Anant Singh Daughter Wedding LIVE: आज दुल्हन बनेंगी 'छोटे सरकार' की बेटी शिवांगी, 4 लाख मेहमानों के लिए सजा शाही दरबार; नदवां में लगेगी महाघुड़दौड़
Published : November 25, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : November 25, 2026 at 7:06 AM IST
पटना: बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह आज बिहटा निवासी रिटायर्ड सैन्य अधिकारी रणविजय कुमार के पुत्र ऋषिकेश सिंह के साथ परिणय सूत्र में बंधने जा रही हैं. बाढ़ के पैतृक गांव नदावां में आयोजित इस भव्य विवाह समारोह के लिए भव्य पंडाल और 30 फीट ऊंचा राजसी जयमाला स्टेज सजाया गया है. देश-विदेश और बिहार के कोने-कोने से करीब चार लाख मेहमानों के स्वागत के लिए 150 प्रकार के लजीज पकवान तैयार किए गए हैं, वीवीआईपी अतिथियों के लिए पांच हेलीपैड भी बनाए गए हैं. शादी का सबसे बड़ा आकर्षण 10 बीघे में होने वाली महाघुड़दौड़ है, जिसमें कई राज्यों से आए करीब 200 नामी घोड़े 'महिंद्रा थार रॉक्स', बाइक और स्कूटी जीतने के लिए रफ्तार का जलवा बिखेरेंगे. समारोह के हर पल के लाइव अपडेट्स, मेहमानों के आगमन और शाही रस्मों की तस्वीरें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें.
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मां नीलम देवी ने बेटी शिवांगी के हाथों में लगाई मेहंदी, देर रात तक चला रंगारंग कार्यक्रम
शादी से पहले मेहंदी और संगीत की रस्म देर रात तक चली. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी गोल्डन-बेज रंग की एम्प्रॉयडरी वाली सूट में स्टेज पर दिखीं. भाई ने अपनी बहन पर रस्म अदायगी के तौर पर रुपए न्योछावर किया तो मां नीलम देवी ने उन्हें अपने हाथों से मेहंदी लगाया. पूरा परिवार इस दौरान समारोह में उपस्थित था.