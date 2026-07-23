Bihar Assembly Monsoon Session: मानसून सत्र का चौथा दिन आज, छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा गरमाया, बिना तेजस्वी के विपक्ष सदन में हंगामा करने को तैयार

नेता विहीन विपक्ष

5 दिनों के छोटे से मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मामले पर छात्रों के आंदोलन का मामला गरमाया हुआ है. हालांकि कम संख्या बल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिना विपक्ष नेता विहीन है. सरकार आसानी से सारे बिल बिना किसी संशोधन के पास करा रही है. विपक्ष से अधिक सरकार के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से उठ रहे सवाल ही परेशानी पैदा कर रहा है. ऐसे आज भी विपक्ष की तरफ से छात्रों का मुद्दा उठ सकता है.