बिहार विधानसभा बजट सत्र का नौवां दिन आज, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास सहित कई विभागों के बजट पर चर्चा

सेंकड हाफ में विभागीय बजट पर चर्चा

भोजन अवकाश के बाद सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य पर चर्चा होगी जिसमें विभागीय बजट के अनुदान मांगों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे. फिर सरकार के तरफ से उत्तर होगा. जिन विभागों के बजट को चर्चा के लिए सदन पटल पर रखा जाएगा उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, खेल विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शामिल है. चर्चा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जवाब देंगे.