मां नीलम देवी ने बेटी शिवांगी के हाथों में लगाई मेहंदी, देर रात तक चला रंगारंग कार्यक्रम

शादी से पहले मेहंदी और संगीत की रस्म देर रात तक चली. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी गोल्डन-बेज रंग की एम्प्रॉयडरी वाली सूट में स्टेज पर दिखीं. भाई ने अपनी बहन पर रस्म अदायगी के तौर पर रुपए न्योछावर किया तो मां नीलम देवी ने उन्हें अपने हाथों से मेहंदी लगाया. पूरा परिवार इस दौरान समारोह में उपस्थित था.