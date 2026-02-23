'बिहार में हर रोज मर्डर', बोलीं रावड़ी देवी- जंगलराज में उस तरह नहीं होता था, राम राज में इस तरह होता है

लड्डू, रसगुल्ला, लाय.. GI टैग का मामला सदन में गूंजा

बिहार विधानसभा में बाढ़ के प्रसिद्ध मिठाई खोबी लाई के जी आई टैग का मामला उठा. बाढ़ के विधायक सियाराम सिंह ने बाढ़ के खोबी लाई को GI टैग दिलाने को लेकर सदन में सवाल पूछा. जवाब में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल की तरफ से देने के बाद अध्यक्ष प्रेम कुमार ने गया जी के तिलकुट को GI टैग देने की मांग की. इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़हिया के रसगुला की भी चर्चा की. इस पर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आपने कभी रसगुल्ला खिलाया नहीं है. इस पर सदन में जोरदार ठहाका लगा. जिसके बाद हर इलाके के सदस्य अपने-अपने इलाके की मिठाई को टैग देने की मांग करने लगे. राजद के भाई वीरेंद्र ने कहा कि मनेर का लड्डू को भी जी आई टैग मिले. जवाब में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि, हर इलाके के विधायक अपने इलाके की मिठाई का नाम बता दें. GI टैग दिलाने का काम किया जायेगा. इस पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा एक दिन, सब का प्रदर्शनी भी लगा दिया जाए. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, ठीक है इसकी व्यवस्था की जाएगी.