26 हजार कंप्यूटर शिक्षक की कमी, सिर्फ 460 पदों पर वेकेंसी क्यों?.. सदन में संदीप सौरभ का सवाल

विजय कुमार चौधरी का विपक्ष को जवाब

संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कल चौकीदार दफादार का प्रदर्शन था. सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो उसे रोक देती लेकिन ऐसा नहीं है. चौकीदार दफादार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वह ऐतिहासिक है. प्रदर्शन करने कि यदि आजादी है तो लोक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने की भी आजादी नहीं है. प्रदर्शन करके आम लोगों को असुविधा पहुंचना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है. इसलिए हम लोगों की सरकार नीतीश कुमार की सरकार किसी भी संगठन के विरुद्ध काम नहीं करती. यह दफादार चौकीदार के खिलाफ भी लागू है. वहीं उन्होंने आगे कहा कि चौकीदार दफादार की सहानुभूति लेने के लिए घरेलू आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है. उधर मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि चौकीदार दफादार के संगठन को बुलाकर सरकार बातचीत करेगी जो भी उनके मांगे हैं उस पर विचार करेगी.