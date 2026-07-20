ETV Bharat / state

Bihar Vidhansabha Monsoon Session LIVE: 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, मंगलवार तक सदन स्थगित

Bihar Assembly Monsoon session
बिहार विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 10:36 AM IST

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा में आज मानसून सत्र का पहला दिन है. 20 जुलाई से शुरू मानसून सत्र 24 जुलाई तक चलेगी. इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी. इसके साथ कई विधेयक सदन में लाए जाएंगे. इसमें ग्रामीण क्षेत्र में टैक्ट, स्टेट टोल टैक्स आदि. इसके साथ ही विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा. इसमें फर्जी एनकाउंटर और शिक्षकों की बहाली बड़ा मुद्दा हो सकता है. रोजगार आदि पर बहस संभव है.

LIVE FEED

12:17 PM, 20 Jul 2026 (IST)

मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश करूंगा- निशांत

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, "मैं सदन की मर्यादा को बनाए रखने की कोशिश करूंगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हमारी सरकार चलेगी."

12:13 PM, 20 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद की कार्यवाही कल 12 बजे तक स्थगित

विधान परिषद की कार्यवाही कल 12 बजे तक स्थगित कर दी गयी है.

11:53 AM, 20 Jul 2026 (IST)

NEET पर सरकार चुप है : आरजेडी

आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, NEET में किस तरह से पूरे देश में घोटाला हुआ है और जो गरीब और मेधावी छात्र हैं, उनकी एक तरह से हत्या की गई है, सरकार चुप है. सरकार ने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं है. उन्होंने आगे कहा, चोरी करने वाला और चोर को बचाने वाला, ऐसे आदमी को सरकार में तो रहना ही नहीं चाहिए.

11:53 AM, 20 Jul 2026 (IST)

23 दिन से जंतर-मंतर पर देश के बच्चे

सीपीआईएम विधायक अजय कुमार ने कहा, "NEET के सवाल को लेकर 23 दिन से जंतर-मंतर पर देश के बच्चे अपने भविष्य को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं और उसको कुचलने के लिए सोनम वांगचुक को परसों उठा करके, कपड़े में लपेट करके, हॉस्पिटल में नजर बंद करके उस आंदेलन को कुचलने की कोशिश की गई है, हम लोग उसके समर्थन में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं."

11:51 AM, 20 Jul 2026 (IST)

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

इंडिया गठबंधन के विधायकों ने सड़क से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की.

11:48 AM, 20 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद में निशांत ने रखी अपनी बात

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार विधान परिषद में अपनी बात रखी. उन्होंने सभी सदस्य को जन्मदिन पर शुभकामना देने के लिए धन्यवाद दिया. कहा कि पिताजी के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाऊंगा. उम्मीद है कि हमें सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा.

11:27 AM, 20 Jul 2026 (IST)

मंगलवार के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

मंगलवार के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दिया गया है.

11:26 AM, 20 Jul 2026 (IST)

87,383 करोड़, 43 लाख का अनुपूरक बजट लाया गया

87383.4301 करोड़ का अनुपूरक बजट विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन पटल पर रखा. इसमें राज्य स्कीम मद में 24370.72 करोड़ है. शेष केंद्र प्रायोजित स्कीम के लिए राशि रखा गया है.

11:25 AM, 20 Jul 2026 (IST)

राजद विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशांत को जन्मदिन की बधाई दी

राजद विधान पार्षद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने निशांत को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि सदन के विपक्ष मुद्दे लेकर आती है और वो सदन के होता है इसको लेकर हाउस में जो होता है उससे निशांत जी प्रभावित नहीं होइएगा सिद्दीकी ने कहा आप दीर्घायु को आगे बढ़े पिताजी के कार्य को आगे बढ़ाए यही शुभकामना है

11:25 AM, 20 Jul 2026 (IST)

सुनील कुमार सिंह भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया

राजद के सुनील कुमार सिंह ने कहा चीन सरकार के 12 सालों के कार्यकाल में 152 वॉलपेपर डील हुआ है, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई है. बिहार का भविष्य डूबा जा रहा है. भ्रष्टाचार चरम पर है. बेरोजगारी से युवा परेशान है, लेकिन कोई सुननेवाला नहीं है.

11:24 AM, 20 Jul 2026 (IST)

पेपर लीक मामले में प्रदर्शन

विधानसभा मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक मामले में विधानसभा मुख्य गेट से लेकर विधानसभा पोर्टिको तक मार्च किया और फिर विधानसभा पोर्टिको में काफी देर तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों के सदस्यों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा की मांग की. सोनम वांगचुक का समर्थन भी किया. वामपंथी दल के सदस्य अजय कुमार ने कहा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 23 दिनों से जो अंश हो रहा है और सोनम वांचूक को जिस प्रकार से ले जाया गया उन सब के विरोध में हम लोग मार्च किया है.

11:21 AM, 20 Jul 2026 (IST)

विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रथम अनुपूरक बजट पटल पर रखा

उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट सदन पटल पर रखा.

11:20 AM, 20 Jul 2026 (IST)

10 विधेयक सदन पटल पर रखे गए

विधानसभा में 10 विधेयक सदन पटल पर रखे गए. 21 और 22 जुलाई को चर्चा के बाद विधेयक पास कराए जाएंगे.

11:11 AM, 20 Jul 2026 (IST)

विधान परिषद में डिग्री कॉलेज की चर्चा

विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सरकार द्वारा किए गए कार्य को बता रहे है. डिग्री कॉलेज से लेकर केंद्रीय विद्यालय के लिए दी गयी जमीन की जानकारी दी है. मुंगेर से भागलपुर तक गंगा मरीन ड्राइव की चर्चा की है.

11:10 AM, 20 Jul 2026 (IST)

विधानसभा में प्रेम कुमार ने गीता उपदेश दिया

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदन में गीता उपदेश दिया. इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा. बाबा साहेब समेत तमाम महान हस्तियों को याद किया.

11:05 AM, 20 Jul 2026 (IST)

परिषद की कार्यवाही शुरू

परिषद की कार्यवाही शुरू हो गयी है. सभापति ने कहा आज निशांत जी का जन्मदिन है. आज सभी सदस्य उन्हें बधाई दें.

11:02 AM, 20 Jul 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही शुरू

वंदे मातरम के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी है. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद हैं.

10:42 AM, 20 Jul 2026 (IST)

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग

बिहार विधानसभा मानसून सत्र से पहले विपक्षों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की और सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया.

10:42 AM, 20 Jul 2026 (IST)

डिग्री कॉलेज में उर्दू की पढ़ाई को लेकर प्रदर्शन

डिग्री कॉलेज में उर्दू की पढ़ाई नहीं किए जाने को लेकर AIMIM ने सदन के बाद का प्रदर्शन किया. विधानसभा मुख्य गेट से विधानसभा पोर्टिको तक विपक्ष के सदस्यों ने मार्च किया.

10:36 AM, 20 Jul 2026 (IST)

सीएम सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार सदन पहुंचे

विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर विधायकों और मंत्रियों का आना शुरू हो गया है. इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी सदन पहुंचे. एनडीए नेताओं ने सीएम का स्वागत किया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार भी सदन पहुंचे.

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY MONSOON SESSION
CM SAMRAT CHAUDHARY
TEJASHWI YADAV
बिहार विधानसभा मानसून सत्र
BIHAR ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.