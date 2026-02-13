बिहार विधानसभा बजट सत्र का नौवां दिन आज, राजस्व एवं भूमि सुधार, नगर विकास सहित कई विभागों के बजट पर चर्चा
पटना: बिहार विधानसभा बजट सत्र का आज नौवां दिन है. आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास विभाग सहित कई विभाग के अनुदान पर चर्चा के लिए सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा. फिर सरकार की तरफ से उत्तर भी होगा. बजट सत्र में तेजस्वी यादव के बिना ही विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है. आज भी कई मुद्दों पर विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की कोशिश होगी.
तेजस्वी के बिना विपक्ष
2 फरवरी से विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई है और 27 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा. विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा की बदहाली और किसान के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है लेकिन लंबे अरसे के बाद विधानसभा में प्रश्न काल बिना रोक-टोक के चल रहा है. जिससे सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पिछले तीन दिनों से सदन में नहीं आए हैं और इसके कारण सत्ता पक्ष के लोगों को विपक्ष पर हमला करने का मौका भी मिल रहा है.
सेंकड हाफ में विभागीय बजट पर चर्चा
भोजन अवकाश के बाद सेकंड हाफ में वित्तीय कार्य पर चर्चा होगी जिसमें विभागीय बजट के अनुदान मांगों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बात रखेंगे. फिर सरकार के तरफ से उत्तर होगा. जिन विभागों के बजट को चर्चा के लिए सदन पटल पर रखा जाएगा उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला एवं संस्कृति विभाग, खेल विभाग और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग शामिल है. चर्चा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा जवाब देंगे.
ध्यानकर्षण में भी कई विभागों के प्रश्न होंगे
शून्य काल के बाद ध्यानकर्षण में भी कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा. स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास और पंचायती राज विभाग के प्रश्नों पर संबंधित विभाग के मंत्री विस्तृत जवाब देंगे. इसके अलावा सरकार की ओर से अन्य महत्वपूर्ण काम भी निपटाए जाएंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण संशोधित नियमावली की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी.
कार्यवाही 11:00 से शुरू
विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू हुई. पहले प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा जिसमें ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, योजना एवं विकास विभाग संसदीय कार्य विभाग स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और विधि विभाग शामिल है. सदस्य इन विभागों से प्रश्न पूछेंगे और संबंधित विभाग के मंत्री जवाब देंगे. इसके बाद शून्यकाल में भी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं और महत्वपूर्ण विषयों को सदन में उठाएंगे.