फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

औरैया : मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 15 कारोबारियों पर 5.10 लाख रुपये का जुर्माना

औरैया: जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है. पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में नमूने अवमानक और मिथ्याछाप पाए जाने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ परिवाद तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने मामलों में संज्ञान लेते हुए कुल 15 खाद्य कारोबारियों पर 5 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुनील कुमार ने खाद्य कारोबारियों से आगामी त्योहारों के मद्देनजर ताजे और शुद्ध खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने की अपील की है. उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.