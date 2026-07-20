Bihar Vidhansabha Monsoon Session LIVE: 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, मंगलवार तक सदन स्थगित

पेपर लीक मामले में प्रदर्शन

विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक मामले में विधानसभा मुख्य गेट से लेकर विधानसभा पोर्टिको तक मार्च किया और फिर विधानसभा पोर्टिको में काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग की. सोनम वांगचुक का समर्थन भी किया. वामपंथी दल के सदस्य अजय कुमार ने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 23 दिनों से जो अंश हो रहा है और सोनम वांचूक को जिस प्रकार से ले जाया गया उन सब के विरोध में हम लोग मार्च किया है.