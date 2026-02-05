बिहार विधानसभा में सदन के बाहर NEET छात्रा और कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है. राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी और चर्चा के बाद सरकार का उत्तर होगा. विपक्ष की ओर से नीट छात्रा मौत मामले पर आज सरकार को घेरने की कोशिश होगी. ऐसे में आज का सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं.
LIVE FEED
NEET छात्रा मौत मामले पर क्या बोले RJD MLA भाई वीरेंद्र?
आरजेडी विधायक भाई वीरेन्द्र ने बज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि, बजट का आकार बजट बढ़ा लेकिन, 12 मिनट में बजट खत्म होना समझ लीजिए बजट का क्या मतलब है,. वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था और नीट छात्रा मौत मामले पर उन्होंने कहा कि, यहां शासन प्रशासन का लूट हो रहा है, लोग हत्याएं हो रही है, कहां गया सुशासन बाबू?. इस मामले में NDA के लोग शामिल है, मामले की लीपा-पोती हो रही है.
नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश
पहले हाफ में जो भी जरूरी काम होगा उससे भी सरकार निपटायेगी और भोजन अवकाश के बाद सेकंड हाफ में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज दूसरे दिन भी चर्चा होगी और आज सरकार का उत्तर भी होगा. विपक्ष की ओर से तेजस्वी यादव आज राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले सकते हैं. नीट छात्रा मौत मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश भी होगी. ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं.
11 बजे शुरू होगी कार्यवाही
विधानसभा की कार्यवाही 11:00 बजे से शुरू होगी. सबसे पहले प्रश्न काल होगा, जिसमें सदस्यों के प्रश्नों का सरकार उत्तर देगी. आज कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पीएचईडी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न सदस्य पूछेंगे. संबंधित विभाग के मंत्री उसका जवाब देंगे. प्रश्न काल के बाद शून्य काल और फिर ध्यान कर्षण भी होगा जिसमें सरकार सदस्यों के प्रश्नों का विस्तृत जवाब देगी.