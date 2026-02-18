बिहार विधानसभा में HAM विधायक ज्योति देवी ने उठाया 13 साल पुराना मुद्दा
Published : February 18, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : February 18, 2026 at 12:22 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा में बुधवार को ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर चर्चा होगी. कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर भी होगा. विपक्ष की ओर से आज भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश होगी. रामविलास को 'बेचारा' कहने के मामले में राजद से माफी मांगने के लेकर लोजपा रामविलास के विधायकों का आज भी हंगामा हो सकता है.
विधान परिषद की कारवाई शुरू
विधान परिषद की कारवाई शुरू हो गयी है. सदन में अल्पसूचित प्रश्न पर चर्चा हो रही है.
विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया
राजद और लेफ्ट के सदस्यों का विधानसभा में हंगामा. 65% आरक्षण को लेकर हंगामा किया. वेल में पहुंचकर कर नारेबाजी की. विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया और सरकार पर आरक्षण विरोधी होने के आरोप लगाये.
2013 से पानी की समस्या का नहीं हुआ समाधान- ज्योति देवी
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन और बाराचट्टी से विधायक ज्योति देवी ने सवाल पूछा. बाराचट्टी में सिंचाई योजना को लेकर सवाल किया. जिसका मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया. हालांकि ज्योति देवी ने कहा कि वे जवाब से संतुष्ट नहीं है. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जवाब से संतुष्ट नहीं है तो सरकार ने वैकल्पिक योजना बनाई है. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जहां पानी ले जाना है, बाराचट्टी में वह जगह ऊंची है. लिहाजा नहर के जरिए पानी नहीं ले जाया जा सकता है. पानी अपलिफ्ट कर पाइप के जरिए पहुंचाने की योजना है. ज्योति देवी ने कहा कि 2013 से सवाल उठा रहे हैं, कुछ नहीं हुआ. ज्योति देवी ने कहा कि उनका क्षेत्र पठारी और बरसात आधारित खेती वाला क्षेत्र है.
'प्रवासी मजदूरों के शव को घर तक पहुंचाइये'
प्रवासी मजदूरों के कार्यस्थल पर निधन के बाद डेडबॉडी को पैतृक घर तक पहुंचाने के मुद्दे पर सदन में हंगामा. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि राज्य के बाहर अथवा विदेश में कार्य करने वाले असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की दशा में पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने पर हुए व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है. स्वाभाविक मृत्यु की दशा में मृत प्रवासी श्रमिकों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास तक पहुंचाने का कोई प्रावधान विभाग स्तर पर नहीं है. अख़्तरुल ईमान ने कहा कि विधायकों की सैलरी रोक दीजिए लेकिन मजदूरों को घर तक पहुंचाइए.
इस पर राजद के विधायकों ने कहा की वोट लेने के लिए ट्रेन चलाइयेगा, लेकिन मजदूरों की डेडबॉडी को घर तक नहीं पहुंचाइयेगा.
विवाद बढ़ता देख सम्राट चौधरी ने कहा कि भविष्य में इस पर विचार करेगी. सरकार इससे इनकार कब कर रही है.
इसके बाद राजद के विधायक कुमार सर्वजीत ने पूछा अभी तक सरकार ने कितने लोगों को इस योजना का लाभ दिया है.
विधानसभा में प्रश्न काल शुरू
विधानसभा में प्रश्न काल शुरू हो गया है. ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से प्रश्न पूछे जाएंगे.
65% आरक्षण के मुद्दे पर राजद और लेफ्ट का प्रदर्शन
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी है. सदन शुरू होते ही 65% आरक्षण के मुद्दे पर राजद और लेफ्ट के विधायकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
पटना में रहने के बाद भी नहीं आ रहे हैं तेजस्वी
विधानसभा की कार्यवाही में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रह रहे हैं. पटना में रहने के बावजूद विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं. हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में भी विपक्ष की ओर से सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश हो रही है. कानून व्यवस्था, किसान, बेरोजगारी, आरक्षण और बिहार के पिछड़ेपन जैसे मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है.
दूसरे हाफ के बाद वित्तीय कार्य होंगे
दूसरे हाफ़ में भोजन अवकाश के बाद वित्तीय कार्य होगा. आज ग्रामीण कार्य विभाग, सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग और डेयरी संसाधन विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग के बजट पर चर्चा के बाद सरकार के तरफ से उत्तर होगा. मंत्री अशोक चौधरी सवाल का जवाब देंगे. विधानसभा से सरकार ग्रामीण कार्य विभाग का बजट पास करायेगी.साथ ही विधानसभा की विभिन्न समितियां की तरफ से सदन पटल पर प्रतिवेदन भी रखा जाएगा.
11:00 से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी
11 से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. प्रश्न काल में सदस्य कई विभागों के प्रश्न पूछेंगे. ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग शामिल हैं. उसके बाद ध्यान कर्षण में पीएचडी, नगर विकास एवं आवास विभाग और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्न भी लाया जाएगा, जिसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री विस्तृत रूप से देंगे. ध्यानाकषर्ण में सभी प्रश्न सत्ता पक्ष के सदस्यों के तरफ से ही उत्तर के लिए दिया गया है.