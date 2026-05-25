ट्विशा शर्मा की मौत पर सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान, गिरिबाला की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक एक्पर्ट ने ली समर्थ के घर की जांच

दिल्ली एम्स से आई एक्सपर्ट की टीम और डॉक्टरों ने ट्विशा का पोस्टमार्टम किया है. पीएम रिपोर्ट में क्या-क्या पाया, क्या-क्या देखा और मौत के असल कारण क्या है इसका जल्द खुलासा हो जाएगा. टीम अपनी रिपोर्ट बंद लिफाफे में सौंपेगी. दिल्ली एम्स से आई फॉरेंसिक एक्पर्ट डॉक्टर्स की टीम रविवा दोपहर को ट्विशा के ससुराल भी पहुंची थी. जहां उन्होंने घर की अच्छे से जांच पड़ताल की. टीम के आने की सूचना पुलिस को पहले से हो गई थी. जिसके चलते पुलिस भी समर्थ को लेकर घर पहुंच गई थी.