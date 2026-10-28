ETV Bharat / state

Gairsain Assembly Session LIVE: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की हंगामेदार शुरुआत, सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित

OPPOSITION UPROAR IN GAIRSAIN
विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 28, 2026 at 11:01 AM IST

|

Updated : October 28, 2026 at 11:25 AM IST

Choose ETV Bharat

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आयोजित उत्तराखंड विधानसभा के सत्र का आज दूसरा और अंतिम दिन है. आज सदन में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान होगा. साथ ही विभिन्न विधेयकों को मंजूरी दी जाएगी. प्रश्नकाल और विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं, जिससे सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने की संभावना है. इसके पहले सत्र के पहले दिन सीएम धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. आज चर्चा के बाद ये बजट पास होगा. दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले सीएम धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास. सदन शुरू होते ही विपक्ष सदस्य वेल में पहुंच गए. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी.

LIVE FEED

11:22 AM, 28 Oct 2026 (IST)

सदन शुरू होते ही कांग्रेस विधायकों का हंगामा

सदन शुरू होते ही कांग्रेस के विधायक काले झंडे लेकर वेल में चले गए. उधर सत्ता पक्ष के विधायकों ने चकराता में एक परिवार को कांग्रेस नेताओं द्वारा धमकी देने के मामले को उठाते हुए जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की.

11:09 AM, 28 Oct 2026 (IST)

सीएम धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपए की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री धामी ने गैरसैंण में 231.91 करोड़ रुपये की 12 विकास योजनाओं का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. 197.87 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का शिलान्यास और 34.04 करोड़ रुपये की 6 योजनाओं का लोकार्पण किया गया. पेयजल, इनमें सड़क, शिक्षा, सुरक्षा और पुलिस अवस्थापना से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं

Last Updated : October 28, 2026 at 11:25 AM IST

TAGGED:

OPPOSITION UPROAR IN GAIRSAIN
ASSEMBLY SESSION IN BHARARISAIN
SUPPLEMENTARY BUDGET PASSED
भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र 2026
अनुपूरक बजट पास

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.