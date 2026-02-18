बिहार विधानसभा में HAM विधायक ज्योति देवी ने उठाया 13 साल पुराना मुद्दा

'प्रवासी मजदूरों के शव को घर तक पहुंचाइये'

प्रवासी मजदूरों के कार्यस्थल पर निधन के बाद डेडबॉडी को पैतृक घर तक पहुंचाने के मुद्दे पर सदन में हंगामा. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने पर हुए व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. स्वाभाविक मृत्यु की दशा में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का कोई प्रावधान विभाग स्तर पर नहीं है. अख़्तरुल ईमान ने कहा कि विधायकों की सैलरी रोक दीजिए लेकिन मजदूरों को घर तक पहुंचाइए.

इस पर राजद के विधायकों ने कहा की वोट लेने के लिए ट्रेन चलाइयेगा, लेकिन मजदूरों की डेडबॉडी को घर तक नहीं पहुंचाइयेगा.

विवाद बढ़ता देख सम्राट चौधरी ने कहा कि भविष्य में इस पर विचार करेगी. सरकार इससे इनकार कब कर रही है.

इसके बाद राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने पूछा अभी तक सरकार ने कितने लोगों को इस योजना का लाभ दिया है.