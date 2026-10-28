Gairsain Assembly Session LIVE: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की हंगामेदार शुरुआत, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

सीएम धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. 197.87 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का लोकार्पण किया गया. पेयजल, इनमें सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और पुलिस अवस्थापना से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं