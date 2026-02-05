बिहार विधानसभा में सदन के बाहर NEET छात्रा और कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा

नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश

पहले हाफ में जो भी जरूरी काम होगा उससे भी सरकार निपटायेगी और भोजन अवकाश के बाद सेकंड हाफ में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी चर्चा होगी और आज सरकार का उत्तर भी होगा. विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं. नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी. ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं.