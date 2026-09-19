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गाजीपुर में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि को मानदेय में शामिल करने की मांग एडीएम को सौंपा ज्ञापन

Anganwadi workers protest
गाजीपुर में 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:24 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 12:16 PM IST

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गाजीपुर: प्रोत्साहन राशि को नियमित मानदेय में शामिल करने की मांग को लेकर जिलेभर की 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरजू पांडे पार्क में जुटीं. आंगनबाड़ी सहायिका संगठन के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर शासन से प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई.

प्रदर्शन के बाद महिलाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम वेद सिंह चौहान को सौंपा. संगठन की जिलाध्यक्ष आशा पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय 12 हजार रुपए किया गया है, जिसमें ढाई हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाने की व्यवस्था है.

कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह राशि हर महीने नियमित रूप से नहीं मिलती. इससे कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है. उन्होंने मांग की कि ढाई हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को अलग से देने के बजाय मानदेय में ही शामिल किया जाए, ताकि हर महीने भुगतान सुनिश्चित हो सके.

संगठन की जिलाध्यक्ष आशा पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय 12 हजार रुपए किया गया है, जिसमें ढाई हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाने की व्यवस्था है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह राशि हर महीने नियमित रूप से नहीं मिलती.

जिलाध्यक्ष आशा पटेल ने आरोप लगाया कि करीब नौ वर्षों से कार्यकर्ता प्रोत्साहन राशि को लेकर इंतजार कर रही थीं. अब राशि देने की व्यवस्था लागू होने के बाद भी भुगतान नियमित नहीं हो रहा है. उनका आरोप है कि विभागीय स्तर पर भुगतान को लेकर एक समान व्यवस्था नहीं होने से कार्यकर्ताओं को परेशानी होती है.

उन्होंने मांग की कि ढाई हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि को अलग से देने के बजाय मानदेय में ही शामिल किया जाए, ताकि हर महीने भुगतान सुनिश्चित हो सके. उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर संगठन की ओर से लखनऊ जाकर आंदोलन किया जाएगा.

सदर क्षेत्र की कार्यकर्ता चंद्रप्रभा सिंह ने विभागीय स्तर पर परेशान किए जाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि कई कार्यकर्ताओं को लंबे समय से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पीएलआई लगाने के नाम पर विभागीय कर्मचारियों की ओर से पैसे की मांग की जाती है. कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आई करीब 200 कार्यकर्ता शामिल रहीं. सभी ने मांग की कि नियमित मानदेय के साथ प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी समय से किया जाए, ताकि उन्हें भुगतान के लिए बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
Last Updated : September 19, 2026 at 12:16 PM IST

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