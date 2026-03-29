सुलतानपुर के अखंड नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 6:41 PM IST|
Updated : March 29, 2026 at 6:48 PM IST
सुलतानपुर : सुलतानपुर के अखंड नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी है. गोली लगने की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा चुका है. एसपी चारू निगम ने बताया कि गोली संदिग्ध परिस्थियों में चली है.
बता दें कि अखंड नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी की हाल ही में अखंड नगर थाने में हाल ही में तैनाती हुई है.
मिली सूचना के अनुसार थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्विवेदी के कमरे में गोली चली है. इसको लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. ये हादसा है या आत्महत्या, पुलिस इसी बिंदु पर जांच कर रही है. वहीं उनके बेहतर इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. खबर ये भी है उन्हें लखनऊ ले जाने की तैयारी चल रही है.
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