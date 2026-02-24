कांग्रेस शासन में पैदा हुए प्रधानमंत्री, मोदी को बदल लेना चाहिए अपना नाम- खरगे

राहुल गांधी ने कहा लोकसभा में हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है. उसके बाद पहले नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाता है. हिंदुस्तान के इतिहास में साल पहली बार लोकसभा में अपोजिशन के लीडर को बोलने नहीं दिया गया. मैंने बोलना शुरू किया कि मुझे रोका दिया गया. राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब का जिक्र फिर किया. उन्होंने कहा कि नरवणे जी ने जी ने एक किताब लिखी है. उसमें उन्होंने साफ लिखा चीन के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे, तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया. इसके बाद अजीत डोभाल को फोन किया, पूछा मुझे क्या करना चाहिए. कोई जवाब नहीं दिया. इसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं मिला. जब चीन पर ऑर्डर देने का समय आया तो हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए. पीएम ने उनसे बात नहीं की. वो अपने कमरे में छिप गए और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझें वो करें. आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने अकेला छोड़ दिया. राहुल ने कहा मैं संसद में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बोलने नहीं दिया गया. जैसे ही मैंने बोला नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की तरफ देखा वैसे ही अमित शाह और बीजेपी के सारे नेता खड़े हो गए और मुझे बोलने नहीं दिया.