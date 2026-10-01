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फटाफट अंदाज में पढ़िए यूपी की खबरें

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यूपी की खबरें (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 7:21 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 8:43 PM IST

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यूपी की ताजी खबरें अब फटाफट न्यूज में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नजर में.

LIVE FEED

8:42 PM, 1 Oct 2026 (IST)

हरदोई : पटाखों के अवैध कारोबार पर एक्शन, 6 गिरफ्तार

हरदोई: जनपद में अवैध पटाखों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत हरपालपुर पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे पटाखों के जखीरे के साथ 6 आरोपियों को धर दबोचा है. मौके से 39 गत्ते अवैध आतिशबाजी और परिवहन में इस्तेमाल की जा रही एक पिकअप गाड़ी को भी जब्त किया है.

8:36 PM, 1 Oct 2026 (IST)

UP में 20 नए जिले बनेंगे : विधायक दिनेश रावत

बाराबंकी : हैदरगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक दिनेश रावत ने कहा है कि सरकार प्रदेश में 20 नए जिले बनाने पर विचार कर रही है. दरअसल, गुरुवार को विधायक दिनेश रावत ने पोखरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सपनों का भारत कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां उन्होंने नए जिले बनाए जाने की जानकारी दी, साथ ही बताया कि उन्होंने हैदरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है.

8:30 PM, 1 Oct 2026 (IST)

श्रावस्ती : राप्ती नदी में बह गई छात्रा, तलाश जारी

श्रावस्ती : सोनवा थाना क्षेत्र के नरायनपुर गांव निवासी कक्षा छह की 11वर्षीय छात्रा गुरुवार को स्कूल जाते समय राप्ती नदी में पैर फिसलने से बह गई. सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी में छात्रा की तलाश शुरू की. देर शाम तक गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन छात्रा का कोई पता नहीं चल सका. फिलहाल तलाश जारी है.

8:15 PM, 1 Oct 2026 (IST)

मुजफ्फरनगर : अवैध पटाखा कारोबार पर बड़ा शिकंजा, तीन गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर : दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही जिले में अवैध पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है. इसी क्रम में बुढ़ाना और कोतवाली नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने दोनों मामलों में करीब 15 लाख रुपये कीमत के पटाखे, बुलेट बम और 480 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद करने का दावा किया है.

8:10 PM, 1 Oct 2026 (IST)

गोरखपुर: डॉ. संजयन त्रिपाठी ने निर्दलीय भरा नामांकन, गाड़ी से उतारा BJP का झंडा

गोरखपुर: गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने पर डॉ. संजयन त्रिपाठी ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कमिश्नरी पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. उन्होंने जनसैलाब को संबोधित करते हुए दावा किया है कि शिक्षकों और समर्थकों का यह अभूतपूर्व उत्साह पिछली दो पराजयों की कसर पूरी कर इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएगा.

8:04 PM, 1 Oct 2026 (IST)

सोनभद्र : नहर में डूबने से युवती की मौत, दो की हालत गंभीर

सोनभद्र : विंढमगंज थाना क्षेत्र के जोरुखाड़ गांव में नहर में डूबने से 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है. बताया गया कि युवती को डूबता देख दो लड़कियां उसे बचाने के लिए नहर में कूद गईं. उसके बाद ये भी डूबने लगीं. ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को पानी से बाहर निकाला. सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया. फिलहाल दो का इलाज जारी है.

7:56 PM, 1 Oct 2026 (IST)

बुलंदशहर : पश्चिम प्रदेश की मांग को लेकर प्रदर्शन

बुलंदशहर : शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगल पश्चिम प्रदेश के गठन की मांग को लेकर काला आम चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया. इसके साथ ही, क्षेत्र में एम्स और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ स्थापित करने की भी मांग की गई. संगठन के जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश देश का महत्वपूर्ण कृषि, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र है. मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले आर्थिक रूप से अहम हैं. बुलंदशहर, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, अलीगढ़, आगरा और मथुरा का भी सामाजिक महत्व अत्यधिक है. इस बड़े क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए पृथक राज्य की मांग की जा रही है.

7:50 PM, 1 Oct 2026 (IST)

झांसी : ट्रेन में चोरी करने वाले शातिर गिरोह का GRP ने किया खुलासा, 7 गिरफ्तार

झांसी : ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों से दोस्ती करके चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गुजरात के एक गिरोह को झांसी में जीआरपी ने गिरफ्तार किया है. इसमें चार पुरुष और तीन महिलाएं हैं. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना क्षेत्र के रहने वाले और आपस में रिश्तेदार हैं. पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह ने झांसी के अलावा आगरा, मथुरा, हाथरस, बरेली और अयोध्या की ओर जाने वाली ट्रेनों में भी यात्रियों को निशाना बनाया है. अब जीआरपी यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने किन-किन ट्रेनों और स्टेशनों पर वारदातें की हैं, इसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं.

7:34 PM, 1 Oct 2026 (IST)

AIMIM ने बढ़ाई सियासी हलचल, 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

कानपुर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने कानपुर में अपनी संगठनात्मक और चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है. 20 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की बाबूपुरवा में हुई सफल जनसभा के बाद AIMIM ने शहर में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है. हाल ही में हुई पार्टी की समीक्षा बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए कानपुर की 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की बात कही गई है. AIMIM के नगर अध्यक्ष दिलदार गाजी ने बताया कि जिन सीटों से दावेदार सामने आए हैं, उन पर पार्टी ने मजबूती से चुनाव लड़ने का फैसला किया है.

7:30 PM, 1 Oct 2026 (IST)

कानपुर : खाकी वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार

कानपुर : चौबेपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. गश्त के दौरान पुलिस ने हाईवे पर खाकी वर्दी पहनकर लूटपाट और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपी दो नई बिना नंबर वाली मोटरसाइकिलों पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े थे. पुलिस ने इनके पास से 35 हजार रुपये की नकदी बरामद की है. सब-इंस्पेक्टर शैलेंद्र गिरी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की पहचान फर्रुखाबाद के कमालगंज निवासी कुलदीप, अजीत, गौरव और कन्नौज के गुरसहायगंज निवासी अक्षय कुमार के रूप में हुई है. पूछताछ में बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वे खाकी वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम देते थे.

7:25 PM, 1 Oct 2026 (IST)

बागपत : साइबर क्राइम ने आठ ठगों को दबोचा

बागपत: बंद बीमा पॉलिसी चालू कराने और बोनस दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का बागपत साइबर क्राइम पुलिस ने पर्दाफाश किया है. टीम ने गिरोह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपी अलग-अलग बीमा कंपनियों के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते और पॉलिसी चालू कराने, बोनस दिलाने और अन्य शुल्क के नाम पर रकम अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, बाइक और लाखों रुपये के आभूषण बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ छह राज्यों में ठगी के 51 मुकदमे दर्ज हैं.

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साइबर क्राइम ने आठ ठगों को दबोचा (Photo Credit; ETV Bharat)

7:18 PM, 1 Oct 2026 (IST)

औरैया : मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 15 कारोबारियों पर 5.10 लाख रुपये का जुर्माना

औरैया: जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की है. पूर्व में लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया था. जांच रिपोर्ट में नमूने अवमानक और मिथ्याछाप पाए जाने के बाद संबंधित खाद्य कारोबारियों के खिलाफ परिवाद तैयार कर अपर जिला मजिस्ट्रेट/न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने मामलों में संज्ञान लेते हुए कुल 15 खाद्य कारोबारियों पर 5 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुनील कुमार ने खाद्य कारोबारियों से आगामी त्योहारों के मद्देनजर ताजे और शुद्ध खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय करने की अपील की है. उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.

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मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
Last Updated : October 1, 2026 at 8:43 PM IST

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