसान हुआ है, सभी को मुआवजा मिलेगा. जहां जरूरत होगी डीजल अनुदान दिया जाएगा.
दो पत्रकारों का पास रद्द होने के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन
दो पत्रकारों के पास रद्द किए जाने को लेकर विपक्षी सदस्यों ने सदन में मामला उठाया. पास रद्द किए जाने के कारण आज मीडिया के लोगों ने कवरेज का बहिष्कार किया था. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि इसे सॉर्ट आउट किया जा रहा है.
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब-BJP विधायकस ने पूछा सवाल
बीजेपी विधायक बैधनाथ प्रसाद ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं. नेता प्रतिपक्ष बजट सत्र में भी नहीं थे.
दिल्ली में लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन
विधानसभा में दिल्ली लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया. इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
विधानसभा पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी समेत सभी नेता
बिहार विधानसभा में मानसून सत्र को लेकर नेता पहुंच चुके हैं. 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी.
मंगलवार को सदन में पास होने वाले विधेयक
- बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026
- बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2026
- भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026
- बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026
- बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026
- बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026
13 विधेयक सदन से पास कराए जाएंगे
- बिहार नगर विकास विधेयक 2026
- बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
- बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026
- बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026
- बिहार दुकान और प्रतिष्ठा विधेयक 2026
- भारतीय स्टांप बिहार संशोधन विधेयक 2026
- निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026
- बिहार इस ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026
- बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026
- बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026
- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2026
- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
- शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं सैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026
11:00 से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही
विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू होगी. प्रश्न काल में आज कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा . ध्यानाकर्षण में भी कृषि विभाग और गन्ना उद्योग विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार के तरफ से संबंधित विभाग के मंत्री विस्तृत उत्तर देंगे.
विपक्ष के तेवर और प्रदर्शन
सरकार आज अपराध नियंत्रण से संबंधित संशोधन विधेयक भी सदन में पेश कर सकती है. दूसरी ओर विपक्ष की ओर से सरकार से कड़े सवाल पूछे जाएंगे. पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है. खासकर राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में सदन में भारी प्रदर्शन होने की आशंका है.