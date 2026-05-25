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ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, गिरिबाला की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

SUPREME COURT ON TWISHA SHARMA
ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 8:41 AM IST

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Updated : May 25, 2026 at 10:06 AM IST

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ट्विशा शर्मा की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. जिस पर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है. इससे पहले रविवार को भोपाल एम्स में ट्विशा शर्मा की बॉडी का दूसरा पोस्टमार्टम किया गया. यह पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स से आए डॉक्टरों की टीम ने किया. जिसके बाद ट्विशा के शव का भदभदा विश्राम घाट में अंतिम संस्कार किया गया. ट्विशा शर्मा केस से जुड़े पल-पल के अपडेट्स पढ़े ईटीवी भारत पर.

LIVE FEED

10:01 AM, 25 May 2026 (IST)

परिवार को उम्मीद-ट्विशा को न्याय मिलेगा

ट्विशा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के मामले पर ट्विशा के परिजन ने खुशी जताई है. ट्विशा की मां का कहना है कि, अब उम्मीद है कि ट्विशा को न्याय मिलेगा.''

मीडिया से बात करते हुए ट्विशा की मां ने भावुक होकर कहा कि, ''मेरी बेटी ट्विशा हमेशा से अच्छी थी. अब जहां होगी वहां भी अच्छी होगी.''

9:42 AM, 25 May 2026 (IST)

रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा समय: एम्स दिल्ली

AIIMS दिल्ली में फोरेंसिक मेडिसिन के चीफ डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा कि, ''रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगेगा क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा जांच सहित कुछ लैब टेस्ट की ज़रूरत है.''

BHOPAL TWISHA SHARMA DEATH
ट्विशा की शादी के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

9:41 AM, 25 May 2026 (IST)

मिसाल कायम करेगा ट्विशा का मामला: ट्विशा के पिता

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा अपनी बेटी को श्रद्धांजलि देते हुए बोल नहीं पा रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा जताया, जिसने इस मामले का खुद से संज्ञान लिया है.

ट्विशा को आखिरी विदाई देने के बाद उन्होंने कहा, "वह हमारी देखभाल एक माँ की तरह करती थी. मुझे नहीं पता कि हम उसके बिना कैसे जी पाएंगे. यह मामला आने वाले दिनों में एक मिसाल कायम करेगा. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने से न्याय की उम्मीद जगी है.''

9:18 AM, 25 May 2026 (IST)

समर्थ सिंह से पूछताछ जारी

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ ने जबलपुर में सरेंडर कर दिया था. अब वह भोपाल पुलिस की रिमांड पर. पुलिस उससे अहम बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है. इसमें घटना वाली रात की परिस्थितियां, परिवार के सदस्यों की भूमिका, मोबाइल कॉल डिटेल, घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और फरारी के दौरान संपर्क में रहे लोगों की जानकारी पुलिस लेने की कोशिश कर रही है. घटना से पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में भी पुलिस समर्थ से सवाल कर रही है.

8:56 AM, 25 May 2026 (IST)

हाईकोर्ट में ढाई बजे सुनवाई होगी

आज तृषा शर्मा के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिका लगी है. जिसमें तृषा शर्मा की सांस गिरी वाला सिंह की अग्रिम जमानत को चुनौती दी गई है. इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया है कि गिरी वाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं. इसलिए उनकी अग्रिम जमानत निरस्त की जानी चाहिए इस मामले में ढाई बजे सुनवाई होगी.

8:53 AM, 25 May 2026 (IST)

10 दिन जबलपुर में छुपा रहा समर्थ

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद उसका पति समर्थ सिहं फरार हो गया था. पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि वह 10 दिन तक जबलपुर में छुपा था.

7:55 AM, 25 May 2026 (IST)

गिरिबाला की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

ट्विशा शर्मा के परिजन ने उसकी सास और पूर्व जज गिरिबाला को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई होगी.

7:55 AM, 25 May 2026 (IST)

दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्पर्ट ने ली समर्थ के घर की जांच

दिल्ली एम्स से आई एक्सपर्ट की टीम और डॉक्टरों ने ट्विशा का पोस्टमार्टम किया है. पीएम रिपोर्ट में क्या-क्या पाया, क्या-क्या देखा और मौत के असल कारण क्या है इसका जल्द खुलासा हो जाएगा. टीम अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपेगी. दिल्ली एम्स से आई फॉरेंसिक एक्पर्ट डॉक्टर्स की टीम रविवा दोपहर को ट्विशा के ससुराल भी पहुंची थी. जहां उन्होंने घर की अच्छे से जांच पड़ताल की. टीम के आने की सूचना पुलिस को पहले से हो गई थी. जिसके चलते पुलिस भी समर्थ को लेकर घर पहुंच गई थी.

Last Updated : May 25, 2026 at 10:06 AM IST

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